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Тверская область
https://ria.ru/20211026/gosdolg-1756359919.html
Госдолг Тверской области за пять лет сократился почти на 5 млрд рублей
Госдолг Тверской области за пять лет сократился почти на 5 млрд рублей - РИА Новости, 26.10.2021
Госдолг Тверской области за пять лет сократился почти на 5 млрд рублей
За пять лет госдолг Тверской области сократился на 4,8 миллиарда рублей, расходы на его обслуживание уменьшились на 1,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T17:54
2021-10-26T17:54
тверская область
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 26 окт – РИА Новости. За пять лет госдолг Тверской области сократился на 4,8 миллиарда рублей, расходы на его обслуживание уменьшились на 1,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.Долговая нагрузка на областной бюджет снизалась с 72% до 43%.Планируется, что к концу 2024 года долговая нагрузка на бюджет региона составит не более 34% по отношению к собственным доходам.На заседании определены цели и задачи, которые будут достигнуты в рамках реализации долговой политики Тверской области – это обеспечение сбалансированности бюджета при минимизации затрат на обслуживание госдолга, полное и своевременное исполнение и обслуживание долговых обязательств, привлечение инфраструктурных бюджетных кредитов на реализацию одобренных проектов, отметили в региональном правительстве.
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тверская область, игорь руденя
17:54 26.10.2021
 

Госдолг Тверской области за пять лет сократился почти на 5 млрд рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ТВЕРЬ, 26 окт – РИА Новости. За пять лет госдолг Тверской области сократился на 4,8 миллиарда рублей, расходы на его обслуживание уменьшились на 1,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Долговая нагрузка на областной бюджет снизалась с 72% до 43%.
"Сохранение и развитие финансовой устойчивости бюджетной системы Тверского региона – одна из главных задач на ближайшие годы. При этом мы не собираемся сокращать средства по ключевым направлениям. Прежде всего, будут финансироваться доходогенерирующие, инвестиционные, а также социальные проекты в сферах здравоохранения и образования. Будем наращивать бюджетные средства за счет экономики и создания новых рабочих мест", – сказал губернатор области Игорь Руденя на заседании областного правительства, на котором рассматривались основные направления государственной долговой политики Тверской области.
Планируется, что к концу 2024 года долговая нагрузка на бюджет региона составит не более 34% по отношению к собственным доходам.
На заседании определены цели и задачи, которые будут достигнуты в рамках реализации долговой политики Тверской области – это обеспечение сбалансированности бюджета при минимизации затрат на обслуживание госдолга, полное и своевременное исполнение и обслуживание долговых обязательств, привлечение инфраструктурных бюджетных кредитов на реализацию одобренных проектов, отметили в региональном правительстве.
Листы с денежными купюрами - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
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Тверская областьТверская областьИгорь Руденя
 
 
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