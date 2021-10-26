https://ria.ru/20211026/gosdolg-1756359919.html

Госдолг Тверской области за пять лет сократился почти на 5 млрд рублей

Госдолг Тверской области за пять лет сократился почти на 5 млрд рублей - РИА Новости, 26.10.2021

Госдолг Тверской области за пять лет сократился почти на 5 млрд рублей

За пять лет госдолг Тверской области сократился на 4,8 миллиарда рублей, расходы на его обслуживание уменьшились на 1,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T17:54

2021-10-26T17:54

2021-10-26T17:54

тверская область

тверская область

игорь руденя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155954/94/1559549463_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_f33504495a8a8f8b0510af6235140576.jpg

ТВЕРЬ, 26 окт – РИА Новости. За пять лет госдолг Тверской области сократился на 4,8 миллиарда рублей, расходы на его обслуживание уменьшились на 1,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.Долговая нагрузка на областной бюджет снизалась с 72% до 43%.Планируется, что к концу 2024 года долговая нагрузка на бюджет региона составит не более 34% по отношению к собственным доходам.На заседании определены цели и задачи, которые будут достигнуты в рамках реализации долговой политики Тверской области – это обеспечение сбалансированности бюджета при минимизации затрат на обслуживание госдолга, полное и своевременное исполнение и обслуживание долговых обязательств, привлечение инфраструктурных бюджетных кредитов на реализацию одобренных проектов, отметили в региональном правительстве.

https://ria.ru/20210914/sertifikaty-1750072950.html

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тверская область, игорь руденя