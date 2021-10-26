Госдолг Тверской области за пять лет сократился почти на 5 млрд рублей
ТВЕРЬ, 26 окт – РИА Новости. За пять лет госдолг Тверской области сократился на 4,8 миллиарда рублей, расходы на его обслуживание уменьшились на 1,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Долговая нагрузка на областной бюджет снизалась с 72% до 43%.
"Сохранение и развитие финансовой устойчивости бюджетной системы Тверского региона – одна из главных задач на ближайшие годы. При этом мы не собираемся сокращать средства по ключевым направлениям. Прежде всего, будут финансироваться доходогенерирующие, инвестиционные, а также социальные проекты в сферах здравоохранения и образования. Будем наращивать бюджетные средства за счет экономики и создания новых рабочих мест", – сказал губернатор области Игорь Руденя на заседании областного правительства, на котором рассматривались основные направления государственной долговой политики Тверской области.
Планируется, что к концу 2024 года долговая нагрузка на бюджет региона составит не более 34% по отношению к собственным доходам.
На заседании определены цели и задачи, которые будут достигнуты в рамках реализации долговой политики Тверской области – это обеспечение сбалансированности бюджета при минимизации затрат на обслуживание госдолга, полное и своевременное исполнение и обслуживание долговых обязательств, привлечение инфраструктурных бюджетных кредитов на реализацию одобренных проектов, отметили в региональном правительстве.