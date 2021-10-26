https://ria.ru/20211026/golos-1756232994.html
Телезрители обратили внимание на странность в новом выпуске шоу "Голос"
"Специально что ли?" Зрители разозлились из-за нового выпуска шоу "Голос" - РИА Новости, 26.10.2021
Телезрители обратили внимание на странность в новом выпуске шоу "Голос"
Телезрители раскритиковали третий выпуск юбилейного сезона шоу "Голос" на Первом канале. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T04:55
2021-10-26T04:55
2021-10-26T15:52
дима билан (виктор белан)
леонид агутин
первый канал (телеканал)
пелагея
"голос"
россия
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Телезрители раскритиковали третий выпуск юбилейного сезона шоу "Голос" на Первом канале.Некоторые пользователи обратили внимание на "слабый", по их мнению, подбор конкурсантов и посчитали их выступления "скучными"."После первых двух выпусков ждешь как-то большего и лучшего, ну или не хуже хотя бы. Вот такие мы избалованные господа", — написал Eldar Vakhabov."По сравнению с предыдущими сезонами само шоу стало ярче и помпезнее, вот только душа как будто пропала. Выпуски больше не цепляют", — выразил мнение Степан.Однако многие зрители не разделили эту точку зрения и похвалили исполнителей за полученное удовольствие."Нравится этот сезон, очень нравится. Спасибо талантливым людям и, конечно, замечательному жюри", — отметила Лана Петрова."Что за песни, чудо выпуск. Прям бальзам для ушей. Жюри просто высший уровень!" — считает Jasmin Jasmin.В десятом выпуске проекта принимает участие золотой состав наставников: Леонид Агутин, Александр Градский, Пелагея и Дима Билан. К участию в слепых прослушиваниях допустили около 120 исполнителей — профессионалов и любителей из разных уголков России, ближнего и дальнего зарубежья.
https://ria.ru/20211002/golos-1752762161.html
https://ria.ru/20211001/pugacheva-1752623438.html
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дима билан (виктор белан), леонид агутин, первый канал (телеканал), пелагея, "голос", россия
04:55 26.10.2021 (обновлено: 15:52 26.10.2021)
"Специально что ли?" Зрители разозлились из-за нового выпуска шоу "Голос"
Телезрители раскритиковали новый выпуск шоу "Голос" за "слабый" подбор исполнителей
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.
Телезрители раскритиковали третий выпуск юбилейного сезона шоу "Голос
" на Первом канале
.
Некоторые пользователи обратили внимание на "слабый", по их мнению, подбор конкурсантов и посчитали их выступления "скучными".
"Очень, очень скучные исполнители! Специально, что ли?" — возмутился Алексей Милованов.
"После первых двух выпусков ждешь как-то большего и лучшего, ну или не хуже хотя бы. Вот такие мы избалованные господа", — написал Eldar Vakhabov.
"Какой-то унылый сегодня этап получился… Реально как-то ожидала большего, особенно после такого шикарного предыдущего", — высказалась Irina Baikova.
"По сравнению с предыдущими сезонами само шоу стало ярче и помпезнее, вот только душа как будто пропала. Выпуски больше не цепляют", — выразил мнение Степан.
Однако многие зрители не разделили эту точку зрения и похвалили исполнителей за полученное удовольствие.
"Да хватит вам! Отличные участники", — отреагировала на критику Маруся.
"Нравится этот сезон, очень нравится. Спасибо талантливым людям и, конечно, замечательному жюри", — отметила Лана Петрова.
"Что за песни, чудо выпуск. Прям бальзам для ушей. Жюри просто высший уровень!" — считает Jasmin Jasmin.
В десятом выпуске проекта принимает участие золотой состав наставников: Леонид Агутин
, Александр Градский
, Пелагея
и Дима Билан
. К участию в слепых прослушиваниях допустили около 120 исполнителей — профессионалов и любителей из разных уголков России
, ближнего и дальнего зарубежья.