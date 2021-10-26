https://ria.ru/20211026/gazprom-1756343762.html

"Европа рухнет и утянет за собой экономику"

"Не платишь — отключают": британцы объяснили причины топливного кризиса ЕС - РИА Новости, 26.10.2021

"Европа рухнет и утянет за собой экономику"

Читатели британской газеты Daily Express прокомментировали статью о топливном кризисе, автор которой заявил о планах России усугубить шаткое энергетическое... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T16:41

2021-10-26T16:41

2021-10-26T18:10

экономика

молдавия

владимир путин

евросоюз

газпром

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Express прокомментировали статью о топливном кризисе, автор которой заявил о планах России усугубить шаткое энергетическое положение Европы за счет снижения объема поставок газа.В частности, журналист обратил внимание на Молдавию, чей контракт с "Газпромом" завершился в прошлом месяце и не был продлен. По его мнению, решение сократить поставки Кишиневу на треть было для Москвы сугубо политическим и объяснялось желанием вынудить ЕС скорее одобрить "Северный поток — 2". Однако не все комментаторы разделили точку зрения репортера.Многие интернет-пользователи призвали вспомнить о законах рыночной экономики. Комментатор с никнеймом Durham Lad посетовал на умалчивание важной информации."Авторы снова забыли упомянуть все детали газпромовских ограничений. Например, что молдавский долг "Газпрому" уже составляет 700 миллионов долларов. Плати — или поставки газа будут прекращены. Так поступила бы любая компания", — отметил он."Россия предлагает Молдавии контракт на поставку газа по ценам, которые гораздо ниже тех, по которым мы покупаем ее газ. И это несмотря на то, что молдаване не расплатились за газ, полученный в прошлом году. Я бы сказал, что это удивительная щедрость", — добавил Stuart of Skye."Не платишь — тебя отключают. Так везде бывает. И не надо здесь искать злодеев", — высказался Highlander77."Рыночные цены на газ существенно выросли из-за увеличения спроса, потому что экономика восстанавливается во многих странах, и в результате растет спрос на энергоресурсы. Азиатские страны в особенности потребляют больше энергии и увеличивают закупки газа. В Европе наши газовые компании не заполнили газовые хранилища, когда газ был дешевый. Они посчитали, что скачок цен на газ будет кратковременный, и, несмотря на увеличение спроса, не заказали дополнительные объемы. А американский газ целиком пошел в Азию, потому что та предлагает более высокие цены. В такой ситуации лупцевать Россию, "Газпром" и Путина за отказ поставлять газ по прежним низким ценам — целенаправленная политическая возня и полная чушь", — объяснил суть газовых соглашений между Россией и странами Запада Antinazi.Пользователь Pinback допустил, что резкими высказываниями в адрес Москвы и "Газпрома" европейские СМИ пытаются скрыть неудачи ЕС в планировании энергетической политики."Евросоюз потерпел неудачу во время миграционного кризиса, напортачил во время референдума по Brexit и после него, превратил в хаос поставки энергоресурсов и оказался совершенно ненужным во время пандемии. Дорогая, полностью политизированная, некомпетентная, высокомерная и хаотичная организация, которая со временем рухнет и утянет за собой на дно большую часть европейской экономики. Но они всегда найдут кого-нибудь на роль козла отпущения", — констатировал он.В последние недели наблюдался рекордный рост мировых цен на энергоносители. Эксперты связывают резкое повышение стоимости фьючерсов с низким уровнем наполненности подземных хранилищ газа на континенте, а также с высоким спросом на СПГ в Азии.Как подчеркивал Владимир Путин, Россия готова помочь стабилизировать ситуацию с голубым топливом. В МИД назвали нонсенсом заявления о том, что Москва пытается повлиять на стоимость газа ради запуска "Северного потока — 2".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211026/potok-1756230585.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211026/gaz-1756338555.html

https://ria.ru/20211025/gaz-1756188570.html

молдавия

россия

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экономика, молдавия, владимир путин, евросоюз, газпром, северный поток — 2, россия