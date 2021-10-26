https://ria.ru/20211026/gazprom-1756343762.html
"Европа рухнет и утянет за собой экономику"
"Не платишь — отключают": британцы объяснили причины топливного кризиса ЕС - РИА Новости, 26.10.2021
"Европа рухнет и утянет за собой экономику"
Читатели британской газеты Daily Express прокомментировали статью о топливном кризисе, автор которой заявил о планах России усугубить шаткое энергетическое... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T16:41
2021-10-26T16:41
2021-10-26T18:10
экономика
молдавия
владимир путин
евросоюз
газпром
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Express прокомментировали статью о топливном кризисе, автор которой заявил о планах России усугубить шаткое энергетическое положение Европы за счет снижения объема поставок газа.В частности, журналист обратил внимание на Молдавию, чей контракт с "Газпромом" завершился в прошлом месяце и не был продлен. По его мнению, решение сократить поставки Кишиневу на треть было для Москвы сугубо политическим и объяснялось желанием вынудить ЕС скорее одобрить "Северный поток — 2". Однако не все комментаторы разделили точку зрения репортера.Многие интернет-пользователи призвали вспомнить о законах рыночной экономики. Комментатор с никнеймом Durham Lad посетовал на умалчивание важной информации."Авторы снова забыли упомянуть все детали газпромовских ограничений. Например, что молдавский долг "Газпрому" уже составляет 700 миллионов долларов. Плати — или поставки газа будут прекращены. Так поступила бы любая компания", — отметил он."Россия предлагает Молдавии контракт на поставку газа по ценам, которые гораздо ниже тех, по которым мы покупаем ее газ. И это несмотря на то, что молдаване не расплатились за газ, полученный в прошлом году. Я бы сказал, что это удивительная щедрость", — добавил Stuart of Skye."Не платишь — тебя отключают. Так везде бывает. И не надо здесь искать злодеев", — высказался Highlander77."Рыночные цены на газ существенно выросли из-за увеличения спроса, потому что экономика восстанавливается во многих странах, и в результате растет спрос на энергоресурсы. Азиатские страны в особенности потребляют больше энергии и увеличивают закупки газа. В Европе наши газовые компании не заполнили газовые хранилища, когда газ был дешевый. Они посчитали, что скачок цен на газ будет кратковременный, и, несмотря на увеличение спроса, не заказали дополнительные объемы. А американский газ целиком пошел в Азию, потому что та предлагает более высокие цены. В такой ситуации лупцевать Россию, "Газпром" и Путина за отказ поставлять газ по прежним низким ценам — целенаправленная политическая возня и полная чушь", — объяснил суть газовых соглашений между Россией и странами Запада Antinazi.Пользователь Pinback допустил, что резкими высказываниями в адрес Москвы и "Газпрома" европейские СМИ пытаются скрыть неудачи ЕС в планировании энергетической политики."Евросоюз потерпел неудачу во время миграционного кризиса, напортачил во время референдума по Brexit и после него, превратил в хаос поставки энергоресурсов и оказался совершенно ненужным во время пандемии. Дорогая, полностью политизированная, некомпетентная, высокомерная и хаотичная организация, которая со временем рухнет и утянет за собой на дно большую часть европейской экономики. Но они всегда найдут кого-нибудь на роль козла отпущения", — констатировал он.В последние недели наблюдался рекордный рост мировых цен на энергоносители. Эксперты связывают резкое повышение стоимости фьючерсов с низким уровнем наполненности подземных хранилищ газа на континенте, а также с высоким спросом на СПГ в Азии.Как подчеркивал Владимир Путин, Россия готова помочь стабилизировать ситуацию с голубым топливом. В МИД назвали нонсенсом заявления о том, что Москва пытается повлиять на стоимость газа ради запуска "Северного потока — 2".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20211026/potok-1756230585.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, молдавия, владимир путин, евросоюз, газпром, северный поток — 2, россия
16:41 26.10.2021 (обновлено: 18:10 26.10.2021)
"Не платишь — отключают": британцы объяснили причины топливного кризиса ЕС
Читатели Daily Express напомнили Евросоюзу о принципах рыночной экономики
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.
Читатели британской газеты Daily Express
прокомментировали статью о топливном кризисе, автор которой заявил о планах России
усугубить шаткое энергетическое положение Европы
за счет снижения объема поставок газа.
В частности, журналист обратил внимание на Молдавию
, чей контракт с "Газпромом
" завершился в прошлом месяце и не был продлен. По его мнению, решение сократить поставки Кишиневу на треть было для Москвы сугубо политическим и объяснялось желанием вынудить ЕС скорее одобрить "Северный поток — 2
". Однако не все комментаторы разделили точку зрения репортера.
Многие интернет-пользователи призвали вспомнить о законах рыночной экономики. Комментатор с никнеймом Durham Lad посетовал на умалчивание важной информации.
"Авторы снова забыли упомянуть все детали газпромовских ограничений. Например, что молдавский долг "Газпрому" уже составляет 700 миллионов долларов. Плати — или поставки газа будут прекращены. Так поступила бы любая компания", — отметил он.
"Россия предлагает Молдавии контракт на поставку газа по ценам, которые гораздо ниже тех, по которым мы покупаем ее газ. И это несмотря на то, что молдаване не расплатились за газ, полученный в прошлом году. Я бы сказал, что это удивительная щедрость", — добавил Stuart of Skye.
"Не платишь — тебя отключают. Так везде бывает. И не надо здесь искать злодеев", — высказался Highlander77.
"Рыночные цены на газ существенно выросли из-за увеличения спроса, потому что экономика восстанавливается во многих странах, и в результате растет спрос на энергоресурсы. Азиатские страны в особенности потребляют больше энергии и увеличивают закупки газа. В Европе наши газовые компании не заполнили газовые хранилища, когда газ был дешевый. Они посчитали, что скачок цен на газ будет кратковременный, и, несмотря на увеличение спроса, не заказали дополнительные объемы. А американский газ целиком пошел в Азию, потому что та предлагает более высокие цены. В такой ситуации лупцевать Россию, "Газпром" и Путина за отказ поставлять газ по прежним низким ценам — целенаправленная политическая возня и полная чушь", — объяснил суть газовых соглашений между Россией и странами Запада Antinazi.
Пользователь Pinback допустил, что резкими высказываниями в адрес Москвы и "Газпрома" европейские СМИ пытаются скрыть неудачи ЕС в планировании энергетической политики.
"Евросоюз
потерпел неудачу во время миграционного кризиса, напортачил во время референдума по Brexit и после него, превратил в хаос поставки энергоресурсов и оказался совершенно ненужным во время пандемии. Дорогая, полностью политизированная, некомпетентная, высокомерная и хаотичная организация, которая со временем рухнет и утянет за собой на дно большую часть европейской экономики. Но они всегда найдут кого-нибудь на роль козла отпущения", — констатировал он.
В последние недели наблюдался рекордный рост мировых цен на энергоносители. Эксперты связывают резкое повышение стоимости фьючерсов с низким уровнем наполненности подземных хранилищ газа на континенте, а также с высоким спросом на СПГ в Азии.
Как подчеркивал Владимир Путин
, Россия готова помочь стабилизировать ситуацию с голубым топливом. В МИД назвали нонсенсом заявления о том, что Москва пытается повлиять на стоимость газа ради запуска "Северного потока — 2".
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