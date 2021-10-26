https://ria.ru/20211026/gazoprovod-1756247570.html
В ДНР заявили о повреждении газопровода шахты из-за обстрела силовиками
В ДНР заявили о повреждении газопровода шахты из-за обстрела силовиками - РИА Новости, 26.10.2021
В ДНР заявили о повреждении газопровода шахты из-за обстрела силовиками
Газопровод шахты имени Засядько в Донецке перебит в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили во вторник в пресс-службе минугля и энергетики РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T09:46
2021-10-26T09:46
2021-10-26T09:46
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донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Газопровод шахты имени Засядько в Донецке перебит в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили во вторник в пресс-службе минугля и энергетики самопровозглашенной Донецкой народной республики."Вооруженные формирования Украины перебили газопровод шахты имени Засядько. Разрывы снарядов киевских силовиков сотрудники предприятия услышали в 7.05 (совпадает с мск), к счастью, непосредственно по территории промплощадки прилетов не было, но серьезно пострадал отходящий дегазационный став, упало давление в уникальной когенерационной газовой станции шахты", - говорится в сообщении пресс-службы минугля ДНР.В ведомстве отметили, что на работу шахты это не повлияло, специалисты уже приступили к устранению повреждений.В минугля напомнили, что в сентябре территория шахты несколько раз подвергалась обстрелам со стороны украинских силовиков.Шахта имени Засядько - одно из крупнейших угледобывающих предприятий на Украине - была введена в эксплуатацию в 1958 году. С начала конфликта в Донбассе из-за обстрелов на шахте регулярно происходили отключения электричества, в результате чего проводилась эвакуация горняков.
https://ria.ru/20211025/ukraina-1756129312.html
https://ria.ru/20211021/donbass-1755552528.html
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в мире, украина, донецк (донецкая область), донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
В ДНР заявили о повреждении газопровода шахты из-за обстрела силовиками
В ДНР заявили о повреждении газопровода шахты имени Засядько из-за обстрела силовиками