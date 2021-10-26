https://ria.ru/20211026/gazoprovod-1756247570.html

В ДНР заявили о повреждении газопровода шахты из-за обстрела силовиками

В ДНР заявили о повреждении газопровода шахты из-за обстрела силовиками - РИА Новости, 26.10.2021

В ДНР заявили о повреждении газопровода шахты из-за обстрела силовиками

Газопровод шахты имени Засядько в Донецке перебит в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили во вторник в пресс-службе минугля и энергетики РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T09:46

2021-10-26T09:46

2021-10-26T09:46

в мире

украина

донецк (донецкая область)

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755060380_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_863190535620eec913fdcd051d215403.jpg

ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Газопровод шахты имени Засядько в Донецке перебит в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили во вторник в пресс-службе минугля и энергетики самопровозглашенной Донецкой народной республики."Вооруженные формирования Украины перебили газопровод шахты имени Засядько. Разрывы снарядов киевских силовиков сотрудники предприятия услышали в 7.05 (совпадает с мск), к счастью, непосредственно по территории промплощадки прилетов не было, но серьезно пострадал отходящий дегазационный став, упало давление в уникальной когенерационной газовой станции шахты", - говорится в сообщении пресс-службы минугля ДНР.В ведомстве отметили, что на работу шахты это не повлияло, специалисты уже приступили к устранению повреждений.В минугля напомнили, что в сентябре территория шахты несколько раз подвергалась обстрелам со стороны украинских силовиков.Шахта имени Засядько - одно из крупнейших угледобывающих предприятий на Украине - была введена в эксплуатацию в 1958 году. С начала конфликта в Донбассе из-за обстрелов на шахте регулярно происходили отключения электричества, в результате чего проводилась эвакуация горняков.

https://ria.ru/20211025/ukraina-1756129312.html

https://ria.ru/20211021/donbass-1755552528.html

украина

донецк (донецкая область)

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, донецк (донецкая область), донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр