Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211026/fotokonkurs-1756171072.html
Трудности жизни, хозяин джунглей и день рождения: победители конкурса SIPA
Трудности жизни, хозяин джунглей и день рождения: победители конкурса SIPA - РИА Новости, 26.10.2021
Трудности жизни, хозяин джунглей и день рождения: победители конкурса SIPA
Стали известны победители Siena International Photo Awards (SIPA) 2021, учрежденного культурной ассоциацией Art Photo Travel. В престижном конкурсе в этом году... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T14:23
2021-10-26T15:53
фото
фотография
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756151544_0:218:1134:856_1920x0_80_0_0_4bbe22593b7477868d8322c5c2388d2f.jpg
Стали известны победители Siena International Photo Awards (SIPA) 2021, учрежденного культурной ассоциацией Art Photo Travel. В престижном конкурсе в этом году участвовали фотографы из 163 стран. Лучшие работы — в подборке Ria.ru.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756151544_0:240:1134:1091_1920x0_80_0_0_1c57d4cb522a3d3d25d0f845e108a879.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фото, фото, фотография
14:23 26.10.2021 (обновлено: 15:53 26.10.2021)
 

Трудности жизни, хозяин джунглей и день рождения: победители конкурса SIPA

Читать ria.ru в
Стали известны победители Siena International Photo Awards (SIPA) 2021, учрежденного культурной ассоциацией Art Photo Travel. В престижном конкурсе в этом году участвовали фотографы из 163 стран. Лучшие работы — в подборке Ria.ru.
© Фото : Mehmet Aslan / Siena International Photo Awards

Победу в конкурсе и звание фотографа года завоевал Мехмет Аслан (Mehmet Aslan) из Турции. Герои его снимка "Трудности жизни" — отец и сын. Мужчина потерял ногу при взрыве в Сирии. Мальчик родился без конечностей из-за врожденного заболевания, вызванного лекарствами, которые его мать вынуждена была принимать после поражения нервно-паралитическим газом.

Работа фотографа Mehmet Aslan Hardship of Life, победившая в фотоконкурсе Siena International Photo Awards 2021
1 из 18

Победу в конкурсе и звание фотографа года завоевал Мехмет Аслан (Mehmet Aslan) из Турции. Герои его снимка "Трудности жизни" — отец и сын. Мужчина потерял ногу при взрыве в Сирии. Мальчик родился без конечностей из-за врожденного заболевания, вызванного лекарствами, которые его мать вынуждена была принимать после поражения нервно-паралитическим газом.

© Фото : Mehmet Aslan / Siena International Photo Awards
© Фото : Sergey Savvi / Siena International Photo Awards

"Это мои джунгли!" Российский фотограф Сергей Савви (Sergey Savvi), запечатлевший нападение слона на джип, победил в категории "Путешествия и приключения".

Работа фотографа Sergey Savvi This is My Jungle!, занявшая первое место в категории Journeys & Adventures в фотоконкурсе Siena International Photo Awards 2021
2 из 18

"Это мои джунгли!" Российский фотограф Сергей Савви (Sergey Savvi), запечатлевший нападение слона на джип, победил в категории "Путешествия и приключения".

© Фото : Sergey Savvi / Siena International Photo Awards
© Фото : Gustav Willeit / Siena International Photo Awards

Работа итальянца Густава Виллета (Gustav Willeit) "Лона" стала лучшей в категории "Архитектура и городское пространство".

Работа фотографа Gustav Willeit Lona / Biala, занявшая первое место в категории Architecture & Urban Spaces в фотоконкурсе Siena International Photo Awards 2021
3 из 18

Работа итальянца Густава Виллета (Gustav Willeit) "Лона" стала лучшей в категории "Архитектура и городское пространство".

© Фото : Gustav Willeit / Siena International Photo Awards
© Фото : Shirley Wung / Siena International Photo Awards

Светящийся лес принес Ширли Вунг (Shirley Wung) победу в категории "Красота природы".

Работа фотографа Shirley Wung Green Light Forest, занявшая первое место в категории The beauty of nature в фотоконкурсе Siena International Photo Awards 2021
4 из 18

Светящийся лес принес Ширли Вунг (Shirley Wung) победу в категории "Красота природы".

© Фото : Shirley Wung / Siena International Photo Awards
© Фото : Santiago Martinez De Septien / Siena International Photo Awards

Сантьяго Мартинес Де Септьен (Santiago Martinez De Septien) удостоен награды Remarkable Artwork за кадр "Коронавирусные ограничения в Испании".

Работа фотографа Santiago Martinez De Septien Coronavirus Confinement in Spain, получившая награду Remarkable Artwork в фотоконкурсе Siena International Photo Awards 2021
5 из 18

Сантьяго Мартинес Де Септьен (Santiago Martinez De Septien) удостоен награды Remarkable Artwork за кадр "Коронавирусные ограничения в Испании".

© Фото : Santiago Martinez De Septien / Siena International Photo Awards
© Фото : Ivan Romano / Siena International Photo Awards

Работа Ивана Романо (Ivan Romano) получила высокую оценку жюри в категории "Фотожурналистика".

Работа фотографа Ivan Romano Migrant Girls Mourn, получившая высокую оценку в категории Documentary & Photojournalism фотоконкурса Siena International Photo Awards 2021
6 из 18

Работа Ивана Романо (Ivan Romano) получила высокую оценку жюри в категории "Фотожурналистика".

© Фото : Ivan Romano / Siena International Photo Awards
© Фото : Anupam Roy Chowdhury / Siena International Photo Awards

"Уличные бои" помогли Анупаму Рою Чаудхари (Anupam Roy Chowdhury) из Индии победить в категории "Спорт".

Работа фотографа Anupam Roy Chowdhury Street Fighting, занявшая первое место в категории Sports in action в фотоконкурсе Siena International Photo Awards 2021
7 из 18

"Уличные бои" помогли Анупаму Рою Чаудхари (Anupam Roy Chowdhury) из Индии победить в категории "Спорт".

© Фото : Anupam Roy Chowdhury / Siena International Photo Awards
© Фото : Jian Kang / Siena International Photo Awards

"Всадников прерий" Цзяня Кана (Jian Kang) "Prairie Horsemen" отметили наградой Remarkable Artwork в категории "Путешествия и приключения".

Работа фотографа Jian Kang Prairie Horsemen, получившая награду Remarkable Artwork в категории Journeys & Adventures фотоконкурса Siena International Photo Awards 2021
8 из 18

"Всадников прерий" Цзяня Кана (Jian Kang) "Prairie Horsemen" отметили наградой Remarkable Artwork в категории "Путешествия и приключения".

© Фото : Jian Kang / Siena International Photo Awards
© Фото : Mathieu Foulquié / Siena International Photo Awards

Матье Фульке (Mathieu Foulquié) получил высокую оценку в категории "Красота природы" за кадр "Амплексус".

Работа фотографа Mathieu Foulquié Amplexus, получившая высокую оценку в категории The beauty of nature в фотоконкурсе Siena International Photo Awards 2021
9 из 18

Матье Фульке (Mathieu Foulquié) получил высокую оценку в категории "Красота природы" за кадр "Амплексус".

© Фото : Mathieu Foulquié / Siena International Photo Awards
© Фото : Mohammad Mohsenifar / Siena International Photo Awards

Работа Мохаммада Мохсенифара (Mohammad Mohsenifar) замкнула тройку лидеров в категории "Уличный фотограф".

Работа фотографа Mohammad Mohsenifar Shadow Highlight , занявшая третье место в категории Street Photography в фотоконкурсе Siena International Photo Awards 2021
10 из 18

Работа Мохаммада Мохсенифара (Mohammad Mohsenifar) замкнула тройку лидеров в категории "Уличный фотограф".

© Фото : Mohammad Mohsenifar / Siena International Photo Awards
© Фото : Sergey Gorshkov / Siena International Photo Awards

"Северный полюс 2" россиянина Сергея Горшкова отметили наградой Remarkable Artwork в категории "Путешествия и приключения".

Работа фотографа Sergey Gorshkov North Pole 2, получившая награду Remarkable Artwork в категории Journeys & Adventures в фотоконкурсе Siena International Photo Awards 2021
11 из 18

"Северный полюс 2" россиянина Сергея Горшкова отметили наградой Remarkable Artwork в категории "Путешествия и приключения".

© Фото : Sergey Gorshkov / Siena International Photo Awards
© Фото : Ronan Donovan / Siena International Photo Awards

"Еда на неделю". Ронан Донован (Ronan Donovan) из Канады победил в категории "Животные в их среде".

Работа фотографа Ronan Donovan Food for Weeks, занявшая первое место в категории Animals in their Environment в фотоконкурсе Siena International Photo Awards 2021
12 из 18

"Еда на неделю". Ронан Донован (Ronan Donovan) из Канады победил в категории "Животные в их среде".

© Фото : Ronan Donovan / Siena International Photo Awards
© Фото : Selene Magnolia / Siena International Photo Awards

Лучшим в категории "Лица и характеры" стал кадр итальянки Селены Магнолии (Selene Magnolia) "Зор".

Работа фотографа Selene Magnolia Zor, занявшая первое место в категории Fascinating faces and characters в фотоконкурсе Siena International Photo Awards 2021
13 из 18

Лучшим в категории "Лица и характеры" стал кадр итальянки Селены Магнолии (Selene Magnolia) "Зор".

© Фото : Selene Magnolia / Siena International Photo Awards
© Фото : Hasan Uçar / Siena International Photo Awards

"Кошачья любовь" принесла Хасану Учару (Hasan Uçar) награду Remarkable Artwork в категории "Лица и характеры".

Работа фотографа Hasan Uçar Cat Love, получившая награду Remarkable Artwork в категории Fascinating faces and characters в фотоконкурсе Siena International Photo Awards 2021
14 из 18

"Кошачья любовь" принесла Хасану Учару (Hasan Uçar) награду Remarkable Artwork в категории "Лица и характеры".

© Фото : Hasan Uçar / Siena International Photo Awards
© Фото : Lopamudra Talukdar / Siena International Photo Awards

"Детство" Лопамудры Талукдара (Lopamudra Talukdar) из Индии признали лучшей уличной фотографией.

Работа фотографа Lopamudra Talukdar Childhood, занявшая первое место в категории Street Photography в фотоконкурсе Siena International Photo Awards 2021
15 из 18

"Детство" Лопамудры Талукдара (Lopamudra Talukdar) из Индии признали лучшей уличной фотографией.

© Фото : Lopamudra Talukdar / Siena International Photo Awards
© Фото : Marcus Westberg / Siena International Photo Awards

"Пленник". У шведского фотографа Маркуса Вестберга (Marcus Westberg) — первое место в категории "Фотожурналистика".

Работа фотографа Marcus Westberg Captive, занявшая первое место в категории Documentary & Photojournalism в фотоконкурсе Siena International Photo Awards 2021
16 из 18

"Пленник". У шведского фотографа Маркуса Вестберга (Marcus Westberg) — первое место в категории "Фотожурналистика".

© Фото : Marcus Westberg / Siena International Photo Awards
© Фото : Brais Lorenzo Couto / Siena International Photo Awards

"День рождения" оказался счастливым не только для героини, победившей коронавирус, но и для испанского фотографа Брайса Лоренцо Коуто (Brais Lorenzo Couto). Первое место в категории "COVID-19".

Работа фотографа Brais Lorenzo Couto Birthday, занявшая первое место в категории Covid-19 в фотоконкурсе Siena International Photo Awards 2021
17 из 18

"День рождения" оказался счастливым не только для героини, победившей коронавирус, но и для испанского фотографа Брайса Лоренцо Коуто (Brais Lorenzo Couto). Первое место в категории "COVID-19".

© Фото : Brais Lorenzo Couto / Siena International Photo Awards
© Фото : Ben Pulletz / Siena International Photo Awards

Среди фотографов в возрасте до 20 лет лучшим стал автор "Канюка в сумерках" Бен Пуллец (Ben Pulletz) из Великобритании.

Работа фотографа Ben Pulletz Buzzard at Dusk , занявшая первое место в категории Under 20 в фотоконкурсе Siena International Photo Awards 2021
18 из 18

Среди фотографов в возрасте до 20 лет лучшим стал автор "Канюка в сумерках" Бен Пуллец (Ben Pulletz) из Великобритании.

© Фото : Ben Pulletz / Siena International Photo Awards
 
ФотоФотография
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:20Популярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердца
04:09Эксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоин
04:09Россиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годом
04:04Экс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с Меркель
03:40В Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президента
03:30Экс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в город
03:26Анджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть Таноса
03:21Гинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19
03:18Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских карт
03:15Россиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почек
03:05Глава РНКБ рассказал, где хранить сбережения
03:05Главу Союза украинцев Португалии возмутил памятник Гагарину
02:46На Камчатке расчеты С-400 провели тактические учения
02:35Госсекретарь США поговорил с освобожденным премьером Судана
02:35Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурму
02:24СМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защиту
02:24Украинские военные показали первое применение дрона Bayraktar в Донбассе
02:18В Крыму придумали, чем заполнить пустые витрины коллекции скифского золота
02:08Медик назвала уникальные свойства дрожжей
02:05Прокурор допустила уголовные обвинения в деле о гибели кинооператора в США
Лента новостейМолния
Популярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердцаЭксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоинРоссиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годомЭкс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с МеркельВ Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президентаЭкс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в городАнджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть ТаносаГинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских картРоссиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почекГлава РНКБ рассказал, где хранить сбереженияГлаву Союза украинцев Португалии возмутил памятник ГагаринуНа Камчатке расчеты С-400 провели тактические ученияГоссекретарь США поговорил с освобожденным премьером СуданаНутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурмуСМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защитуУкраинские военные показали первое применение дрона Bayraktar в ДонбассеВ Крыму придумали, чем заполнить пустые витрины коллекции скифского золотаМедик назвала уникальные свойства дрожжейПрокурор допустила уголовные обвинения в деле о гибели кинооператора в США