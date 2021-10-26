Трудности жизни, хозяин джунглей и день рождения: победители конкурса SIPA

Победу в конкурсе и звание фотографа года завоевал Мехмет Аслан (Mehmet Aslan) из Турции. Герои его снимка "Трудности жизни" — отец и сын. Мужчина потерял ногу при взрыве в Сирии. Мальчик родился без конечностей из-за врожденного заболевания, вызванного лекарствами, которые его мать вынуждена была принимать после поражения нервно-паралитическим газом.