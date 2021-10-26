Трудности жизни, хозяин джунглей и день рождения: победители конкурса SIPA
Победу в конкурсе и звание фотографа года завоевал Мехмет Аслан (Mehmet Aslan) из Турции. Герои его снимка "Трудности жизни" — отец и сын. Мужчина потерял ногу при взрыве в Сирии. Мальчик родился без конечностей из-за врожденного заболевания, вызванного лекарствами, которые его мать вынуждена была принимать после поражения нервно-паралитическим газом.
Победу в конкурсе и звание фотографа года завоевал Мехмет Аслан (Mehmet Aslan) из Турции. Герои его снимка "Трудности жизни" — отец и сын. Мужчина потерял ногу при взрыве в Сирии. Мальчик родился без конечностей из-за врожденного заболевания, вызванного лекарствами, которые его мать вынуждена была принимать после поражения нервно-паралитическим газом.
"Это мои джунгли!" Российский фотограф Сергей Савви (Sergey Savvi), запечатлевший нападение слона на джип, победил в категории "Путешествия и приключения".
"Это мои джунгли!" Российский фотограф Сергей Савви (Sergey Savvi), запечатлевший нападение слона на джип, победил в категории "Путешествия и приключения".
Работа итальянца Густава Виллета (Gustav Willeit) "Лона" стала лучшей в категории "Архитектура и городское пространство".
Работа итальянца Густава Виллета (Gustav Willeit) "Лона" стала лучшей в категории "Архитектура и городское пространство".
Светящийся лес принес Ширли Вунг (Shirley Wung) победу в категории "Красота природы".
Светящийся лес принес Ширли Вунг (Shirley Wung) победу в категории "Красота природы".
Сантьяго Мартинес Де Септьен (Santiago Martinez De Septien) удостоен награды Remarkable Artwork за кадр "Коронавирусные ограничения в Испании".
Сантьяго Мартинес Де Септьен (Santiago Martinez De Septien) удостоен награды Remarkable Artwork за кадр "Коронавирусные ограничения в Испании".
Работа Ивана Романо (Ivan Romano) получила высокую оценку жюри в категории "Фотожурналистика".
Работа Ивана Романо (Ivan Romano) получила высокую оценку жюри в категории "Фотожурналистика".
"Уличные бои" помогли Анупаму Рою Чаудхари (Anupam Roy Chowdhury) из Индии победить в категории "Спорт".
"Уличные бои" помогли Анупаму Рою Чаудхари (Anupam Roy Chowdhury) из Индии победить в категории "Спорт".
"Всадников прерий" Цзяня Кана (Jian Kang) "Prairie Horsemen" отметили наградой Remarkable Artwork в категории "Путешествия и приключения".
"Всадников прерий" Цзяня Кана (Jian Kang) "Prairie Horsemen" отметили наградой Remarkable Artwork в категории "Путешествия и приключения".
Матье Фульке (Mathieu Foulquié) получил высокую оценку в категории "Красота природы" за кадр "Амплексус".
Матье Фульке (Mathieu Foulquié) получил высокую оценку в категории "Красота природы" за кадр "Амплексус".
Работа Мохаммада Мохсенифара (Mohammad Mohsenifar) замкнула тройку лидеров в категории "Уличный фотограф".
Работа Мохаммада Мохсенифара (Mohammad Mohsenifar) замкнула тройку лидеров в категории "Уличный фотограф".
"Северный полюс 2" россиянина Сергея Горшкова отметили наградой Remarkable Artwork в категории "Путешествия и приключения".
"Северный полюс 2" россиянина Сергея Горшкова отметили наградой Remarkable Artwork в категории "Путешествия и приключения".
"Еда на неделю". Ронан Донован (Ronan Donovan) из Канады победил в категории "Животные в их среде".
"Еда на неделю". Ронан Донован (Ronan Donovan) из Канады победил в категории "Животные в их среде".
Лучшим в категории "Лица и характеры" стал кадр итальянки Селены Магнолии (Selene Magnolia) "Зор".
Лучшим в категории "Лица и характеры" стал кадр итальянки Селены Магнолии (Selene Magnolia) "Зор".
"Кошачья любовь" принесла Хасану Учару (Hasan Uçar) награду Remarkable Artwork в категории "Лица и характеры".
"Кошачья любовь" принесла Хасану Учару (Hasan Uçar) награду Remarkable Artwork в категории "Лица и характеры".
"Детство" Лопамудры Талукдара (Lopamudra Talukdar) из Индии признали лучшей уличной фотографией.
"Детство" Лопамудры Талукдара (Lopamudra Talukdar) из Индии признали лучшей уличной фотографией.
"Пленник". У шведского фотографа Маркуса Вестберга (Marcus Westberg) — первое место в категории "Фотожурналистика".
"Пленник". У шведского фотографа Маркуса Вестберга (Marcus Westberg) — первое место в категории "Фотожурналистика".
"День рождения" оказался счастливым не только для героини, победившей коронавирус, но и для испанского фотографа Брайса Лоренцо Коуто (Brais Lorenzo Couto). Первое место в категории "COVID-19".
"День рождения" оказался счастливым не только для героини, победившей коронавирус, но и для испанского фотографа Брайса Лоренцо Коуто (Brais Lorenzo Couto). Первое место в категории "COVID-19".
Среди фотографов в возрасте до 20 лет лучшим стал автор "Канюка в сумерках" Бен Пуллец (Ben Pulletz) из Великобритании.
Среди фотографов в возрасте до 20 лет лучшим стал автор "Канюка в сумерках" Бен Пуллец (Ben Pulletz) из Великобритании.