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Туризм
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В Финляндии выяснили, как одиночество влияет на здоровье собак
В Финляндии выяснили, как одиночество влияет на здоровье собак - РИА Новости, 26.10.2021
В Финляндии выяснили, как одиночество влияет на здоровье собак
Исследователи из Хельсинского университета изучили поведение 11 тысяч домашних собак и обнаружили у них симптомы, схожие с проявлениями человеческого синдрома... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T05:34
2021-10-26T07:59
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Исследователи из Хельсинского университета изучили поведение 11 тысяч домашних собак и обнаружили у них симптомы, схожие с проявлениями человеческого синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), сообщает "Европульс".Склонность к заболеванию зависит от пола, возраста и образа жизни питомца, а также от его породы.Собаки, которые ежедневно проводят больше времени дома в одиночестве, оказались более активными, импульсивными и невнимательными, чем те, кто общается с людьми или другими животными.Признаки СДВГ чаще наблюдаются у керн-терьеров, джек-рассел-терьеров и немецких овчарок. Лабрадор-ретривер, миниатюрный пудель и чихуахуа оказались наименее подвержены недугу.Гиперактивность, импульсивность и невнимательность (основные признаки СДВГ) чаще встречаются у молодых собак.
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финляндия, новости - туризм, собаки, туризм, домашние животные
05:34 26.10.2021 (обновлено: 07:59 26.10.2021)
 
В Финляндии выяснили, как одиночество влияет на здоровье собак

В Финляндии ученые выяснили, что собаки могут страдать от синдрома дефицита внимания

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЩенок породы немецкая овчарка и цвергшнауцер
Щенок породы немецкая овчарка и цвергшнауцер - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Исследователи из Хельсинского университета изучили поведение 11 тысяч домашних собак и обнаружили у них симптомы, схожие с проявлениями человеческого синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), сообщает "Европульс".
Склонность к заболеванию зависит от пола, возраста и образа жизни питомца, а также от его породы.
Собаки, которые ежедневно проводят больше времени дома в одиночестве, оказались более активными, импульсивными и невнимательными, чем те, кто общается с людьми или другими животными.
Признаки СДВГ чаще наблюдаются у керн-терьеров, джек-рассел-терьеров и немецких овчарок. Лабрадор-ретривер, миниатюрный пудель и чихуахуа оказались наименее подвержены недугу.
Гиперактивность, импульсивность и невнимательность (основные признаки СДВГ) чаще встречаются у молодых собак.
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