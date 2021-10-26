https://ria.ru/20211026/finlyandiya-1756073768.html

В Финляндии выяснили, как одиночество влияет на здоровье собак

В Финляндии выяснили, как одиночество влияет на здоровье собак - РИА Новости, 26.10.2021

В Финляндии выяснили, как одиночество влияет на здоровье собак

Исследователи из Хельсинского университета изучили поведение 11 тысяч домашних собак и обнаружили у них симптомы, схожие с проявлениями человеческого синдрома... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T05:34

2021-10-26T05:34

2021-10-26T07:59

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Исследователи из Хельсинского университета изучили поведение 11 тысяч домашних собак и обнаружили у них симптомы, схожие с проявлениями человеческого синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), сообщает "Европульс".Склонность к заболеванию зависит от пола, возраста и образа жизни питомца, а также от его породы.Собаки, которые ежедневно проводят больше времени дома в одиночестве, оказались более активными, импульсивными и невнимательными, чем те, кто общается с людьми или другими животными.Признаки СДВГ чаще наблюдаются у керн-терьеров, джек-рассел-терьеров и немецких овчарок. Лабрадор-ретривер, миниатюрный пудель и чихуахуа оказались наименее подвержены недугу.Гиперактивность, импульсивность и невнимательность (основные признаки СДВГ) чаще встречаются у молодых собак.

https://ria.ru/20210823/irlandiya-1746597483.html

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финляндия, новости - туризм, собаки, туризм, домашние животные