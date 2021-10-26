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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211026/film-1756144761.html
"Была бы в ужасе": знакомые принцессы Дианы высказались о фильме со Стюарт
"Была бы в ужасе": знакомые принцессы Дианы высказались о фильме со Стюарт - РИА Новости, 26.10.2021
"Была бы в ужасе": знакомые принцессы Дианы высказались о фильме со Стюарт
Близким знакомым леди Ди показалось, что картина Пабло Ларраина "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" с Кристен Стюарт, ей бы не понравилась, сообщает Independent. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T06:42
2021-10-26T06:43
культура
диана, принцесса уэльская
кристен стюарт
новости культуры
кино и сериалы
сандрингем
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Близким знакомым леди Ди показалось, что картина Пабло Ларраина "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" с Кристен Стюарт, ей бы не понравилась, сообщает Independent. Несколько человек работавших с покойной королевской особой заявили, что Диана пришла бы "в ужас" от того, как ее сейчас изображают в поп-культуре, в том числе в картине Ларриана. Недовольства высказали редактор журнала "Majesty" Ингрид Сьюард, парикмахер Сэм Макнайт, визажист Мэри Гринвелл и дизайнер Жак Азагури. По их словам, байопик с Кристен Стюарт "не соответствует действительности". В фильме Ларриана действие происходит в декабре 1991 года в течение трех дней, когда королевская семья отмечала Рождество в поместье Сандрингем. Тогда брак Дианы и принца Чарльза был на грани развода. В ленте также затрагивают борьбу принцессы с булимией и членовредительством. Сьюард, которая брала интервью у Дианы и общалась с ней лично, заявила, что в картине неточно отражены события. Супруга Чарльза перестала причинять себе вред к моменту начала действия фильма. Ингрид Сьюард добавила, что создатели фильма "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" собрали все плохое в один уикенд, а также, что Диана "никогда не пыталась разрушить монархию", поскольку она была "будущим ее сыновей". Мэри Гринвелл, которая работала с Дианой над ее обложкой для журнала Vogue в декабре 1991 года, сказала: "Ее теперь рассматривают как мученицу, что, на мой взгляд, неправильно. Она делала удивительные вещи, но ее неправильно понимают". А, по словам парикмахера и стилиста Сэма Макнайта, который в 1990 году создал Диане ее легендарную короткую стрижку, он сознательно избегает просмотра работы Пабло Ларраина, потому что "обращал бы внимание только на недостатки". В российских кинотеатрах фильм "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" должен был выйти 4 ноября 2021 года, но из-за введенных ограничений премьеру отменили и новая дата релиза пока не объявлена.
https://ria.ru/20210827/spencer-1747528662.html
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диана, принцесса уэльская, кристен стюарт, новости культуры, кино и сериалы, сандрингем
06:42 26.10.2021 (обновлено: 06:43 26.10.2021)
 
"Была бы в ужасе": знакомые принцессы Дианы высказались о фильме со Стюарт

"Пришла бы в ужас": знакомые принцессы Дианы высказались о байопике с Кристен Стюарт

© NeonКадр из фильма "Спенсер: Тайна принцессы Дианы
Кадр из фильма Спенсер: Тайна принцессы Дианы
© Neon
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Близким знакомым леди Ди показалось, что картина Пабло Ларраина "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" с Кристен Стюарт, ей бы не понравилась, сообщает Independent.
Несколько человек работавших с покойной королевской особой заявили, что Диана пришла бы "в ужас" от того, как ее сейчас изображают в поп-культуре, в том числе в картине Ларриана.
Недовольства высказали редактор журнала "Majesty" Ингрид Сьюард, парикмахер Сэм Макнайт, визажист Мэри Гринвелл и дизайнер Жак Азагури. По их словам, байопик с Кристен Стюарт "не соответствует действительности".
В фильме Ларриана действие происходит в декабре 1991 года в течение трех дней, когда королевская семья отмечала Рождество в поместье Сандрингем. Тогда брак Дианы и принца Чарльза был на грани развода. В ленте также затрагивают борьбу принцессы с булимией и членовредительством.
Кадр из трейлера фильма Спенсер: Тайна принцессы Дианы
27 августа, 17:08Культура
Вышел трейлер фильма "Спенсер" с Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы
Сьюард, которая брала интервью у Дианы и общалась с ней лично, заявила, что в картине неточно отражены события. Супруга Чарльза перестала причинять себе вред к моменту начала действия фильма.

"В то Рождество она была там с Ферги (имея в виду, герцогиню Йоркскую Сару Фергюсон. — Прим. ред.) и ощущала себя довольно несчастной. Она не разговаривала с Чарльзом, но и не резала себя", — рассказала она.

Ингрид Сьюард добавила, что создатели фильма "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" собрали все плохое в один уикенд, а также, что Диана "никогда не пыталась разрушить монархию", поскольку она была "будущим ее сыновей".
"Ей было бы очень грустно от того, что люди думают, будто они с Чарльзом никогда не любили друг друга. Это неправда. Она была бы в ужасе от того, как ее сейчас изображают", — заявила журналистка.
Мэри Гринвелл, которая работала с Дианой над ее обложкой для журнала Vogue в декабре 1991 года, сказала: "Ее теперь рассматривают как мученицу, что, на мой взгляд, неправильно. Она делала удивительные вещи, но ее неправильно понимают".
А, по словам парикмахера и стилиста Сэма Макнайта, который в 1990 году создал Диане ее легендарную короткую стрижку, он сознательно избегает просмотра работы Пабло Ларраина, потому что "обращал бы внимание только на недостатки".
В российских кинотеатрах фильм "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" должен был выйти 4 ноября 2021 года, но из-за введенных ограничений премьеру отменили и новая дата релиза пока не объявлена.
Кадр из фильма Спенсер: Тайна принцессы Дианы
11 октября, 04:03Культура
В Сети появились отзывы на фильм "Спенсер: Тайна принцессы Дианы"
 
КультураДиана, принцесса УэльскаяКристен СтюартНовости культурыКино и сериалыСандрингем
 
 
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