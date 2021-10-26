https://ria.ru/20211026/film-1756144761.html

"Была бы в ужасе": знакомые принцессы Дианы высказались о фильме со Стюарт

"Была бы в ужасе": знакомые принцессы Дианы высказались о фильме со Стюарт - РИА Новости, 26.10.2021

"Была бы в ужасе": знакомые принцессы Дианы высказались о фильме со Стюарт

Близким знакомым леди Ди показалось, что картина Пабло Ларраина "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" с Кристен Стюарт, ей бы не понравилась, сообщает Independent. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T06:42

2021-10-26T06:42

2021-10-26T06:43

культура

диана, принцесса уэльская

кристен стюарт

новости культуры

кино и сериалы

сандрингем

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749573626_0:351:2396:1699_1920x0_80_0_0_92385828f4ba455a5f2b7d469038c8ab.jpg

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Близким знакомым леди Ди показалось, что картина Пабло Ларраина "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" с Кристен Стюарт, ей бы не понравилась, сообщает Independent. Несколько человек работавших с покойной королевской особой заявили, что Диана пришла бы "в ужас" от того, как ее сейчас изображают в поп-культуре, в том числе в картине Ларриана. Недовольства высказали редактор журнала "Majesty" Ингрид Сьюард, парикмахер Сэм Макнайт, визажист Мэри Гринвелл и дизайнер Жак Азагури. По их словам, байопик с Кристен Стюарт "не соответствует действительности". В фильме Ларриана действие происходит в декабре 1991 года в течение трех дней, когда королевская семья отмечала Рождество в поместье Сандрингем. Тогда брак Дианы и принца Чарльза был на грани развода. В ленте также затрагивают борьбу принцессы с булимией и членовредительством. Сьюард, которая брала интервью у Дианы и общалась с ней лично, заявила, что в картине неточно отражены события. Супруга Чарльза перестала причинять себе вред к моменту начала действия фильма. Ингрид Сьюард добавила, что создатели фильма "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" собрали все плохое в один уикенд, а также, что Диана "никогда не пыталась разрушить монархию", поскольку она была "будущим ее сыновей". Мэри Гринвелл, которая работала с Дианой над ее обложкой для журнала Vogue в декабре 1991 года, сказала: "Ее теперь рассматривают как мученицу, что, на мой взгляд, неправильно. Она делала удивительные вещи, но ее неправильно понимают". А, по словам парикмахера и стилиста Сэма Макнайта, который в 1990 году создал Диане ее легендарную короткую стрижку, он сознательно избегает просмотра работы Пабло Ларраина, потому что "обращал бы внимание только на недостатки". В российских кинотеатрах фильм "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" должен был выйти 4 ноября 2021 года, но из-за введенных ограничений премьеру отменили и новая дата релиза пока не объявлена.

https://ria.ru/20210827/spencer-1747528662.html

https://ria.ru/20211011/stewart-1753720591.html

сандрингем

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

диана, принцесса уэльская, кристен стюарт, новости культуры, кино и сериалы, сандрингем