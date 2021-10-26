11:30 26.10.2021 (обновлено: 11:52 26.10.2021)
Глава администрации Феодосии Бовтуненко ушел в отставку
Глава Крыма Аксенов сообщил об увольнении главы администрации Феодосии Сергея Бовтуненко
© Фото : пресс-служба правительства Республики КрымГлава администрации города Феодосии Сергей Бовтуненко
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об увольнении по собственному желанию главы администрации Феодосии Сергея Бовтуненко.
"Провел встречу с главой администрации города Феодосии Сергеем Николаевичем Бовтуненко, по итогам которой Сергей Николаевич написал заявление об увольнении по собственному желанию", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
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Временно исполнять его обязанности будет первый заместитель главы администрации города, добавил Аксенов. На функционирование городских служб и инфраструктуры кадровые изменения никак не повлияют, все работает в штатном режиме, заверил он.
Сергей Бовтуненко с 2014 года возглавлял Насыпновскую сельскую администрацию (МКУ "Насыпновская сельская администрация администрации города Феодосии республики Крым"). В январе 2019 года работал первым заместителем главы администрации Феодосии, в ноябре возглавил администрацию города.
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Череда отставок на различных уровнях власти в Крыму началась в конце сентября. С тех пор своих должностей лишились вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курирующий работу ФЦП, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов (их обвиняют в мошенничестве и хищении бюджетных средств), министр транспорта региона Евгений Исаков, министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко, глава администрации Судака Игорь Степиков.
Кроме того, в октябре проводились следственные действия в отношении руководителей Евпатории. Проведены обыски в рабочем кабинете главы горсовета и муниципального образования "городской округ Евпатория" Олеси Харитоненко. Следственные действия также проводили с главой администрации Евпатории Романом Тихончуком. Оба чиновника продолжают занимать свои должности.
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