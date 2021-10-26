Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211026/feodosiya-1756263956.html
Глава администрации Феодосии Бовтуненко ушел в отставку
Глава администрации Феодосии Бовтуненко ушел в отставку - РИА Новости, 26.10.2021
Глава администрации Феодосии Бовтуненко ушел в отставку
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об увольнении по собственному желанию главы администрации Феодосии Сергея Бовтуненко. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T11:30
2021-10-26T11:52
республика крым
феодосия
политика
сергей аксенов (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756263936_0:54:1080:662_1920x0_80_0_0_bbfae450a446dc122ab3b89d5aff4d77.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об увольнении по собственному желанию главы администрации Феодосии Сергея Бовтуненко."Провел встречу с главой администрации города Феодосии Сергеем Николаевичем Бовтуненко, по итогам которой Сергей Николаевич написал заявление об увольнении по собственному желанию", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Временно исполнять его обязанности будет первый заместитель главы администрации города, добавил Аксенов. На функционирование городских служб и инфраструктуры кадровые изменения никак не повлияют, все работает в штатном режиме, заверил он.Сергей Бовтуненко с 2014 года возглавлял Насыпновскую сельскую администрацию (МКУ "Насыпновская сельская администрация администрации города Феодосии республики Крым"). В январе 2019 года работал первым заместителем главы администрации Феодосии, в ноябре возглавил администрацию города.Череда отставок на различных уровнях власти в Крыму началась в конце сентября. С тех пор своих должностей лишились вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курирующий работу ФЦП, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов (их обвиняют в мошенничестве и хищении бюджетных средств), министр транспорта региона Евгений Исаков, министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко, глава администрации Судака Игорь Степиков.Кроме того, в октябре проводились следственные действия в отношении руководителей Евпатории. Проведены обыски в рабочем кабинете главы горсовета и муниципального образования "городской округ Евпатория" Олеси Харитоненко. Следственные действия также проводили с главой администрации Евпатории Романом Тихончуком. Оба чиновника продолжают занимать свои должности.
https://ria.ru/20210925/otstavki-1751749893.html
https://ria.ru/20211011/sudak-1753953085.html
https://ria.ru/20210929/ministr-1752344205.html
республика крым
феодосия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756263936_64:0:1017:715_1920x0_80_0_0_b338bb15e4ee3afffad0d8c6ada710e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика крым, феодосия, политика, сергей аксенов (политик)
11:30 26.10.2021 (обновлено: 11:52 26.10.2021)
 
Глава администрации Феодосии Бовтуненко ушел в отставку

Глава Крыма Аксенов сообщил об увольнении главы администрации Феодосии Сергея Бовтуненко

© Фото : пресс-служба правительства Республики КрымГлава администрации города Феодосии Сергей Бовтуненко
Глава администрации города Феодосии Сергей Бовтуненко - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© Фото : пресс-служба правительства Республики Крым
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об увольнении по собственному желанию главы администрации Феодосии Сергея Бовтуненко.
"Провел встречу с главой администрации города Феодосии Сергеем Николаевичем Бовтуненко, по итогам которой Сергей Николаевич написал заявление об увольнении по собственному желанию", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Здание Совета министров Республики Крым в Симферополе - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
25 сентября, 10:37
Источник сообщил о готовящихся отставках в правительстве Крыма
Временно исполнять его обязанности будет первый заместитель главы администрации города, добавил Аксенов. На функционирование городских служб и инфраструктуры кадровые изменения никак не повлияют, все работает в штатном режиме, заверил он.
Сергей Бовтуненко с 2014 года возглавлял Насыпновскую сельскую администрацию (МКУ "Насыпновская сельская администрация администрации города Феодосии республики Крым"). В январе 2019 года работал первым заместителем главы администрации Феодосии, в ноябре возглавил администрацию города.
Глава администрации Судака Игорь Степиков - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 09:32
Глава администрации Судака ушел в отставку
Череда отставок на различных уровнях власти в Крыму началась в конце сентября. С тех пор своих должностей лишились вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курирующий работу ФЦП, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов (их обвиняют в мошенничестве и хищении бюджетных средств), министр транспорта региона Евгений Исаков, министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко, глава администрации Судака Игорь Степиков.
Кроме того, в октябре проводились следственные действия в отношении руководителей Евпатории. Проведены обыски в рабочем кабинете главы горсовета и муниципального образования "городской округ Евпатория" Олеси Харитоненко. Следственные действия также проводили с главой администрации Евпатории Романом Тихончуком. Оба чиновника продолжают занимать свои должности.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 16:23
Аксенов сообщил об отставке главы Минздрава Крыма
 
Республика КрымФеодосияПолитикаСергей Аксенов (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:20Популярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердца
04:09Эксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоин
04:09Россиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годом
04:04Экс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с Меркель
03:40В Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президента
03:30Экс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в город
03:26Анджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть Таноса
03:21Гинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19
03:18Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских карт
03:15Россиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почек
03:05Глава РНКБ рассказал, где хранить сбережения
03:05Главу Союза украинцев Португалии возмутил памятник Гагарину
02:46На Камчатке расчеты С-400 провели тактические учения
02:35Госсекретарь США поговорил с освобожденным премьером Судана
02:35Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурму
02:24СМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защиту
02:24Украинские военные показали первое применение дрона Bayraktar в Донбассе
02:18В Крыму придумали, чем заполнить пустые витрины коллекции скифского золота
02:08Медик назвала уникальные свойства дрожжей
02:05Прокурор допустила уголовные обвинения в деле о гибели кинооператора в США
Лента новостейМолния
Популярное лакомство назвали полезным для сосудов и сердцаЭксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоинРоссиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годомЭкс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с МеркельВ Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президентаЭкс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в городАнджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть ТаносаГинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских картРоссиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почекГлава РНКБ рассказал, где хранить сбереженияГлаву Союза украинцев Португалии возмутил памятник ГагаринуНа Камчатке расчеты С-400 провели тактические ученияГоссекретарь США поговорил с освобожденным премьером СуданаНутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурмуСМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защитуУкраинские военные показали первое применение дрона Bayraktar в ДонбассеВ Крыму придумали, чем заполнить пустые витрины коллекции скифского золотаМедик назвала уникальные свойства дрожжейПрокурор допустила уголовные обвинения в деле о гибели кинооператора в США