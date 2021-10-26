https://ria.ru/20211026/ekonomika-1756263591.html
Счетная палата оценит влияние нерабочих дней на экономику
Счетная палата оценит влияние нерабочих дней на экономику - РИА Новости, 26.10.2021
Счетная палата оценит влияние нерабочих дней на экономику
Счетная палата РФ проведет свои оценки влияния на экономику введения нерабочих дней в РФ на фоне коронавируса, заявил председатель Счетной палаты Алексей... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T11:27
2021-10-26T11:27
2021-10-26T11:28
распространение коронавируса
экономика
алексей кудрин
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
счетная палата рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт - РИА Новости. Счетная палата РФ проведет свои оценки влияния на экономику введения нерабочих дней в РФ на фоне коронавируса, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин."Конечно, повлияет. И уже правительство дало свои оценки, в том числе потерь, которые могут произойти", - заявил Кудрин журналистам, отвечая на вопрос, повлияет ли на экономику введение в России нерабочих дней."Есть разные оценки, но Счетная палата еще не проводила свои", - добавил он.
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экономика, алексей кудрин, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, счетная палата рф
11:27 26.10.2021 (обновлено: 11:28 26.10.2021)
Счетная палата оценит влияние нерабочих дней на экономику
Счетная палата оценит влияние нерабочих дней из-за COVID-19 на российскую экономику