https://ria.ru/20211026/ekonomika-1756263591.html

Счетная палата оценит влияние нерабочих дней на экономику

Счетная палата оценит влияние нерабочих дней на экономику - РИА Новости, 26.10.2021

Счетная палата оценит влияние нерабочих дней на экономику

Счетная палата РФ проведет свои оценки влияния на экономику введения нерабочих дней в РФ на фоне коронавируса, заявил председатель Счетной палаты Алексей... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T11:27

2021-10-26T11:27

2021-10-26T11:28

распространение коронавируса

экономика

алексей кудрин

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россия

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счетная палата рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт - РИА Новости. Счетная палата РФ проведет свои оценки влияния на экономику введения нерабочих дней в РФ на фоне коронавируса, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин."Конечно, повлияет. И уже правительство дало свои оценки, в том числе потерь, которые могут произойти", - заявил Кудрин журналистам, отвечая на вопрос, повлияет ли на экономику введение в России нерабочих дней."Есть разные оценки, но Счетная палата еще не проводила свои", - добавил он.

https://ria.ru/20211025/kontakty-1756148263.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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