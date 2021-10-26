https://ria.ru/20211026/dtp-1756271375.html

В Москве машина скорой перевернулась после столкновения с легковушкой

В Москве машина скорой перевернулась после столкновения с легковушкой - РИА Новости, 26.10.2021

В Москве машина скорой перевернулась после столкновения с легковушкой

Автомобиль скорой помощи перевернулся после столкновения с легковушкой на юго-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T12:04

2021-10-26T12:04

2021-10-26T12:04

происшествия

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москва

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Автомобиль скорой помощи перевернулся после столкновения с легковушкой на юго-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На пересечении улиц Обручева и Введенского столкнулись легковой автомобиль и автомобиль скорой помощи. В результате ДТП автомобиль скорой помощи перевернулся. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.Отмечается, что заняты две полосы движения на улице Обручева в сторону пересечения с Севастопольским проспектом, для движения свободна одна полоса.

https://ria.ru/20211024/moskva-1756033925.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, москва, авто, россия