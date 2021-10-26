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В Москве машина скорой перевернулась после столкновения с легковушкой
В Москве машина скорой перевернулась после столкновения с легковушкой - РИА Новости, 26.10.2021
В Москве машина скорой перевернулась после столкновения с легковушкой
Автомобиль скорой помощи перевернулся после столкновения с легковушкой на юго-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T12:04
2021-10-26T12:04
2021-10-26T12:04
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Автомобиль скорой помощи перевернулся после столкновения с легковушкой на юго-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На пересечении улиц Обручева и Введенского столкнулись легковой автомобиль и автомобиль скорой помощи. В результате ДТП автомобиль скорой помощи перевернулся. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.Отмечается, что заняты две полосы движения на улице Обручева в сторону пересечения с Севастопольским проспектом, для движения свободна одна полоса.
https://ria.ru/20211024/moskva-1756033925.html
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происшествия, дтп, москва, авто, россия
В Москве машина скорой перевернулась после столкновения с легковушкой
Машина скорой перевернулся после столкновения с легковушкой на юго-западе Москвы