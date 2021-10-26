https://ria.ru/20211026/donbass-1756392975.html

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрелов Донбасса

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрелов Донбасса - РИА Новости, 26.10.2021

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрелов Донбасса

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за многочисленных обстрелов населенных пунктов Донбасса, сообщается на сайте... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T20:56

2021-10-26T20:56

2021-10-26T20:56

происшествия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

донецкая народная республика

донбасс

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за многочисленных обстрелов населенных пунктов Донбасса, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.Как отметили в СК, во вторник СМИ сообщили об артиллерийских обстрелах украинскими военнослужащими населенных пунктов Тельмановского района предположительно из орудий калибра 122 мм."В результате этих действий были повреждены газопровод, трансформаторные подстанции и другие объекты инфраструктуры. Большое количество зданий, в том числе школа и больница остались без электроэнергии", - говорится в сообщении.Также добавили в СК, СМИ сообщили о захвате украинскими силовиками Старомарьевки, "в которой проживают не только граждане самопровозглашенной ДНР, но и граждане Российской Федерации". После этого украинские силовики начали незаконные обыски в домах граждан и задержания, говорится в сообщении СК."Председатель Следственного комитета России поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело. В рамках расследования Следственный комитет даст правовую оценку действиям военнослужащих, которые отдали и исполнили приказ о проведении многочисленных обстрелов инфраструктуры Донбасса, и иных незаконных действиях в отношении граждан России", - говорится в сообщении.Добавляется также, что доказательства, собранные Следственным комитетом, в будущем могут быть использованы в ходе судебных процессов по этим преступлениям.

https://ria.ru/20211026/bespilotniki-1756392310.html

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донбасс

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происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), донецкая народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр