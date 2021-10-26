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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрелов Донбасса
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрелов Донбасса - РИА Новости, 26.10.2021
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрелов Донбасса
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за многочисленных обстрелов населенных пунктов Донбасса, сообщается на сайте... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T20:56
2021-10-26T20:56
происшествия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
донецкая народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за многочисленных обстрелов населенных пунктов Донбасса, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.Как отметили в СК, во вторник СМИ сообщили об артиллерийских обстрелах украинскими военнослужащими населенных пунктов Тельмановского района предположительно из орудий калибра 122 мм."В результате этих действий были повреждены газопровод, трансформаторные подстанции и другие объекты инфраструктуры. Большое количество зданий, в том числе школа и больница остались без электроэнергии", - говорится в сообщении.Также добавили в СК, СМИ сообщили о захвате украинскими силовиками Старомарьевки, "в которой проживают не только граждане самопровозглашенной ДНР, но и граждане Российской Федерации". После этого украинские силовики начали незаконные обыски в домах граждан и задержания, говорится в сообщении СК."Председатель Следственного комитета России поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело. В рамках расследования Следственный комитет даст правовую оценку действиям военнослужащих, которые отдали и исполнили приказ о проведении многочисленных обстрелов инфраструктуры Донбасса, и иных незаконных действиях в отношении граждан России", - говорится в сообщении.Добавляется также, что доказательства, собранные Следственным комитетом, в будущем могут быть использованы в ходе судебных процессов по этим преступлениям.
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происшествия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), донецкая народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр
20:56 26.10.2021
 
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрелов Донбасса

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрелов населенных пунктов Донбасса

© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© Фото : СК РФ
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за многочисленных обстрелов населенных пунктов Донбасса, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Как отметили в СК, во вторник СМИ сообщили об артиллерийских обстрелах украинскими военнослужащими населенных пунктов Тельмановского района предположительно из орудий калибра 122 мм.
"В результате этих действий были повреждены газопровод, трансформаторные подстанции и другие объекты инфраструктуры. Большое количество зданий, в том числе школа и больница остались без электроэнергии", - говорится в сообщении.
Также добавили в СК, СМИ сообщили о захвате украинскими силовиками Старомарьевки, "в которой проживают не только граждане самопровозглашенной ДНР, но и граждане Российской Федерации". После этого украинские силовики начали незаконные обыски в домах граждан и задержания, говорится в сообщении СК.
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"Председатель Следственного комитета России поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело. В рамках расследования Следственный комитет даст правовую оценку действиям военнослужащих, которые отдали и исполнили приказ о проведении многочисленных обстрелов инфраструктуры Донбасса, и иных незаконных действиях в отношении граждан России", - говорится в сообщении.
Добавляется также, что доказательства, собранные Следственным комитетом, в будущем могут быть использованы в ходе судебных процессов по этим преступлениям.
 
ПроисшествияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Донецкая Народная РеспубликаДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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