https://ria.ru/20211026/donbass-1756335582.html

Силовики попытались занять поселок Старомарьевка в Донбассе

Силовики попытались занять поселок Старомарьевка в Донбассе - РИА Новости, 26.10.2021

Силовики попытались занять поселок Старомарьевка в Донбассе

Украинские силовики предприняли попытку занять поселок Старомарьевка на линии соприкосновения в Донбассе, заявила во вторник полпред самопровозглашенной... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T16:08

2021-10-26T16:08

2021-10-26T16:14

в мире

украина

донбасс

ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

наталья никонорова

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ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Украинские силовики предприняли попытку занять поселок Старомарьевка на линии соприкосновения в Донбассе, заявила во вторник полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова."Вчера украинская сторона осуществила еще один вопиющий акт агрессии: вооруженными формированиями Украины была предпринята попытка занять находящийся на линии соприкосновения сторон населенный пункт Старомарьевка в Тельмановском районе", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.

https://ria.ru/20211025/donbass-1756080830.html

украина

донбасс

донецкая народная республика

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в мире, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, наталья никонорова