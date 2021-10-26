https://ria.ru/20211026/donbass-1756335582.html
Силовики попытались занять поселок Старомарьевка в Донбассе
Силовики попытались занять поселок Старомарьевка в Донбассе - РИА Новости, 26.10.2021
Силовики попытались занять поселок Старомарьевка в Донбассе
Украинские силовики предприняли попытку занять поселок Старомарьевка на линии соприкосновения в Донбассе, заявила во вторник полпред самопровозглашенной... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T16:08
2021-10-26T16:08
2021-10-26T16:14
в мире
украина
донбасс
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
наталья никонорова
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ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Украинские силовики предприняли попытку занять поселок Старомарьевка на линии соприкосновения в Донбассе, заявила во вторник полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова."Вчера украинская сторона осуществила еще один вопиющий акт агрессии: вооруженными формированиями Украины была предпринята попытка занять находящийся на линии соприкосновения сторон населенный пункт Старомарьевка в Тельмановском районе", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
https://ria.ru/20211025/donbass-1756080830.html
украина
донбасс
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, наталья никонорова
16:08 26.10.2021 (обновлено: 16:14 26.10.2021)
Силовики попытались занять поселок Старомарьевка в Донбассе
Силовики попытались занять поселок Старомарьевка на линии соприкосновения в Донбассе