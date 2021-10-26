https://ria.ru/20211026/donbass-1756260410.html

СК завел дело на украинских силовиков после обстрела в Донбассе

СК завел дело на украинских силовиков после обстрела в Донбассе - РИА Новости, 26.10.2021

СК завел дело на украинских силовиков после обстрела в Донбассе

Следователи возбудили уголовное дело после обстрела украинскими силовиками жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры Донецка, из-за чего пострадал... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T11:10

2021-10-26T11:10

2021-10-26T11:10

происшествия

петровский район

кировский район

следственный комитет россии (ск рф)

ситуация в днр и лнр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755587235_0:0:3134:1763_1920x0_80_0_0_9a1b33ba8c293641fc9fb470affe2971.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после обстрела украинскими силовиками жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры Донецка, из-за чего пострадал 37-летний мужчина, сообщается на сайте СК РФ.По данным следствия, 22 октября силовики обстреляли из тяжелого вооружения калибра 120 мм жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в Петровском и Кировском районах Донецка. Отмечается, что при попадании снаряда в Петровском районе получил ранение 37-летний мужчина, а в Кировском районе повреждена электрическая подстанция, обесточено более 1300 жилых домов."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления <...> "применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ". Прицельно обстреливая населенные пункты, украинские военнослужащие намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченного числа гражданских лиц", - говорится в сообщении.Уточняется, что силовики нарушили протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и дополнительный протокол II к ней.В СК добавили, что продолжают устанавливать должностных лиц, причастных к применению запрещенных средств и методов ведения войны в отношении гражданского населения.

https://ria.ru/20211025/donbass-1756204719.html

https://ria.ru/20211026/gazoprovod-1756247570.html

петровский район

кировский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, петровский район, кировский район, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр, россия