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СК завел дело на украинских силовиков после обстрела в Донбассе
СК завел дело на украинских силовиков после обстрела в Донбассе - РИА Новости, 26.10.2021
СК завел дело на украинских силовиков после обстрела в Донбассе
Следователи возбудили уголовное дело после обстрела украинскими силовиками жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры Донецка, из-за чего пострадал... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T11:10
2021-10-26T11:10
происшествия
петровский район
кировский район
следственный комитет россии (ск рф)
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после обстрела украинскими силовиками жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры Донецка, из-за чего пострадал 37-летний мужчина, сообщается на сайте СК РФ.По данным следствия, 22 октября силовики обстреляли из тяжелого вооружения калибра 120 мм жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в Петровском и Кировском районах Донецка. Отмечается, что при попадании снаряда в Петровском районе получил ранение 37-летний мужчина, а в Кировском районе повреждена электрическая подстанция, обесточено более 1300 жилых домов."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления &lt;...&gt; "применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ". Прицельно обстреливая населенные пункты, украинские военнослужащие намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченного числа гражданских лиц", - говорится в сообщении.Уточняется, что силовики нарушили протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и дополнительный протокол II к ней.В СК добавили, что продолжают устанавливать должностных лиц, причастных к применению запрещенных средств и методов ведения войны в отношении гражданского населения.
https://ria.ru/20211025/donbass-1756204719.html
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происшествия, петровский район, кировский район, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр, россия
11:10 26.10.2021
 
СК завел дело на украинских силовиков после обстрела в Донбассе

СК завел дело на украинских силовиков после обстрела в Донбассе, где пострадал мужчина

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом на улице Дружбы в Донецке, в крышу которого попал снаряд
Жилой дом на улице Дружбы в Донецке, в крышу которого попал снаряд - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после обстрела украинскими силовиками жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры Донецка, из-за чего пострадал 37-летний мужчина, сообщается на сайте СК РФ.
По данным следствия, 22 октября силовики обстреляли из тяжелого вооружения калибра 120 мм жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в Петровском и Кировском районах Донецка. Отмечается, что при попадании снаряда в Петровском районе получил ранение 37-летний мужчина, а в Кировском районе повреждена электрическая подстанция, обесточено более 1300 жилых домов.
Флаг ЛНР - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
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Республики Донбасса прокомментировали задержание офицера ЛНР
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления <...> "применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ". Прицельно обстреливая населенные пункты, украинские военнослужащие намеревались совершить убийство либо причинить тяжкий вред здоровью неограниченного числа гражданских лиц", - говорится в сообщении.
Уточняется, что силовики нарушили протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и дополнительный протокол II к ней.
В СК добавили, что продолжают устанавливать должностных лиц, причастных к применению запрещенных средств и методов ведения войны в отношении гражданского населения.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
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