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Суд в Коми не признал австрийца отцом близнецов от суррогатной матери
Суд в Коми не признал австрийца отцом близнецов от суррогатной матери - РИА Новости, 26.10.2021
Суд в Коми не признал австрийца отцом близнецов от суррогатной матери
Сыктывкарский городской суд Коми не установил отцовства гражданина Австрии в отношении девочек-близняшек, рожденных по программе суррогатного материнства в... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T14:41
2021-10-26T14:41
австрия
республика коми
криминал
суррогатное материнство
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Сыктывкарский городской суд Коми не установил отцовства гражданина Австрии в отношении девочек-близняшек, рожденных по программе суррогатного материнства в России и переданных органам опеки в Сыктывкаре, сообщает суд.В июле гражданин Австрии попросил председателя СК РФ Александра Бастрыкина помочь ему вернуть близнецов, рожденных по программе суррогатного материнства в России, которых суррогатная мать передала в органы опеки Сыктывкара. Согласно его заявлению, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, на основании соответствующего договора суррогатная мать в Петербурге позапрошлым летом родила девочек-близняшек, биологическим отцом которых является заявитель. Женщина увезла детей в Сыктывкар, передав их в органы опеки. Заявитель указывал, что на тот момент у близнецов отсутствовали свидетельства о рождении и он не мог получить документы для выезда с ними в Австрию."Суд отказал в удовлетворении исковых требований гражданина Австрии об установлении отцовства, внесении изменений в запись акта гражданского состояния и передаче несовершеннолетних на воспитание отцу", - говорится в сообщении на официальной странице Сыктывкарского горсуда в соцсети "ВКонтакте".Как отмечается, при рассмотрении исковых требований австрийца суд руководствовался нормами Конституции РФ, Гражданского и Семейного кодексов, а также положениями конвенции о правах ребенка, одобренной генеральной ассамблеей ООН, и постановлением пленума Верховного суда РФ о применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением происхождения детей. Решение пока не вступило в законную силу.Ранее уполномоченный по правам ребенка в Коми Татьяна Козлова сообщала РИА Новости, что дети находятся под опекой государства и их права соблюдены.Санкт-Петербургское агентство репродуктивных технологий ("СПАРТа"), которое сопровождало суррогатную мать, тогда информировало, что гражданин Австрии, чьи дети-близнецы были рождены по программе суррогатного материнства в России, не предпринимал своевременных мер, чтобы увидеться с ними и зарегистрировать их рождение.
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австрия, республика коми, криминал, суррогатное материнство, россия
14:41 26.10.2021
 
Суд в Коми не признал австрийца отцом близнецов от суррогатной матери

Суд в Коми не признал австрийца отцом девочек, рожденных суррогатной матерью в России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМужчина с детской коляской идет по набережной
Мужчина с детской коляской идет по набережной - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Сыктывкарский городской суд Коми не установил отцовства гражданина Австрии в отношении девочек-близняшек, рожденных по программе суррогатного материнства в России и переданных органам опеки в Сыктывкаре, сообщает суд.
В июле гражданин Австрии попросил председателя СК РФ Александра Бастрыкина помочь ему вернуть близнецов, рожденных по программе суррогатного материнства в России, которых суррогатная мать передала в органы опеки Сыктывкара. Согласно его заявлению, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, на основании соответствующего договора суррогатная мать в Петербурге позапрошлым летом родила девочек-близняшек, биологическим отцом которых является заявитель. Женщина увезла детей в Сыктывкар, передав их в органы опеки. Заявитель указывал, что на тот момент у близнецов отсутствовали свидетельства о рождении и он не мог получить документы для выезда с ними в Австрию.
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"Суд отказал в удовлетворении исковых требований гражданина Австрии об установлении отцовства, внесении изменений в запись акта гражданского состояния и передаче несовершеннолетних на воспитание отцу", - говорится в сообщении на официальной странице Сыктывкарского горсуда в соцсети "ВКонтакте".
Как отмечается, при рассмотрении исковых требований австрийца суд руководствовался нормами Конституции РФ, Гражданского и Семейного кодексов, а также положениями конвенции о правах ребенка, одобренной генеральной ассамблеей ООН, и постановлением пленума Верховного суда РФ о применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением происхождения детей. Решение пока не вступило в законную силу.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Коми Татьяна Козлова сообщала РИА Новости, что дети находятся под опекой государства и их права соблюдены.
Санкт-Петербургское агентство репродуктивных технологий ("СПАРТа"), которое сопровождало суррогатную мать, тогда информировало, что гражданин Австрии, чьи дети-близнецы были рождены по программе суррогатного материнства в России, не предпринимал своевременных мер, чтобы увидеться с ними и зарегистрировать их рождение.
 
АвстрияРеспублика КомиКриминалсуррогатное материнствоРоссия
 
 
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