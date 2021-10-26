https://ria.ru/20211026/deti-1756314785.html

Суд в Коми не признал австрийца отцом близнецов от суррогатной матери

Суд в Коми не признал австрийца отцом близнецов от суррогатной матери - РИА Новости, 26.10.2021

Суд в Коми не признал австрийца отцом близнецов от суррогатной матери

Сыктывкарский городской суд Коми не установил отцовства гражданина Австрии в отношении девочек-близняшек, рожденных по программе суррогатного материнства в... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T14:41

2021-10-26T14:41

2021-10-26T14:41

австрия

республика коми

криминал

суррогатное материнство

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Сыктывкарский городской суд Коми не установил отцовства гражданина Австрии в отношении девочек-близняшек, рожденных по программе суррогатного материнства в России и переданных органам опеки в Сыктывкаре, сообщает суд.В июле гражданин Австрии попросил председателя СК РФ Александра Бастрыкина помочь ему вернуть близнецов, рожденных по программе суррогатного материнства в России, которых суррогатная мать передала в органы опеки Сыктывкара. Согласно его заявлению, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, на основании соответствующего договора суррогатная мать в Петербурге позапрошлым летом родила девочек-близняшек, биологическим отцом которых является заявитель. Женщина увезла детей в Сыктывкар, передав их в органы опеки. Заявитель указывал, что на тот момент у близнецов отсутствовали свидетельства о рождении и он не мог получить документы для выезда с ними в Австрию."Суд отказал в удовлетворении исковых требований гражданина Австрии об установлении отцовства, внесении изменений в запись акта гражданского состояния и передаче несовершеннолетних на воспитание отцу", - говорится в сообщении на официальной странице Сыктывкарского горсуда в соцсети "ВКонтакте".Как отмечается, при рассмотрении исковых требований австрийца суд руководствовался нормами Конституции РФ, Гражданского и Семейного кодексов, а также положениями конвенции о правах ребенка, одобренной генеральной ассамблеей ООН, и постановлением пленума Верховного суда РФ о применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением происхождения детей. Решение пока не вступило в законную силу.Ранее уполномоченный по правам ребенка в Коми Татьяна Козлова сообщала РИА Новости, что дети находятся под опекой государства и их права соблюдены.Санкт-Петербургское агентство репродуктивных технологий ("СПАРТа"), которое сопровождало суррогатную мать, тогда информировало, что гражданин Австрии, чьи дети-близнецы были рождены по программе суррогатного материнства в России, не предпринимал своевременных мер, чтобы увидеться с ними и зарегистрировать их рождение.

https://ria.ru/20211020/zakonoproekt-1755493613.html

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австрия, республика коми, криминал, суррогатное материнство, россия