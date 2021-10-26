Вологодские власти создадут департамент цифрового развития
ВОЛОГДА, 26 окт – РИА Новости. Власти Вологодской области создадут департамент цифрового развития в целях дальнейшей цифровой трансформации региона, сообщает пресс-служба областного правительства.
Новый департамент станет преемником комитета информационных технологий области и департамента госуправления и кадровой политики в вопросах предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, деятельности многофункциональных центров, говорится в сообщении пресс-службы.
"Задачи нового департамента полностью соответствуют национальным целям. Уже сегодня мы развиваем современную цифровую инфраструктуру, дорабатываем информационные системы, на их основе строим удобные цифровые государственные сервисы. Одна из задач -увеличить до 97% долю домохозяйств с широкополосным доступом к интернету, что позволит максимальному числу граждан получать госуслуги и коммерческие сервисы дистанционно", - сказала председатель комитета информационных технологий и телекоммуникаций Ирина Просвирякова.
По информации пресс-службы, создание нового органа власти не потребует увеличения общей численности госслужащих области и бюджетных расходов.