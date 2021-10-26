Вологодские власти создадут департамент цифрового развития

"Задачи нового департамента полностью соответствуют национальным целям. Уже сегодня мы развиваем современную цифровую инфраструктуру, дорабатываем информационные системы, на их основе строим удобные цифровые государственные сервисы. Одна из задач -увеличить до 97% долю домохозяйств с широкополосным доступом к интернету, что позволит максимальному числу граждан получать госуслуги и коммерческие сервисы дистанционно", - сказала председатель комитета информационных технологий и телекоммуникаций Ирина Просвирякова.