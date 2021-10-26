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Вологодская область
https://ria.ru/20211026/departament-1756296413.html
Вологодские власти создадут департамент цифрового развития
Вологодские власти создадут департамент цифрового развития - РИА Новости, 26.10.2021
Вологодские власти создадут департамент цифрового развития
Власти Вологодской области создадут департамент цифрового развития в целях дальнейшей цифровой трансформации региона, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T13:36
2021-10-26T13:36
вологодская область
общество
технологии
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ВОЛОГДА, 26 окт – РИА Новости. Власти Вологодской области создадут департамент цифрового развития в целях дальнейшей цифровой трансформации региона, сообщает пресс-служба областного правительства.Новый департамент станет преемником комитета информационных технологий области и департамента госуправления и кадровой политики в вопросах предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, деятельности многофункциональных центров, говорится в сообщении пресс-службы.По информации пресс-службы, создание нового органа власти не потребует увеличения общей численности госслужащих области и бюджетных расходов.
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общество, технологии, вологодская область
13:36 26.10.2021
 

Вологодские власти создадут департамент цифрового развития

© Фото : Правительство Вологодской областиАдминистрация Вологодской области
Администрация Вологодской области - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© Фото : Правительство Вологодской области
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 26 окт – РИА Новости. Власти Вологодской области создадут департамент цифрового развития в целях дальнейшей цифровой трансформации региона, сообщает пресс-служба областного правительства.
Новый департамент станет преемником комитета информационных технологий области и департамента госуправления и кадровой политики в вопросах предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, деятельности многофункциональных центров, говорится в сообщении пресс-службы.
"Задачи нового департамента полностью соответствуют национальным целям. Уже сегодня мы развиваем современную цифровую инфраструктуру, дорабатываем информационные системы, на их основе строим удобные цифровые государственные сервисы. Одна из задач -увеличить до 97% долю домохозяйств с широкополосным доступом к интернету, что позволит максимальному числу граждан получать госуслуги и коммерческие сервисы дистанционно", - сказала председатель комитета информационных технологий и телекоммуникаций Ирина Просвирякова.
По информации пресс-службы, создание нового органа власти не потребует увеличения общей численности госслужащих области и бюджетных расходов.
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