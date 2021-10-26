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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211026/deniz-1756327036.html
Турецкая звезда Бурак Дениз расстался с девушкой
Турецкая звезда Бурак Дениз расстался с девушкой - РИА Новости, 26.10.2021
Турецкая звезда Бурак Дениз расстался с девушкой
Турецкий актер и секс-символ Бурак Дениз расстался с девушкой Дидем Сойдан, сообщает StarHit со ссылкой на турецкие СМИ. Одной из причин разрыва стали слишком... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T15:39
2021-10-26T15:39
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Турецкий актер и секс-символ Бурак Дениз расстался с девушкой Дидем Сойдан, сообщает StarHit со ссылкой на турецкие СМИ. Одной из причин разрыва стали слишком откровенные снимки модели в социальных сетях.Возлюбленная звезды и до этого не отличалась скромным поведением, что не нравилось Денизу. Пара крупно поссорились летом этого года и не общались несколько дней, однако после этого смогли помириться. Поклонники подозревают, что на этот раз решение о разрыве стало окончательным, так как пара отписалась друг от друга в социальных сетях.Ранее Сойдан заявляла, что родственники уже потеряли надежду на ее скорый выход замуж. Они советовали родить ей ребенка вне брака, однако она посчитала такой расклад неправильным.Бурак Дениз долгое время сам работал моделью, а затем решил попробовать свои силы в кино. Мировая известность к нему пришла после сериала "Марашанец", где он сыграл главную роль.Ранее певец Таркан объяснил свое отсутствие на большой сцене.
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знаменитости, кино и сериалы
15:39 26.10.2021
 
Турецкая звезда Бурак Дениз расстался с девушкой

Турецкая звезда сериала "Марашанец" Бурак Дениз расстался с девушкой Дидем Сойдан

© Фото : @_burakdeniz/InstagramТурецкий актер Бурак Дениз
Турецкий актер Бурак Дениз - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© Фото : @_burakdeniz/Instagram
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Турецкий актер и секс-символ Бурак Дениз расстался с девушкой Дидем Сойдан, сообщает StarHit со ссылкой на турецкие СМИ. Одной из причин разрыва стали слишком откровенные снимки модели в социальных сетях.
Возлюбленная звезды и до этого не отличалась скромным поведением, что не нравилось Денизу. Пара крупно поссорились летом этого года и не общались несколько дней, однако после этого смогли помириться. Поклонники подозревают, что на этот раз решение о разрыве стало окончательным, так как пара отписалась друг от друга в социальных сетях.
Ранее Сойдан заявляла, что родственники уже потеряли надежду на ее скорый выход замуж. Они советовали родить ей ребенка вне брака, однако она посчитала такой расклад неправильным.
"Родственники стали убеждать родить. Я высказала сомнения в правильности данного решения, так как не уверена, что ребенок полноценно сможет расти без отца", – заявляла Дидем.
Бурак Дениз долгое время сам работал моделью, а затем решил попробовать свои силы в кино. Мировая известность к нему пришла после сериала "Марашанец", где он сыграл главную роль.
Ранее певец Таркан объяснил свое отсутствие на большой сцене.
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