https://ria.ru/20211026/deniz-1756327036.html

Турецкая звезда Бурак Дениз расстался с девушкой

Турецкая звезда Бурак Дениз расстался с девушкой - РИА Новости, 26.10.2021

Турецкая звезда Бурак Дениз расстался с девушкой

Турецкий актер и секс-символ Бурак Дениз расстался с девушкой Дидем Сойдан, сообщает StarHit со ссылкой на турецкие СМИ. Одной из причин разрыва стали слишком... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T15:39

2021-10-26T15:39

2021-10-26T15:39

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Турецкий актер и секс-символ Бурак Дениз расстался с девушкой Дидем Сойдан, сообщает StarHit со ссылкой на турецкие СМИ. Одной из причин разрыва стали слишком откровенные снимки модели в социальных сетях.Возлюбленная звезды и до этого не отличалась скромным поведением, что не нравилось Денизу. Пара крупно поссорились летом этого года и не общались несколько дней, однако после этого смогли помириться. Поклонники подозревают, что на этот раз решение о разрыве стало окончательным, так как пара отписалась друг от друга в социальных сетях.Ранее Сойдан заявляла, что родственники уже потеряли надежду на ее скорый выход замуж. Они советовали родить ей ребенка вне брака, однако она посчитала такой расклад неправильным.Бурак Дениз долгое время сам работал моделью, а затем решил попробовать свои силы в кино. Мировая известность к нему пришла после сериала "Марашанец", где он сыграл главную роль.Ранее певец Таркан объяснил свое отсутствие на большой сцене.

https://ria.ru/20210816/korchevnikov-1745922784.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, кино и сериалы