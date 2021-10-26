https://ria.ru/20211026/delo-1756248559.html

В Курской области расследуют дело о подделке сертификатов о вакцинации

В Курской области расследуют дело о подделке сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 26.10.2021

В Курской области расследуют дело о подделке сертификатов о вакцинации

Следователи в Курской области ведут дело о подделке сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции в одной из поликлиник, сообщает во вторник региональный РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T09:56

2021-10-26T09:56

2021-10-26T10:24

распространение коронавируса

общество

курская область

россия

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коронавирус в россии

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ВОРОНЕЖ, 26 окт - РИА Новости. Следователи в Курской области ведут дело о подделке сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции в одной из поликлиник, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.В области, по данным штаба на 25 октября, первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 457 917 человек, из них завершили вакцинацию 418 869 человек."Следователи областного следственного комитета расследуют уголовное дело о подделке официальных документов. В ходе следствия установлено, что медики одной из городских поликлиник за деньги вносили ложные сведения в информационную систему о вакцинации от COVID-19. После этого выдавали сертификаты о якобы сделанных прививках", - говорится в сообщении.По информации штаба, подделка и использование заведомо поддельного официального документа наказываются ограничением свободы на срок до 1 года либо принудительными работами на срок до 1 года, либо лишением свободы на срок до 1 года.

https://ria.ru/20211024/vaktsinatsiya-1755858941.html

курская область

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общество, курская область, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии