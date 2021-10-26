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Роспотребнадзор выявил более ста нарушений антиковидных мер в Москве
Роспотребнадзор выявил более ста нарушений антиковидных мер в Москве - РИА Новости, 26.10.2021
Роспотребнадзор выявил более ста нарушений антиковидных мер в Москве
Управление Роспотребнадзора по Москве выявило за неделю 118 нарушений COVID-мер в местах массового скопления людей, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T18:10
2021-10-26T18:10
распространение коронавируса
происшествия
общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве выявило за неделю 118 нарушений COVID-мер в местах массового скопления людей, сообщается на сайте ведомства."В связи с осложнением эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции управление Роспотребнадзора по Москве усилило контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий на объектах города, в том числе на объектах массового скопления людей. В период с 18 по 24 октября 2021 года специалистами управления обследовано 469 объектов, в том числе кинотеатры, театры, концертные залы, выставки, музеи, стадионы, торговые центры и фудкорты, фитнес-клубы, сетевые объекты торговли, организации общественного питания, из них в 118 объектах установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.Отмечается, что по фактам выявленных нарушений в отношении юридических и должностных лиц и индивидуальных предпринимателей возбуждено 137 административных дел по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Применен временный запрет деятельности и опечатано в досудебном порядке 10 объектов. Материалы проверок направлены в суды.Уточняется, что нарушение законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей; на должностных лиц - от 50 тысяч до 150 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 50 тысяч до 150 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток."За невыполнение санитарно-эпидемиологических требований, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции, невыполнение предписаний о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий управлением Роспотребнадзора по Москве с начала 2021 года составлено 5 813 административных протоколов на граждан, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Общая сумма наложенных штрафов составила около 126 миллионов рублей. В досудебном порядке временно до решения суда было опечатано 373 объекта. Управлением Роспотребнадзора по Москве будут продолжены контрольно-надзорные мероприятия за соблюдением противоэпидемических требований на функционирующих объектах города", - дополняется в сообщении.
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происшествия, общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
18:10 26.10.2021
 
Роспотребнадзор выявил более ста нарушений антиковидных мер в Москве

Роспотребнадзор выявил за неделю 118 нарушений антиковидных мер в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСотрудник Роспотребнадзора на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Сотрудник Роспотребнадзора на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве выявило за неделю 118 нарушений COVID-мер в местах массового скопления людей, сообщается на сайте ведомства.
"В связи с осложнением эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции управление Роспотребнадзора по Москве усилило контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий на объектах города, в том числе на объектах массового скопления людей. В период с 18 по 24 октября 2021 года специалистами управления обследовано 469 объектов, в том числе кинотеатры, театры, концертные залы, выставки, музеи, стадионы, торговые центры и фудкорты, фитнес-клубы, сетевые объекты торговли, организации общественного питания, из них в 118 объектах установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что по фактам выявленных нарушений в отношении юридических и должностных лиц и индивидуальных предпринимателей возбуждено 137 административных дел по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Применен временный запрет деятельности и опечатано в досудебном порядке 10 объектов. Материалы проверок направлены в суды.
Уточняется, что нарушение законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей; на должностных лиц - от 50 тысяч до 150 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 50 тысяч до 150 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
"За невыполнение санитарно-эпидемиологических требований, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции, невыполнение предписаний о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий управлением Роспотребнадзора по Москве с начала 2021 года составлено 5 813 административных протоколов на граждан, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Общая сумма наложенных штрафов составила около 126 миллионов рублей. В досудебном порядке временно до решения суда было опечатано 373 объекта. Управлением Роспотребнадзора по Москве будут продолжены контрольно-надзорные мероприятия за соблюдением противоэпидемических требований на функционирующих объектах города", - дополняется в сообщении.
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