https://ria.ru/20211026/covid-mery-1756364935.html

Роспотребнадзор выявил более ста нарушений антиковидных мер в Москве

Роспотребнадзор выявил более ста нарушений антиковидных мер в Москве - РИА Новости, 26.10.2021

Роспотребнадзор выявил более ста нарушений антиковидных мер в Москве

Управление Роспотребнадзора по Москве выявило за неделю 118 нарушений COVID-мер в местах массового скопления людей, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T18:10

2021-10-26T18:10

2021-10-26T18:10

распространение коронавируса

происшествия

общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве выявило за неделю 118 нарушений COVID-мер в местах массового скопления людей, сообщается на сайте ведомства."В связи с осложнением эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции управление Роспотребнадзора по Москве усилило контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий на объектах города, в том числе на объектах массового скопления людей. В период с 18 по 24 октября 2021 года специалистами управления обследовано 469 объектов, в том числе кинотеатры, театры, концертные залы, выставки, музеи, стадионы, торговые центры и фудкорты, фитнес-клубы, сетевые объекты торговли, организации общественного питания, из них в 118 объектах установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.Отмечается, что по фактам выявленных нарушений в отношении юридических и должностных лиц и индивидуальных предпринимателей возбуждено 137 административных дел по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Применен временный запрет деятельности и опечатано в досудебном порядке 10 объектов. Материалы проверок направлены в суды.Уточняется, что нарушение законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей; на должностных лиц - от 50 тысяч до 150 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 50 тысяч до 150 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток."За невыполнение санитарно-эпидемиологических требований, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции, невыполнение предписаний о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий управлением Роспотребнадзора по Москве с начала 2021 года составлено 5 813 административных протоколов на граждан, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Общая сумма наложенных штрафов составила около 126 миллионов рублей. В досудебном порядке временно до решения суда было опечатано 373 объекта. Управлением Роспотребнадзора по Москве будут продолжены контрольно-надзорные мероприятия за соблюдением противоэпидемических требований на функционирующих объектах города", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756055208.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии