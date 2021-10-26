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Распространение коронавируса
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В Москве выявили нарушения антиковидных мер в 81 объекте торговли
В Москве выявили нарушения антиковидных мер в 81 объекте торговли - РИА Новости, 26.10.2021
В Москве выявили нарушения антиковидных мер в 81 объекте торговли
Роспотребнадзор за неделю выявил нарушения COVID-мер в 81 объекте торговли и общепита Москвы, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T11:55
2021-10-26T11:55
распространение коронавируса
происшествия
торговля
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор за неделю выявил нарушения COVID-мер в 81 объекте торговли и общепита Москвы, сообщается на сайте ведомства."В связи с осложнением эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции Управление Роспотребнадзора по Москве усилило контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий на функционирующих объектах города. В период с 18 по 24 октября 2021 года специалистами Управления обследовано 370 объектов торговли и общественного питания, в том числе 17 магазинов "АШАН", 33 магазина "Дикси", 49 магазинов "Магнолия" и 241 кафе на фудкортах в 42 торговых центрах, из них в 81 объекте выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.Отмечается, что по фактам выявленных нарушений в отношении юридических и должностных лиц и индивидуальных предпринимателей возбуждено 91 административное дело по части 2 статьи 6.3, статьи 6.6 КоАП РФ."В связи с многочисленными грубыми нарушения санитарно-эпидемиологических требований составлено 6 протоколов о временном запрете деятельности. Объекты, деятельность которых представляла угрозу здоровью и жизни людей (два магазина "Дикси" в ЮЗАО, два заготовочных цеха в Козихинском переулке, магазин "Верный" и пекарня "Буханка" в ТиНАО), были опечатаны в досудебном порядке. Материалы проверок направлены в суды", - говорится в сообщении.Отмечается, что за нарушение законодательства в может грозить наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей; на должностных лиц - от 50 тысяч до 150 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 50 тысяч до 150 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.Уточняется, что управлением Роспотребнадзора по Москве будут продолжены контрольно-надзорные мероприятия за соблюдением противоэпидемических требований на функционирующих объектах города.
https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756055208.html
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происшествия, торговля, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:55 26.10.2021
 
В Москве выявили нарушения антиковидных мер в 81 объекте торговли

Роспотребнадзор выявил нарушения антиковидных мер в 81 объекте торговли и общепита Москвы

© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкРоспотребнадзор
Роспотребнадзор - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор за неделю выявил нарушения COVID-мер в 81 объекте торговли и общепита Москвы, сообщается на сайте ведомства.
"В связи с осложнением эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции Управление Роспотребнадзора по Москве усилило контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий на функционирующих объектах города. В период с 18 по 24 октября 2021 года специалистами Управления обследовано 370 объектов торговли и общественного питания, в том числе 17 магазинов "АШАН", 33 магазина "Дикси", 49 магазинов "Магнолия" и 241 кафе на фудкортах в 42 торговых центрах, из них в 81 объекте выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что по фактам выявленных нарушений в отношении юридических и должностных лиц и индивидуальных предпринимателей возбуждено 91 административное дело по части 2 статьи 6.3, статьи 6.6 КоАП РФ.
"В связи с многочисленными грубыми нарушения санитарно-эпидемиологических требований составлено 6 протоколов о временном запрете деятельности. Объекты, деятельность которых представляла угрозу здоровью и жизни людей (два магазина "Дикси" в ЮЗАО, два заготовочных цеха в Козихинском переулке, магазин "Верный" и пекарня "Буханка" в ТиНАО), были опечатаны в досудебном порядке. Материалы проверок направлены в суды", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что за нарушение законодательства в может грозить наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей; на должностных лиц - от 50 тысяч до 150 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от 50 тысяч до 150 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Уточняется, что управлением Роспотребнадзора по Москве будут продолжены контрольно-надзорные мероприятия за соблюдением противоэпидемических требований на функционирующих объектах города.
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