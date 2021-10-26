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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211026/covid-19-1756330130.html
В Москве ожидают пик заболеваемости COVID-19 к концу недели
В Москве ожидают пик заболеваемости COVID-19 к концу недели - РИА Новости, 26.10.2021
В Москве ожидают пик заболеваемости COVID-19 к концу недели
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве ожидается к концу этой недели, сообщила заместитель руководителя столичного департамента здравоохранения Елена... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T15:37
2021-10-26T18:21
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здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Пик заболеваемости коронавирусом в Москве ожидается к концу этой недели, сообщила заместитель руководителя столичного департамента здравоохранения Елена Хавкина."Москва сегодня, как и весь мир, переживает новую, четвертую волну, к сожалению, мы ожидаем, что к концу, наверное, этой недели у нас будет достаточно высокий пик заболеваемости", — сказала она на пленарном заседании сети ВОЗ "Регионы за здоровье".За прошлые сутки в стране выявили 36 446 заражений коронавирусом (днем ранее было 37 930), общее число выросло до 8 316 019. Кроме того, зафиксирован максимум смертей от COVID-19 — 1106; за все время пандемии умерло 232 775 человек. В Москве 6 074 новых случая COVID-19 за сутки, умерли 86 человек. Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:37 26.10.2021 (обновлено: 18:21 26.10.2021)
 
В Москве ожидают пик заболеваемости COVID-19 к концу недели

Замглавы депздрава Москвы Хавкина: пик заболеваемости COVID-19 ожидают к концу недели

© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание мэрии Москвы на Тверской улице
Здание мэрии Москвы на Тверской улице - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Пик заболеваемости коронавирусом в Москве ожидается к концу этой недели, сообщила заместитель руководителя столичного департамента здравоохранения Елена Хавкина.
"Москва сегодня, как и весь мир, переживает новую, четвертую волну, к сожалению, мы ожидаем, что к концу, наверное, этой недели у нас будет достаточно высокий пик заболеваемости", — сказала она на пленарном заседании сети ВОЗ "Регионы за здоровье".
За прошлые сутки в стране выявили 36 446 заражений коронавирусом (днем ранее было 37 930), общее число выросло до 8 316 019. Кроме того, зафиксирован максимум смертей от COVID-19 — 1106; за все время пандемии умерло 232 775 человек. В Москве 6 074 новых случая COVID-19 за сутки, умерли 86 человек.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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