https://ria.ru/20211026/covid-19-1756312191.html

Почти 60 тысяч детей в России болеют COVID-19, заявил Мурашко

Почти 60 тысяч детей в России болеют COVID-19, заявил Мурашко - РИА Новости, 26.10.2021

Почти 60 тысяч детей в России болеют COVID-19, заявил Мурашко

COVID-19 в России болеют почти 60 тысяч детей, у половины пациентов младшей возрастной группы остро проявляются сипмтомы, заявил министр здравоохранения Михаил... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T14:34

2021-10-26T14:34

2021-10-26T15:32

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. COVID-19 в России болеют почти 60 тысяч детей, у половины пациентов младшей возрастной группы остро проявляются сипмтомы, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.Ранее глава ведомства отмечал, что заболеваемость ковидом в этой категории "кратно выросла" по сравнению с прошлым годом.По оценке Минздрава, среди всех заразившихся 12-13% — дети в возрасте от шести до 17 лет. Всего под наблюдением врачей находятся 1,335 миллиона пациентов с COVID-19. Мурашко добавил, что это больше, чем на пике прошлого сезона.

https://ria.ru/20211026/postkovid-1756306041.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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