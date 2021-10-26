https://ria.ru/20211026/covid-19-1756312191.html
Почти 60 тысяч детей в России болеют COVID-19, заявил Мурашко
Почти 60 тысяч детей в России болеют COVID-19, заявил Мурашко - РИА Новости, 26.10.2021
Почти 60 тысяч детей в России болеют COVID-19, заявил Мурашко
COVID-19 в России болеют почти 60 тысяч детей, у половины пациентов младшей возрастной группы остро проявляются сипмтомы, заявил министр здравоохранения Михаил... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T14:34
2021-10-26T14:34
2021-10-26T15:32
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. COVID-19 в России болеют почти 60 тысяч детей, у половины пациентов младшей возрастной группы остро проявляются сипмтомы, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.Ранее глава ведомства отмечал, что заболеваемость ковидом в этой категории "кратно выросла" по сравнению с прошлым годом.По оценке Минздрава, среди всех заразившихся 12-13% — дети в возрасте от шести до 17 лет. Всего под наблюдением врачей находятся 1,335 миллиона пациентов с COVID-19. Мурашко добавил, что это больше, чем на пике прошлого сезона.
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:34 26.10.2021 (обновлено: 15:32 26.10.2021)
Почти 60 тысяч детей в России болеют COVID-19, заявил Мурашко
Мурашко: почти 60 тысяч детей болеют COVID-19, у половины яркая клиническая картина