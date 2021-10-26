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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211026/covid-19-1756275759.html
В Свердловской области обсуждают ужесточение антиковидных мер
В Свердловской области обсуждают ужесточение антиковидных мер - РИА Новости, 26.10.2021
В Свердловской области обсуждают ужесточение антиковидных мер
Свердловские власти рассматривают предложение регионального Роспотребнадзора об ужесточении антиковидных мер, в том числе закрытии на время нерабочей недели... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T12:23
2021-10-26T12:23
распространение коронавируса
общество
свердловская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Свердловские власти рассматривают предложение регионального Роспотребнадзора об ужесточении антиковидных мер, в том числе закрытии на время нерабочей недели общественных мест, сообщили РИА Новости в оперштабе области.По данным местных СМИ, Роспотребнадзор направил исполняющему обязанности главы региона Алексею Шмыкову предложение приостановить с 28 октября по 7 ноября работу предприятий общественного питания и розничной торговли, за исключением аптек, продуктовых и точек продажи товаров первой необходимости. Также в документе говорится о закрытии салонов красоты, фитнес-клубов, театров, музеев, кинотеатров и отмене всех массовых мероприятий."На данный момент дополнительных ограничений к уже имеющимся не введено. Предложения будут тщательно проанализированы", - сказали в оперштабе.Как уточнили агентству в пресс-службе Роспотребнадзора региона, предложения по предупреждению распространения коронавируса в адрес властей направляются еженедельно исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации."Как правило, предлагаемые нами меры учитываются при принятии решений. На этой неделе управление Роспотребнадзора сформулировало предложения с учетом указа президента о введении нерабочих дней во всей стране. Предложенные меры помогут разорвать механизмы передачи инфекции, снизить темп прироста заболеваемости COVID-19, а значит сохранить здоровье и жизни людей", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20211001/vaktsinatsiya-1752669266.html
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общество, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:23 26.10.2021
 
В Свердловской области обсуждают ужесточение антиковидных мер

Свердловские власти обсуждают предложение Роспотребнадзора об ужесточении антиковидных мер

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВид на Екатеринбург с колокольни храма "Большой Златоуст"
Вид на Екатеринбург с колокольни храма Большой Златоуст - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Свердловские власти рассматривают предложение регионального Роспотребнадзора об ужесточении антиковидных мер, в том числе закрытии на время нерабочей недели общественных мест, сообщили РИА Новости в оперштабе области.
По данным местных СМИ, Роспотребнадзор направил исполняющему обязанности главы региона Алексею Шмыкову предложение приостановить с 28 октября по 7 ноября работу предприятий общественного питания и розничной торговли, за исключением аптек, продуктовых и точек продажи товаров первой необходимости. Также в документе говорится о закрытии салонов красоты, фитнес-клубов, театров, музеев, кинотеатров и отмене всех массовых мероприятий.
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"На данный момент дополнительных ограничений к уже имеющимся не введено. Предложения будут тщательно проанализированы", - сказали в оперштабе.
Как уточнили агентству в пресс-службе Роспотребнадзора региона, предложения по предупреждению распространения коронавируса в адрес властей направляются еженедельно исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации.
"Как правило, предлагаемые нами меры учитываются при принятии решений. На этой неделе управление Роспотребнадзора сформулировало предложения с учетом указа президента о введении нерабочих дней во всей стране. Предложенные меры помогут разорвать механизмы передачи инфекции, снизить темп прироста заболеваемости COVID-19, а значит сохранить здоровье и жизни людей", - подчеркнули в ведомстве.
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