https://ria.ru/20211026/covid-19-1756257322.html
Губернатор Севастополя назвал ситуацию с COVID-19 самой тяжелой за пандемию
Губернатор Севастополя назвал ситуацию с COVID-19 самой тяжелой за пандемию - РИА Новости, 26.10.2021
Губернатор Севастополя назвал ситуацию с COVID-19 самой тяжелой за пандемию
Ситуация с COVID-19 в Севастополе самая тяжелая за все время пандемии, свободный коечный фонд практически закончился - в резерве только 5%, сообщил глава города РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T10:51
2021-10-26T10:51
2021-10-26T11:04
распространение коронавируса
севастополь
коронавирус в россии
общество
здоровье - общество
михаил развожаев
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Ситуация с COVID-19 в Севастополе самая тяжелая за все время пандемии, свободный коечный фонд практически закончился - в резерве только 5%, сообщил глава города Михаил Развожаев."Ситуация в городе сейчас, наверное, самая тяжелая за все два года пандемии. У нас сейчас практически весь коечный фонд занят, порядка 5% остается в резерве", - сказал губернатор в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, сейчас оперативно разворачивается еще 200 коек. "Но это уже будет предел мощности, которую может выдержать наша медицина, она уже работает, честно говоря, за гранью (своих возможностей)", - подчеркнул Развожаев.За последние сутки в Севастополе выявлено 337 новых случаев заражения коронавирусом, 14 летальных случаев.
https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756120475.html
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севастополь, коронавирус в россии, общество, здоровье - общество, михаил развожаев, коронавирус covid-19
10:51 26.10.2021 (обновлено: 11:04 26.10.2021)
Губернатор Севастополя назвал ситуацию с COVID-19 самой тяжелой за пандемию
Губернатор Севастополя Развожаев: свободные койки для больных COVID-19 почти закончились