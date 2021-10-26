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Реку Чурилиху в парке "Кузьминки-Люблино" в Москве приведут в порядок
Реку Чурилиху в парке "Кузьминки-Люблино" в Москве приведут в порядок - РИА Новости, 26.10.2021
Реку Чурилиху в парке "Кузьминки-Люблино" в Москве приведут в порядок
Реку Чурилиху в московском парке "Кузьминки-Люблино" приведут в порядок, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T18:36
2021-10-26T18:36
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Реку Чурилиху в московском парке "Кузьминки-Люблино" приведут в порядок, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что естественную ширину и изгибы реки сохранят. Для укрепления нестабильных береговых грунтов на отдельных участках на глубине от 3 до 6 метров установят свайную стенку из бревен лиственницы. Частично на стенке устроят надводный откос с посевом трав.Река Чурилиха общей длиной 13,4 километра берет начало в районе Перово. Спрятанная в 70-е годы XX века в подземные коллекторы, она протекает через Вешняки, дважды пересекает МКАД и выходит на поверхность за Волгоградским проспектом.На всех участках до открытого русла подземные коллекторы Чурилихи принимают большие объемы атмосферных осадков с городских улиц и МКАД. Поэтому в периоды сильных ливней уровень речки в водосточной сети может резко подниматься, а на открытом русле могут возникать сильные залповые разливы.Как отмечают в комплексе городского хозяйства, из-за этого на всем протяжении открытого русла Чурилихи и в восточной части Верхнего Кузьминского пруда накопился большой объем отложений ила и грунта, нанесенных течением подземных водостоков. Толщина ила в речке достигает 1,5 метра, в Кузьминском пруду – до 2,5 метра. Из-за сильных разливов и заиления образовалась значительная заболоченная площадь, которая полностью зарастает водной растительностью в теплый сезон.
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городское хозяйство москвы
18:36 26.10.2021
 

Реку Чурилиху в парке "Кузьминки-Люблино" в Москве приведут в порядок

© Фото : столичный комплекс городского хозяйстваРека Чурилиха в московском парке "Кузьминки-Люблино"
Река Чурилиха в московском парке Кузьминки-Люблино - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© Фото : столичный комплекс городского хозяйства
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Реку Чурилиху в московском парке "Кузьминки-Люблино" приведут в порядок, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"На юго-востоке столицы стартовали работы по очистке открытого русла реки Чурилихи от Волгоградского проспекта до Верхнего Кузьминского пруда протяженностью около 1,2 километра. Основная задача – восстановить пропускную способность реки в границах открытого русла. Для этого специалисты Комплекса городского хозяйства очистят от ила и грунта участок реки, часть акватории Верхнего Кузьминского пруда и водосточные трубы на выходе из подземного коллектора, восстановят водоотводные канавы и проведут дноуглубление при помощи экскаваторной техники", - говорится в сообщении.
Отмечается, что естественную ширину и изгибы реки сохранят. Для укрепления нестабильных береговых грунтов на отдельных участках на глубине от 3 до 6 метров установят свайную стенку из бревен лиственницы. Частично на стенке устроят надводный откос с посевом трав.
Река Чурилиха общей длиной 13,4 километра берет начало в районе Перово. Спрятанная в 70-е годы XX века в подземные коллекторы, она протекает через Вешняки, дважды пересекает МКАД и выходит на поверхность за Волгоградским проспектом.
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На всех участках до открытого русла подземные коллекторы Чурилихи принимают большие объемы атмосферных осадков с городских улиц и МКАД. Поэтому в периоды сильных ливней уровень речки в водосточной сети может резко подниматься, а на открытом русле могут возникать сильные залповые разливы.
Как отмечают в комплексе городского хозяйства, из-за этого на всем протяжении открытого русла Чурилихи и в восточной части Верхнего Кузьминского пруда накопился большой объем отложений ила и грунта, нанесенных течением подземных водостоков. Толщина ила в речке достигает 1,5 метра, в Кузьминском пруду – до 2,5 метра. Из-за сильных разливов и заиления образовалась значительная заболоченная площадь, которая полностью зарастает водной растительностью в теплый сезон.
"Восстановление нормативной проточности реки Чурилихи увеличит циркуляцию воды в прудах Кузьминского парка, что благотворным образом повлияет на их экосистему. Работы по реабилитации реки планируется завершить в первой половине 2022 года", - говорится в сообщении.
 
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