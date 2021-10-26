https://ria.ru/20211026/churilikha-1756366271.html

Реку Чурилиху в парке "Кузьминки-Люблино" в Москве приведут в порядок

Реку Чурилиху в парке "Кузьминки-Люблино" в Москве приведут в порядок - РИА Новости, 26.10.2021

Реку Чурилиху в парке "Кузьминки-Люблино" в Москве приведут в порядок

Реку Чурилиху в московском парке "Кузьминки-Люблино" приведут в порядок, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T18:36

2021-10-26T18:36

2021-10-26T18:36

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городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Реку Чурилиху в московском парке "Кузьминки-Люблино" приведут в порядок, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что естественную ширину и изгибы реки сохранят. Для укрепления нестабильных береговых грунтов на отдельных участках на глубине от 3 до 6 метров установят свайную стенку из бревен лиственницы. Частично на стенке устроят надводный откос с посевом трав.Река Чурилиха общей длиной 13,4 километра берет начало в районе Перово. Спрятанная в 70-е годы XX века в подземные коллекторы, она протекает через Вешняки, дважды пересекает МКАД и выходит на поверхность за Волгоградским проспектом.На всех участках до открытого русла подземные коллекторы Чурилихи принимают большие объемы атмосферных осадков с городских улиц и МКАД. Поэтому в периоды сильных ливней уровень речки в водосточной сети может резко подниматься, а на открытом русле могут возникать сильные залповые разливы.Как отмечают в комплексе городского хозяйства, из-за этого на всем протяжении открытого русла Чурилихи и в восточной части Верхнего Кузьминского пруда накопился большой объем отложений ила и грунта, нанесенных течением подземных водостоков. Толщина ила в речке достигает 1,5 метра, в Кузьминском пруду – до 2,5 метра. Из-за сильных разливов и заиления образовалась значительная заболоченная площадь, которая полностью зарастает водной растительностью в теплый сезон.

https://realty.ria.ru/20210909/korty-1749291205.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы