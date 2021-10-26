https://ria.ru/20211026/chinovniki-1756279742.html

России нужны чиновники нового качества, заявил Кудрин

России нужны чиновники нового качества, заявил Кудрин - РИА Новости, 26.10.2021

России нужны чиновники нового качества, заявил Кудрин

Россия подходит к необходимости совершенно нового качества чиновников, через несколько лет должно смениться поколение, и работать в государственном управлении... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T12:35

2021-10-26T12:35

2021-10-26T12:35

общество

алексей кудрин

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт - РИА Новости. Россия подходит к необходимости совершенно нового качества чиновников, через несколько лет должно смениться поколение, и работать в государственном управлении будут люди, системно применяющие экспертные и научные методы, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин."Когда мы говорим о доказательной политике, мы говорим, что методы экспертные, научные, анализ факторов, влияющих на то или иное событие, становятся от временно, случайно или спорадически применяемых к постоянной практике государственного управления", - сказал Кудрин журналистам.Он добавил, что предстоит еще долго учиться этому. "Может быть, пройдет 3-5-7 лет при даже активной работе правительства по внедрению этого подхода, потому что это должно смениться поколение чиновников, которые будут обладать новыми качествами", - пояснил он.Кудрин добавил, что всегда относится скептически к "факультетам менеджмента" - не в бизнесе, а в государственном управлении, однако раньше образ чиновника и набор его качеств не был точно определен."А сейчас мы подходим к совершенно новому качеству чиновника. В общем, оказывается, что во главе нашей работы в ближайшем будущем - повышения качества вообще государственного управления - станет новое качество чиновника и эти его компетенции. Чиновником станет, во-первых, интересно работать. Надеюсь, и зарплата повысится в связи с этим, потому что это более сложная будет работать", - добавил глава Счетной палаты.Кудрин отметил, что этих новых чиновников нужно будет подготовить в достаточном количестве, и это работа университетов и факультетов государственного и муниципального управления."Мне кажется, мы сейчас увидим совершенно другой облик государственного управления", - заключил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20210903/kazaki-1748593976.html

https://ria.ru/20210826/grazhdanstvo-1747331900.html

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общество, алексей кудрин, россия