https://ria.ru/20211026/chernyshenko-1756267413.html
Чернышенко рассказал о внимании к искусственному интеллекту в России
Чернышенко рассказал о внимании к искусственному интеллекту в России - РИА Новости, 26.10.2021
Чернышенко рассказал о внимании к искусственному интеллекту в России
Внимание к искусственному интеллекту в России на самом высоком уровне, президент часто упоминает его применительно к защите прав и свобод наших граждан, заявил... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T11:41
2021-10-26T11:41
2021-10-26T11:41
общество
технологии
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Внимание к искусственному интеллекту в России на самом высоком уровне, президент часто упоминает его применительно к защите прав и свобод наших граждан, заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко."Внимание к искусственному интеллекту у нас на самом высоком уровне, если вы обратите внимание - президент достаточно часто упоминает искусственный интеллект применительно к заботе и защите прав и свобод наших граждан", - сказал Чернышенко в ходе Международного форума "Этика искусственного интеллекта: начало доверия".
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общество, технологии, дмитрий чернышенко, россия
Чернышенко рассказал о внимании к искусственному интеллекту в России
Чернышенко рассказал о внимании президента к искусственному интеллекту в России