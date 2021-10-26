https://ria.ru/20211026/chernyshenko-1756267413.html

Чернышенко рассказал о внимании к искусственному интеллекту в России

Чернышенко рассказал о внимании к искусственному интеллекту в России - РИА Новости, 26.10.2021

Чернышенко рассказал о внимании к искусственному интеллекту в России

Внимание к искусственному интеллекту в России на самом высоком уровне, президент часто упоминает его применительно к защите прав и свобод наших граждан, заявил... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T11:41

2021-10-26T11:41

2021-10-26T11:41

общество

технологии

дмитрий чернышенко

россия

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Внимание к искусственному интеллекту в России на самом высоком уровне, президент часто упоминает его применительно к защите прав и свобод наших граждан, заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко."Внимание к искусственному интеллекту у нас на самом высоком уровне, если вы обратите внимание - президент достаточно часто упоминает искусственный интеллект применительно к заботе и защите прав и свобод наших граждан", - сказал Чернышенко в ходе Международного форума "Этика искусственного интеллекта: начало доверия".

https://ria.ru/20211026/intellekt-1756260749.html

россия

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2021

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общество, технологии, дмитрий чернышенко, россия