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На Украине неизвестные сбросили с постамента памятник Чапаеву
На Украине неизвестные сбросили с постамента памятник Чапаеву - РИА Новости, 26.10.2021
На Украине неизвестные сбросили с постамента памятник Чапаеву
Неизвестные в Лубнах Полтавской области Украины сбросили с постамента памятник командиру 25-й стрелковой дивизии Красной Армии времен Гражданской войны Василию... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T11:47
2021-10-26T11:47
в мире
происшествия
история
украина
полтавская область
памятники
россия
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КИЕВ, 26 окт - РИА Новости. Неизвестные в Лубнах Полтавской области Украины сбросили с постамента памятник командиру 25-й стрелковой дивизии Красной Армии времен Гражданской войны Василию Чапаеву.По данным агентства УНИАН, памятник находится в военном городке, он установлен в честь 25-й гвардейской мотострелковой дивизии им. В. И. Чапаева, которая дислоцировалась в городе Лубны в период с 1946 по 2002 годы.Как сообщили агентству в отделе связей с общественностью главного управления Национальной полиции в Полтавской области, правоохранители расследуют данный инцидент."В случае подтверждения криминала сведения внесут в реестр по признакам уголовного преступления ч. 2 ст. 296 (хулиганство)", - сообщили в полиции.По данным правоохранителей, ночью также были попытки повредить монумент "Молодежи 1920-60-х годов" в Лохвице Полтавской области и монумент советскому генералу Ивану Третьяку в городе Хорол.Василий Чапаев (1887-1919‬) командовал 25-й стрелковой дивизией Красной армии, отличившейся в Бугурусланской, Белебеевской и Уфимской операциях во время контрнаступления Восточного фронта против войск Александра Колчака. Чапаев стал широко известен благодаря книге Дмитрия Фурманова и фильму братьев Васильевых "Чапаев".
https://ria.ru/20210930/ukraina-1752491771.html
https://ria.ru/20211022/ukraina-1755777773.html
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в мире, происшествия, история, украина, полтавская область, памятники, россия
11:47 26.10.2021
 
На Украине неизвестные сбросили с постамента памятник Чапаеву

В Полтавской области Украины неизвестные сбросили с постамента памятник Василию Чапаеву

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники Украинской полиции в Киеве
Сотрудники Украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 26 окт - РИА Новости. Неизвестные в Лубнах Полтавской области Украины сбросили с постамента памятник командиру 25-й стрелковой дивизии Красной Армии времен Гражданской войны Василию Чапаеву.
По данным агентства УНИАН, памятник находится в военном городке, он установлен в честь 25-й гвардейской мотострелковой дивизии им. В. И. Чапаева, которая дислоцировалась в городе Лубны в период с 1946 по 2002 годы.
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Как сообщили агентству в отделе связей с общественностью главного управления Национальной полиции в Полтавской области, правоохранители расследуют данный инцидент.
"В случае подтверждения криминала сведения внесут в реестр по признакам уголовного преступления ч. 2 ст. 296 (хулиганство)", - сообщили в полиции.
По данным правоохранителей, ночью также были попытки повредить монумент "Молодежи 1920-60-х годов" в Лохвице Полтавской области и монумент советскому генералу Ивану Третьяку в городе Хорол.
Василий Чапаев (1887-1919‬) командовал 25-й стрелковой дивизией Красной армии, отличившейся в Бугурусланской, Белебеевской и Уфимской операциях во время контрнаступления Восточного фронта против войск Александра Колчака. Чапаев стал широко известен благодаря книге Дмитрия Фурманова и фильму братьев Васильевых "Чапаев".
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