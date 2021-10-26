https://ria.ru/20211026/chapaev-1756268290.html

На Украине неизвестные сбросили с постамента памятник Чапаеву

На Украине неизвестные сбросили с постамента памятник Чапаеву - РИА Новости, 26.10.2021

На Украине неизвестные сбросили с постамента памятник Чапаеву

Неизвестные в Лубнах Полтавской области Украины сбросили с постамента памятник командиру 25-й стрелковой дивизии Красной Армии времен Гражданской войны Василию... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T11:47

2021-10-26T11:47

2021-10-26T11:47

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КИЕВ, 26 окт - РИА Новости. Неизвестные в Лубнах Полтавской области Украины сбросили с постамента памятник командиру 25-й стрелковой дивизии Красной Армии времен Гражданской войны Василию Чапаеву.По данным агентства УНИАН, памятник находится в военном городке, он установлен в честь 25-й гвардейской мотострелковой дивизии им. В. И. Чапаева, которая дислоцировалась в городе Лубны в период с 1946 по 2002 годы.Как сообщили агентству в отделе связей с общественностью главного управления Национальной полиции в Полтавской области, правоохранители расследуют данный инцидент."В случае подтверждения криминала сведения внесут в реестр по признакам уголовного преступления ч. 2 ст. 296 (хулиганство)", - сообщили в полиции.По данным правоохранителей, ночью также были попытки повредить монумент "Молодежи 1920-60-х годов" в Лохвице Полтавской области и монумент советскому генералу Ивану Третьяку в городе Хорол.Василий Чапаев (1887-1919‬) командовал 25-й стрелковой дивизией Красной армии, отличившейся в Бугурусланской, Белебеевской и Уфимской операциях во время контрнаступления Восточного фронта против войск Александра Колчака. Чапаев стал широко известен благодаря книге Дмитрия Фурманова и фильму братьев Васильевых "Чапаев".

https://ria.ru/20210930/ukraina-1752491771.html

https://ria.ru/20211022/ukraina-1755777773.html

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в мире, происшествия, история, украина, полтавская область, памятники, россия