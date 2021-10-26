Проект бюджета Подмосковья на 2022 год внесен в Мособлдуму
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев внес в Московскую областную думу проект бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики и финансов региона.
Бюджет будет рассмотрен на 5-м заседании Мособлдумы в четверг.
Так, согласно документу доходы бюджета Московской области прогнозируются на основании показателей развития региональной экономики, изменений налогового и бюджетного законодательств, а также оценки поступлений в бюджет в 2022 году составят 763,1 миллиарда рублей, в 2023 году превысят 840 миллиардов рублей, а в 2024 году достигнет отметки в 898,3 миллиарда рублей.
Расходы бюджета Московской области в 2022 году составят 807,4 миллиарда рублей, в 2023 году – 867,7 миллиарда рублей, в 2024 году – 913,8 миллиарда рублей.
"Ожидаемый объем государственного долга Подмосковья на 1 января 2022 года – 267,2 миллиарда рублей, из которых 48,4% приходится на государственные ценные бумаги, 40,2% - бюджетные кредиты, 11,4% - коммерческие кредиты. Верхний предел объема государственного долга региона не превысит предельного значения, установленного бюджетным кодексом РФ", - говорится в сообщении.
До окончательного утверждения бюджета Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов свои правки в законопроект внесут комитеты и фракции Московской областной думы. Представители общественности смогут внести свои предложения по бюджету на публичных слушаниях, напомнили в пресс-службе.