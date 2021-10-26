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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211026/byudzhet-1756349711.html
Проект бюджета Подмосковья на 2022 год внесен в Мособлдуму
Проект бюджета Подмосковья на 2022 год внесен в Мособлдуму - РИА Новости, 26.10.2021
Проект бюджета Подмосковья на 2022 год внесен в Мособлдуму
Губернатор Московской области Андрей Воробьев внес в Московскую областную думу проект бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, говорится в... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T17:07
2021-10-26T17:07
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
московская областная дума
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев внес в Московскую областную думу проект бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики и финансов региона.Бюджет будет рассмотрен на 5-м заседании Мособлдумы в четверг.Так, согласно документу доходы бюджета Московской области прогнозируются на основании показателей развития региональной экономики, изменений налогового и бюджетного законодательств, а также оценки поступлений в бюджет в 2022 году составят 763,1 миллиарда рублей, в 2023 году превысят 840 миллиардов рублей, а в 2024 году достигнет отметки в 898,3 миллиарда рублей.Расходы бюджета Московской области в 2022 году составят 807,4 миллиарда рублей, в 2023 году – 867,7 миллиарда рублей, в 2024 году – 913,8 миллиарда рублей.До окончательного утверждения бюджета Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов свои правки в законопроект внесут комитеты и фракции Московской областной думы. Представители общественности смогут внести свои предложения по бюджету на публичных слушаниях, напомнили в пресс-службе.
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, московская областная дума
17:07 26.10.2021
 

Проект бюджета Подмосковья на 2022 год внесен в Мособлдуму

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев внес в Московскую областную думу проект бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики и финансов региона.
Бюджет будет рассмотрен на 5-м заседании Мособлдумы в четверг.
Так, согласно документу доходы бюджета Московской области прогнозируются на основании показателей развития региональной экономики, изменений налогового и бюджетного законодательств, а также оценки поступлений в бюджет в 2022 году составят 763,1 миллиарда рублей, в 2023 году превысят 840 миллиардов рублей, а в 2024 году достигнет отметки в 898,3 миллиарда рублей.
Расходы бюджета Московской области в 2022 году составят 807,4 миллиарда рублей, в 2023 году – 867,7 миллиарда рублей, в 2024 году – 913,8 миллиарда рублей.
"Ожидаемый объем государственного долга Подмосковья на 1 января 2022 года – 267,2 миллиарда рублей, из которых 48,4% приходится на государственные ценные бумаги, 40,2% - бюджетные кредиты, 11,4% - коммерческие кредиты. Верхний предел объема государственного долга региона не превысит предельного значения, установленного бюджетным кодексом РФ", - говорится в сообщении.
До окончательного утверждения бюджета Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов свои правки в законопроект внесут комитеты и фракции Московской областной думы. Представители общественности смогут внести свои предложения по бюджету на публичных слушаниях, напомнили в пресс-службе.
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Бюджеты округов Подмосковья получают отсроченные платежи
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевМосковская областная дума
 
 
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