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Проект бюджета Подмосковья на 2022 год внесен в Мособлдуму

Проект бюджета Подмосковья на 2022 год внесен в Мособлдуму - РИА Новости, 26.10.2021

Проект бюджета Подмосковья на 2022 год внесен в Мособлдуму

Губернатор Московской области Андрей Воробьев внес в Московскую областную думу проект бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, говорится в... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T17:07

2021-10-26T17:07

2021-10-26T17:07

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

московская областная дума

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев внес в Московскую областную думу проект бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики и финансов региона.Бюджет будет рассмотрен на 5-м заседании Мособлдумы в четверг.Так, согласно документу доходы бюджета Московской области прогнозируются на основании показателей развития региональной экономики, изменений налогового и бюджетного законодательств, а также оценки поступлений в бюджет в 2022 году составят 763,1 миллиарда рублей, в 2023 году превысят 840 миллиардов рублей, а в 2024 году достигнет отметки в 898,3 миллиарда рублей.Расходы бюджета Московской области в 2022 году составят 807,4 миллиарда рублей, в 2023 году – 867,7 миллиарда рублей, в 2024 году – 913,8 миллиарда рублей.До окончательного утверждения бюджета Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов свои правки в законопроект внесут комитеты и фракции Московской областной думы. Представители общественности смогут внести свои предложения по бюджету на публичных слушаниях, напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210708/podmoskove-1740398219.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), андрей воробьев, московская областная дума