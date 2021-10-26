https://ria.ru/20211026/byudzhet-1756275463.html

Путин подписал закон об исполнении бюджета за 2020 год

Путин подписал закон об исполнении бюджета за 2020 год - РИА Новости, 26.10.2021

Путин подписал закон об исполнении бюджета за 2020 год

Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год с дефицитом 3,8% ВВП, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T12:22

2021-10-26T12:22

2021-10-26T12:22

экономика

госдума рф

алексей кудрин

антон силуанов

андрей макаров

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749533539_0:0:3088:1737_1920x0_80_0_0_20aaeda2b9a170bf62c73b4c39fad8a5.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год с дефицитом 3,8% ВВП, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета РФ за прошлый год по доходам в сумме 18,719 триллиона рублей, по расходам - 22,822 триллиона. Исполнение бюджета составило по доходам 90,9% от ранее утвержденных ассигнований, по расходам - 116%.При этом доля доходов бюджета по отношению к ВВП в 2020 году сложилась на уровне 17,5%, что на 1 процентный пункт ниже аналогичного показателя за 2019 год. А расходы бюджета за прошлый год по сравнению с предыдущим годом выросли на 4,7 процентного пункта, составив 21,3% ВВП. В результате за 2020 год сложился дефицит федерального бюджета в сумме 4,102 триллиона рублей, или 3,8% ВВП.Министр финансов РФ Антон Силуанов, ранее в октябре представляя отчет депутатам, заметил, что 2020 год был крайне непростым: начало пандемии, вынужденное ограничение работы предприятий и рекордное снижение цен на энергоносители потребовало неординарных мер по мобилизации финансовых ресурсов и управлению ими для быстрого реагирования на новые вызовы.Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин также отмечал, что 2020 год был беспрецедентным вызовом для нового правительства, которое приняло ряд сложных и своевременных решений. Счетная палата признала достоверной бюджетную отчетность за 2020 год.А председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров особо отмечал, что все социальные обязательства и поставленные президентом задачи, независимо от тех условий, в которых стране пришлось развиваться в 2020 году, выполнены полностью.

https://ria.ru/20211025/volodin-1756130698.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, госдума рф, алексей кудрин, антон силуанов, андрей макаров, россия