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Путин подписал закон об исполнении бюджета за 2020 год
Путин подписал закон об исполнении бюджета за 2020 год - РИА Новости, 26.10.2021
Путин подписал закон об исполнении бюджета за 2020 год
Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год с дефицитом 3,8% ВВП, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T12:22
2021-10-26T12:22
экономика
госдума рф
алексей кудрин
антон силуанов
андрей макаров
россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год с дефицитом 3,8% ВВП, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета РФ за прошлый год по доходам в сумме 18,719 триллиона рублей, по расходам - 22,822 триллиона. Исполнение бюджета составило по доходам 90,9% от ранее утвержденных ассигнований, по расходам - 116%.При этом доля доходов бюджета по отношению к ВВП в 2020 году сложилась на уровне 17,5%, что на 1 процентный пункт ниже аналогичного показателя за 2019 год. А расходы бюджета за прошлый год по сравнению с предыдущим годом выросли на 4,7 процентного пункта, составив 21,3% ВВП. В результате за 2020 год сложился дефицит федерального бюджета в сумме 4,102 триллиона рублей, или 3,8% ВВП.Министр финансов РФ Антон Силуанов, ранее в октябре представляя отчет депутатам, заметил, что 2020 год был крайне непростым: начало пандемии, вынужденное ограничение работы предприятий и рекордное снижение цен на энергоносители потребовало неординарных мер по мобилизации финансовых ресурсов и управлению ими для быстрого реагирования на новые вызовы.Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин также отмечал, что 2020 год был беспрецедентным вызовом для нового правительства, которое приняло ряд сложных и своевременных решений. Счетная палата признала достоверной бюджетную отчетность за 2020 год.А председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров особо отмечал, что все социальные обязательства и поставленные президентом задачи, независимо от тех условий, в которых стране пришлось развиваться в 2020 году, выполнены полностью.
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экономика, госдума рф, алексей кудрин, антон силуанов, андрей макаров, россия
12:22 26.10.2021
 
Путин подписал закон об исполнении бюджета за 2020 год

Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год с дефицитом 3,8% ВВП, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ предусматривает утверждение отчета об исполнении бюджета РФ за прошлый год по доходам в сумме 18,719 триллиона рублей, по расходам - 22,822 триллиона. Исполнение бюджета составило по доходам 90,9% от ранее утвержденных ассигнований, по расходам - 116%.
При этом доля доходов бюджета по отношению к ВВП в 2020 году сложилась на уровне 17,5%, что на 1 процентный пункт ниже аналогичного показателя за 2019 год. А расходы бюджета за прошлый год по сравнению с предыдущим годом выросли на 4,7 процентного пункта, составив 21,3% ВВП. В результате за 2020 год сложился дефицит федерального бюджета в сумме 4,102 триллиона рублей, или 3,8% ВВП.
Министр финансов РФ Антон Силуанов, ранее в октябре представляя отчет депутатам, заметил, что 2020 год был крайне непростым: начало пандемии, вынужденное ограничение работы предприятий и рекордное снижение цен на энергоносители потребовало неординарных мер по мобилизации финансовых ресурсов и управлению ими для быстрого реагирования на новые вызовы.
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин также отмечал, что 2020 год был беспрецедентным вызовом для нового правительства, которое приняло ряд сложных и своевременных решений. Счетная палата признала достоверной бюджетную отчетность за 2020 год.
А председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров особо отмечал, что все социальные обязательства и поставленные президентом задачи, независимо от тех условий, в которых стране пришлось развиваться в 2020 году, выполнены полностью.
Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ восьмого созыва - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 14:09
Володин назвал вопросы здравоохранения приоритетом в работе над бюджетом
 
ЭкономикаГосдума РФАлексей КудринАнтон СилуановАндрей МакаровРоссия
 
 
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