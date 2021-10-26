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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211026/buryatiya-1756333267.html
В Бурятии увеличат число проверок из-за наплыва туристов
В Бурятии увеличат число проверок из-за наплыва туристов - РИА Новости, 26.10.2021
В Бурятии увеличат число проверок из-за наплыва туристов
В Бурятии количество мобильных групп, проверяющих соблюдение мер против COVID-19, увеличат из-за выросшего числа желающих приехать отдохнуть в объявленные... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T18:16
2021-10-26T18:16
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КРАСНОЯРСК, 26 окт — РИА Новости. В Бурятии количество мобильных групп, проверяющих соблюдение мер против COVID-19, увеличат из-за выросшего числа желающих приехать отдохнуть в объявленные нерабочие дни, сообщает пресс-служба главы республики."Бурятия готовится к наплыву туристов... Зампред правительства Бурятии Петр Мордовской поручил министерству туризма увеличить количество мобильных групп по проверке мер профилактики. Рейды проходят уже в эти дни", — говорится в сообщении. По данным пресс-службы, заселение в отели, гостиницы и базы отдыха, расположенные на территории республики, осуществляется только по специальным документам. Это может быть либо сертификат о вакцинации, либо справка о перенесенном не более чем шесть месяцев назад заболевании, либо отрицательный ПЦР-тест или соответствующее исследование на антитела. Результат анализов должен быть получен не ранее чем за 72 часа до заселения.В правительстве отмечают, что несмотря на усиление контроля за размещением туристов и обработкой помещений, блокпосты выставляться не будут.
https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756120475.html
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байкал, новости - туризм, туристы, туризм, республика бурятия, россия, куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь
18:16 26.10.2021
 
В Бурятии увеличат число проверок из-за наплыва туристов

Число санэпидпроверок увеличат в Бурятии из-за высокого спроса на отдых в нерабочие дни

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкИволгинский дацан в селе Верхняя Иволга Республики Бурятии
Иволгинский дацан в селе Верхняя Иволга Республики Бурятии - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КРАСНОЯРСК, 26 окт — РИА Новости. В Бурятии количество мобильных групп, проверяющих соблюдение мер против COVID-19, увеличат из-за выросшего числа желающих приехать отдохнуть в объявленные нерабочие дни, сообщает пресс-служба главы республики.
"Бурятия готовится к наплыву туристов... Зампред правительства Бурятии Петр Мордовской поручил министерству туризма увеличить количество мобильных групп по проверке мер профилактики. Рейды проходят уже в эти дни", — говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, заселение в отели, гостиницы и базы отдыха, расположенные на территории республики, осуществляется только по специальным документам. Это может быть либо сертификат о вакцинации, либо справка о перенесенном не более чем шесть месяцев назад заболевании, либо отрицательный ПЦР-тест или соответствующее исследование на антитела. Результат анализов должен быть получен не ранее чем за 72 часа до заселения.
В правительстве отмечают, что несмотря на усиление контроля за размещением туристов и обработкой помещений, блокпосты выставляться не будут.
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