https://ria.ru/20211026/buryatiya-1756333267.html
В Бурятии увеличат число проверок из-за наплыва туристов
В Бурятии увеличат число проверок из-за наплыва туристов - РИА Новости, 26.10.2021
В Бурятии увеличат число проверок из-за наплыва туристов
В Бурятии количество мобильных групп, проверяющих соблюдение мер против COVID-19, увеличат из-за выросшего числа желающих приехать отдохнуть в объявленные... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T18:16
2021-10-26T18:16
2021-10-26T18:16
туризм
байкал
новости - туризм
туристы
туризм
республика бурятия
россия
куда поехать в выходные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155980/66/1559806697_0:178:3011:1872_1920x0_80_0_0_e7a93d20f670248fe7f2361f645e8ea0.jpg
КРАСНОЯРСК, 26 окт — РИА Новости. В Бурятии количество мобильных групп, проверяющих соблюдение мер против COVID-19, увеличат из-за выросшего числа желающих приехать отдохнуть в объявленные нерабочие дни, сообщает пресс-служба главы республики."Бурятия готовится к наплыву туристов... Зампред правительства Бурятии Петр Мордовской поручил министерству туризма увеличить количество мобильных групп по проверке мер профилактики. Рейды проходят уже в эти дни", — говорится в сообщении. По данным пресс-службы, заселение в отели, гостиницы и базы отдыха, расположенные на территории республики, осуществляется только по специальным документам. Это может быть либо сертификат о вакцинации, либо справка о перенесенном не более чем шесть месяцев назад заболевании, либо отрицательный ПЦР-тест или соответствующее исследование на антитела. Результат анализов должен быть получен не ранее чем за 72 часа до заселения.В правительстве отмечают, что несмотря на усиление контроля за размещением туристов и обработкой помещений, блокпосты выставляться не будут.
https://ria.ru/20211025/koronavirus-1756120475.html
https://ria.ru/20211001/glemping-1752470488.html
байкал
республика бурятия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155980/66/1559806697_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_11c0a37167e6fcd074846a0323309676.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
байкал, новости - туризм, туристы, туризм, республика бурятия, россия, куда поехать в выходные, куда поехать, куда можно лететь
В Бурятии увеличат число проверок из-за наплыва туристов
Число санэпидпроверок увеличат в Бурятии из-за высокого спроса на отдых в нерабочие дни
КРАСНОЯРСК, 26 окт — РИА Новости. В Бурятии количество мобильных групп, проверяющих соблюдение мер против COVID-19, увеличат из-за выросшего числа желающих приехать отдохнуть в объявленные нерабочие дни, сообщает пресс-служба главы республики.
"Бурятия готовится к наплыву туристов... Зампред правительства Бурятии Петр Мордовской поручил министерству туризма увеличить количество мобильных групп по проверке мер профилактики. Рейды проходят уже в эти дни", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, заселение в отели, гостиницы и базы отдыха, расположенные на территории республики, осуществляется только по специальным документам. Это может быть либо сертификат о вакцинации, либо справка о перенесенном не более чем шесть месяцев назад заболевании, либо отрицательный ПЦР-тест или соответствующее исследование на антитела. Результат анализов должен быть получен не ранее чем за 72 часа до заселения.
В правительстве отмечают, что несмотря на усиление контроля за размещением туристов и обработкой помещений, блокпосты выставляться не будут.