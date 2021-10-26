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В Болгарии освободили судно, более месяца назад застрявшее в скалах
В Болгарии освободили судно, более месяца назад застрявшее в скалах - РИА Новости, 26.10.2021
В Болгарии освободили судно, более месяца назад застрявшее в скалах
Сухогруз Vera SU, застрявший на скалах на черноморском побережье Болгарии, на 36-й день после происшествия удалось снять с камней, сообщает Болгарское... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T08:49
2021-10-26T08:49
в мире
болгария
турция
варна
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Сухогруз Vera SU, застрявший на скалах на черноморском побережье Болгарии, на 36-й день после происшествия удалось снять с камней, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).Как сообщает радио, с судна предварительно был снят груз азотных удобрений, чтобы избежать загрязнения окружающей среды. Операция началась в понедельник примерно в 17.00 (совпадает с мск) и продлилась более семи часов. К ней были привлечены три буксира.Сухогруз начал ход через 16 минут после полуночи, уже во вторник. Судно буксируется в порт города Варна, на это потребуется от 16 до 18 часов. Как отмечает радио, дальнейшая судьба сухогруза Vera SU неизвестна.Турецкое 90-метровое судно Vera SU, перевозившее азотные удобрения, подало сигнал бедствия утром 20 сентября. Сухогруз под панамским флагом застрял в скалах рядом с национальным археологическим заповедником "Яйлата". Ранее весь экипаж, шесть граждан Турции и три азербайджанца, был эвакуирован с судна. Под стражей находятся капитан сухогруза и его второй помощник.
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болгария
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в мире, болгария, турция, варна
08:49 26.10.2021
 
В Болгарии освободили судно, более месяца назад застрявшее в скалах

В Болгарии освободили сухогруз Vera SU, более месяца назад застрявший в скалах

CC0 / Anestiev / Порт в Болгарии
Порт в Болгарии - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
CC0 / Anestiev /
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Сухогруз Vera SU, застрявший на скалах на черноморском побережье Болгарии, на 36-й день после происшествия удалось снять с камней, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
Как сообщает радио, с судна предварительно был снят груз азотных удобрений, чтобы избежать загрязнения окружающей среды. Операция началась в понедельник примерно в 17.00 (совпадает с мск) и продлилась более семи часов. К ней были привлечены три буксира.
Сухогруз начал ход через 16 минут после полуночи, уже во вторник. Судно буксируется в порт города Варна, на это потребуется от 16 до 18 часов. Как отмечает радио, дальнейшая судьба сухогруза Vera SU неизвестна.
Турецкое 90-метровое судно Vera SU, перевозившее азотные удобрения, подало сигнал бедствия утром 20 сентября. Сухогруз под панамским флагом застрял в скалах рядом с национальным археологическим заповедником "Яйлата". Ранее весь экипаж, шесть граждан Турции и три азербайджанца, был эвакуирован с судна. Под стражей находятся капитан сухогруза и его второй помощник.
Российские моряки предотвратили захват панамского судна возле Африки - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
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Российские моряки спасли панамское судно от пиратов
 
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