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https://ria.ru/20211026/bochkarev-1756276978.html
Бочкарев: к 2025 году в Москве планируется построить еще 25 станций метро
Бочкарев: к 2025 году в Москве планируется построить еще 25 станций метро - РИА Новости, 26.10.2021
Бочкарев: к 2025 году в Москве планируется построить еще 25 станций метро
В Москве до конца 2024 года планируется построить 25 станций метро и 58,5 километра метротоннелей, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T12:26
2021-10-26T12:26
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 26 окт - РИА Недвижимость. В Москве до конца 2024 года планируется построить 25 станций метро и 58,5 километра метротоннелей, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."В период с 2022 до конца 2024 года планируется построить 58,5 километра линий, 25 станций метро и три электродепо для обслуживания поездов. Это позволит значительно улучшить транспортное обслуживания многих городских районов, не имеющих сегодня станции метро в шаговой доступности", – отметил он.По словам заммэра, за три года планируется завершить строительство участков Калининско-Солнцевской линии от станции "Рассказовка" до Внукова, Сокольнической линии от "Коммунарки" до станции "Потапово", Люблинско-Дмитровской линии между станциями "Селигерская" и "Физтех", а также Троицкой линии от станции "ЗИЛ" до "Коммунарки"."Кроме того, планируется начать строительство участков Рублево-Архангельской, Бирюлевской и Арбатско-Покровской линий", – добавил Бочкарёв.Он пояснил, что на эти цели будет направлено 30,8% адресной инвестиционной программы города.
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
12:26 26.10.2021
 

Бочкарев: к 2025 году в Москве планируется построить еще 25 станций метро

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт - РИА Недвижимость. В Москве до конца 2024 года планируется построить 25 станций метро и 58,5 километра метротоннелей, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"В период с 2022 до конца 2024 года планируется построить 58,5 километра линий, 25 станций метро и три электродепо для обслуживания поездов. Это позволит значительно улучшить транспортное обслуживания многих городских районов, не имеющих сегодня станции метро в шаговой доступности", – отметил он.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
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По словам заммэра, за три года планируется завершить строительство участков Калининско-Солнцевской линии от станции "Рассказовка" до Внукова, Сокольнической линии от "Коммунарки" до станции "Потапово", Люблинско-Дмитровской линии между станциями "Селигерская" и "Физтех", а также Троицкой линии от станции "ЗИЛ" до "Коммунарки".
"Кроме того, планируется начать строительство участков Рублево-Архангельской, Бирюлевской и Арбатско-Покровской линий", – добавил Бочкарёв.
Он пояснил, что на эти цели будет направлено 30,8% адресной инвестиционной программы города.
 
МоскваАндрей БочкаревСтройкомплекс Москвы
 
 
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