https://ria.ru/20211026/bochkarev-1756276978.html

Бочкарев: к 2025 году в Москве планируется построить еще 25 станций метро

Бочкарев: к 2025 году в Москве планируется построить еще 25 станций метро - РИА Новости, 26.10.2021

Бочкарев: к 2025 году в Москве планируется построить еще 25 станций метро

В Москве до конца 2024 года планируется построить 25 станций метро и 58,5 километра метротоннелей, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T12:26

2021-10-26T12:26

2021-10-26T12:26

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 26 окт - РИА Недвижимость. В Москве до конца 2024 года планируется построить 25 станций метро и 58,5 километра метротоннелей, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."В период с 2022 до конца 2024 года планируется построить 58,5 километра линий, 25 станций метро и три электродепо для обслуживания поездов. Это позволит значительно улучшить транспортное обслуживания многих городских районов, не имеющих сегодня станции метро в шаговой доступности", – отметил он.По словам заммэра, за три года планируется завершить строительство участков Калининско-Солнцевской линии от станции "Рассказовка" до Внукова, Сокольнической линии от "Коммунарки" до станции "Потапово", Люблинско-Дмитровской линии между станциями "Селигерская" и "Физтех", а также Троицкой линии от станции "ЗИЛ" до "Коммунарки"."Кроме того, планируется начать строительство участков Рублево-Архангельской, Бирюлевской и Арбатско-Покровской линий", – добавил Бочкарёв.Он пояснил, что на эти цели будет направлено 30,8% адресной инвестиционной программы города.

https://ria.ru/20211025/bochkarev-1756078544.html

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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы