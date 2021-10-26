https://ria.ru/20211026/blagoustroystvo-1756363792.html

Новое общественное пространство появилось у стадиона "Юность"

Новое общественное пространство появилось у стадиона "Юность" - РИА Новости, 26.10.2021

Новое общественное пространство появилось у стадиона "Юность"

Рядом со стадионом "Юность" на северо-востоке Москвы появилось новое общественное пространство, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T18:22

2021-10-26T18:22

2021-10-26T18:22

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москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Рядом со стадионом "Юность" на северо-востоке Москвы появилось новое общественное пространство, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."Завершилось комплексное благоустройство стадиона "Юность" между корпусами школы №1506 по адресу: улица Грекова, 11А, 11Б, межшкольного пространства и прилегающих дворовых территорий по улице Грекова в Северном Медведково. Отремонтировали искусственное покрытие стадиона, заменили трибуны. Рядом обустроили спортивную площадку для игры в баскетбол и волейбол. Сделали сцену для открытых уличных уроков и школьных мероприятий. На спортивной площадке установили новые турники для ворк-аута, тренажеры и столы для настольного тенниса", - говорится в сообщении.Отмечается, что для ребят разных возрастов обустроили детскую площадку с качелями, горками, веревочным аттракционом. В зоне тихого отдыха установили навесы от непогоды, скамейки и садовые качели. Лестничные спуски адаптировали под потребности маломобильных горожан."Высадили декоративные многолетние растения, привели в порядок газоны и установили современные опоры уличного освещения. Обновили дорожно-тропиночную сеть, уложили тротуарную плитку и асфальт", - дополняется в сообщении.

https://realty.ria.ru/20211026/byudzhet-1756333842.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, городское хозяйство москвы