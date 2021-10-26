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Новое общественное пространство появилось у стадиона "Юность"
Новое общественное пространство появилось у стадиона "Юность" - РИА Новости, 26.10.2021
Новое общественное пространство появилось у стадиона "Юность"
Рядом со стадионом "Юность" на северо-востоке Москвы появилось новое общественное пространство, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T18:22
2021-10-26T18:22
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Рядом со стадионом "Юность" на северо-востоке Москвы появилось новое общественное пространство, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."Завершилось комплексное благоустройство стадиона "Юность" между корпусами школы №1506 по адресу: улица Грекова, 11А, 11Б, межшкольного пространства и прилегающих дворовых территорий по улице Грекова в Северном Медведково. Отремонтировали искусственное покрытие стадиона, заменили трибуны. Рядом обустроили спортивную площадку для игры в баскетбол и волейбол. Сделали сцену для открытых уличных уроков и школьных мероприятий. На спортивной площадке установили новые турники для ворк-аута, тренажеры и столы для настольного тенниса", - говорится в сообщении.Отмечается, что для ребят разных возрастов обустроили детскую площадку с качелями, горками, веревочным аттракционом. В зоне тихого отдыха установили навесы от непогоды, скамейки и садовые качели. Лестничные спуски адаптировали под потребности маломобильных горожан."Высадили декоративные многолетние растения, привели в порядок газоны и установили современные опоры уличного освещения. Обновили дорожно-тропиночную сеть, уложили тротуарную плитку и асфальт", - дополняется в сообщении.
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москва, городское хозяйство москвы
18:22 26.10.2021
 

Новое общественное пространство появилось у стадиона "Юность"

© Фото : столичный комплекс городского хозяйстваРядом со стадионом "Юность" на северо-востоке Москвы появилось новое общественное пространство
Рядом со стадионом Юность на северо-востоке Москвы появилось новое общественное пространство - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© Фото : столичный комплекс городского хозяйства
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Рядом со стадионом "Юность" на северо-востоке Москвы появилось новое общественное пространство, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"Завершилось комплексное благоустройство стадиона "Юность" между корпусами школы №1506 по адресу: улица Грекова, 11А, 11Б, межшкольного пространства и прилегающих дворовых территорий по улице Грекова в Северном Медведково. Отремонтировали искусственное покрытие стадиона, заменили трибуны. Рядом обустроили спортивную площадку для игры в баскетбол и волейбол. Сделали сцену для открытых уличных уроков и школьных мероприятий. На спортивной площадке установили новые турники для ворк-аута, тренажеры и столы для настольного тенниса", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что для ребят разных возрастов обустроили детскую площадку с качелями, горками, веревочным аттракционом. В зоне тихого отдыха установили навесы от непогоды, скамейки и садовые качели. Лестничные спуски адаптировали под потребности маломобильных горожан.
"Высадили декоративные многолетние растения, привели в порядок газоны и установили современные опоры уличного освещения. Обновили дорожно-тропиночную сеть, уложили тротуарную плитку и асфальт", - дополняется в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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