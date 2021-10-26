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В Германии заявили, что "Северный поток — 2" не представляет угрозы
В Германии заявили, что "Северный поток — 2" не представляет угрозы - РИА Новости, 26.10.2021
В Германии заявили, что "Северный поток — 2" не представляет угрозы
Министерство экономики Германии пришло к заключению, что сертификация "Северного потока — 2" не поставит под угрозу безопасность поставок топлива в Германию и... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T18:40
2021-10-26T19:58
в мире
германия
северный поток — 2
минэкономики фрг
россия
цены на нефть
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БЕРЛИН, 26 окт — РИА Новости. Министерство экономики Германии пришло к заключению, что сертификация "Северного потока — 2" не поставит под угрозу безопасность поставок топлива в Германию и ЕС, говорится в заявлении ведомства.Подчеркивается, что оно завершило исследование этого вопроса и передало его результаты в федеральное сетевое агентство."Министерство экономики в своем анализе приходит к выводу о том, что выдача сертификата не поставит под угрозу безопасность газоснабжения Германии и ЕС", — подчеркивается в сообщении.В регулирующем ведомстве подтвердили, что получили документ и продолжают процесс сертификации.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а в начале октября превысила отметку в 1900 долларов, достигнув исторического рекорда. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.Эксперты считают предпосылками такой ситуации низкий уровень заполненности хранилищ на континенте, ограничение предложения со стороны поставщиков и высокий спрос на сжиженный природный газ в Азии. Европа 13 октября начала активный период отбора газа из своих ПХГ. На момент начала сезона они были заполнены чуть более чем на 78 процентов, что на 14 процентных пунктов меньше среднего показателя за последние пять лет."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось 10 сентября.Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода. Он будет проходить в два этапа: сначала германский регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Весь процесс может занять несколько месяцев. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.Вице-премьер и экс-глава российского Минэнерго Александр Новак 14 октября говорил, что трубопровод будет готов к запуску в ближайшие дни, дальше все будет зависеть от партнеров.
https://ria.ru/20211026/potok-1756230585.html
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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в мире, германия, северный поток — 2, минэкономики фрг, россия, цены на нефть
18:40 26.10.2021 (обновлено: 19:58 26.10.2021)
 
В Германии заявили, что "Северный поток — 2" не представляет угрозы

Минэкономики ФРГ подтвердило безопасность "Северного потока — 2" для поставок газа в ЕС

© Фото : Axel Schmidt/Nord Stream 2Береговые сооружения в Любмине
Береговые сооружения в Любмине - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© Фото : Axel Schmidt/Nord Stream 2
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 26 окт — РИА Новости. Министерство экономики Германии пришло к заключению, что сертификация "Северного потока — 2" не поставит под угрозу безопасность поставок топлива в Германию и ЕС, говорится в заявлении ведомства.
Подчеркивается, что оно завершило исследование этого вопроса и передало его результаты в федеральное сетевое агентство.
"Министерство экономики в своем анализе приходит к выводу о том, что выдача сертификата не поставит под угрозу безопасность газоснабжения Германии и ЕС", — подчеркивается в сообщении.
В регулирующем ведомстве подтвердили, что получили документ и продолжают процесс сертификации.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а в начале октября превысила отметку в 1900 долларов, достигнув исторического рекорда. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.
Эксперты считают предпосылками такой ситуации низкий уровень заполненности хранилищ на континенте, ограничение предложения со стороны поставщиков и высокий спрос на сжиженный природный газ в Азии. Европа 13 октября начала активный период отбора газа из своих ПХГ. На момент начала сезона они были заполнены чуть более чем на 78 процентов, что на 14 процентных пунктов меньше среднего показателя за последние пять лет.
Строительство газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
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Bloomberg назвал "истинную" цель "Северного потока — 2"
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось 10 сентября.
Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода. Он будет проходить в два этапа: сначала германский регулятор выработает проект решения, затем его оценит Еврокомиссия. Весь процесс может занять несколько месяцев. Берлин уже получил из Москвы полный пакет необходимых документов.
Вице-премьер и экс-глава российского Минэнерго Александр Новак 14 октября говорил, что трубопровод будет готов к запуску в ближайшие дни, дальше все будет зависеть от партнеров.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
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В миреГерманияСеверный поток — 2Минэкономики ФРГРоссияЦены на нефть
 
 
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