11:56 26.10.2021 (обновлено: 11:57 26.10.2021)
Беженка потеряла ребенка из-за удара польского силовика, заявили в Минске
В Минске заявили, что беременная беженка потеряла ребенка из-за удара польского силовика
© Пограничный комитет БелоруссииМигранты напротив участка пограничной заставы Русаки Гродненской погрангруппы. Кадр видео
© Пограничный комитет Белоруссии
МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Избитая польскими силовиками беременная беженка потеряла ребенка, сообщает официальный Telegram-канал государственного пограничного комитета Белоруссии.
"Беженцам угрожали и применяли физическую силу, чтобы заставить нарушить границу в Беларусь. При этом беременную женщину несколько раз ударили ногой в живот. Как рассказал сын женщины, это сделал на глазах у ее мужа и сына "пожилой польский военнослужащий с одной звездой на погонах". После этого у женщины открылось кровотечение", - сообщает пресс-служба белорусского ГПК.
Белорусские пограничники 25 октября обнаружили группу беженцев, которые просили о помощи, на линии границы. Среди них была женщина в тяжелом состоянии. Ее сын рассказал, что они находились на территории Польши и там запросили статус беженцев. Вместо рассмотрения прошения, польские силовики погрузили их в автомобиль и привезли на границу с Белоруссией.
Пострадавшую доставили в больницу, где ее обследовали и поставили диагноз. Состояние беженки оценивается как средней степени тяжести. Из-за травм женщина потеряла ребенка.
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