https://ria.ru/20211026/bezhentsy-1756270254.html

Беженка потеряла ребенка из-за удара польского силовика, заявили в Минске

Беженка потеряла ребенка из-за удара польского силовика, заявили в Минске - РИА Новости, 26.10.2021

Беженка потеряла ребенка из-за удара польского силовика, заявили в Минске

Избитая польскими силовиками беременная беженка потеряла ребенка, сообщает официальный Telegram-канал государственного пограничного комитета Белоруссии. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T11:56

2021-10-26T11:56

2021-10-26T11:57

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МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Избитая польскими силовиками беременная беженка потеряла ребенка, сообщает официальный Telegram-канал государственного пограничного комитета Белоруссии."Беженцам угрожали и применяли физическую силу, чтобы заставить нарушить границу в Беларусь. При этом беременную женщину несколько раз ударили ногой в живот. Как рассказал сын женщины, это сделал на глазах у ее мужа и сына "пожилой польский военнослужащий с одной звездой на погонах". После этого у женщины открылось кровотечение", - сообщает пресс-служба белорусского ГПК.Белорусские пограничники 25 октября обнаружили группу беженцев, которые просили о помощи, на линии границы. Среди них была женщина в тяжелом состоянии. Ее сын рассказал, что они находились на территории Польши и там запросили статус беженцев. Вместо рассмотрения прошения, польские силовики погрузили их в автомобиль и привезли на границу с Белоруссией.Пострадавшую доставили в больницу, где ее обследовали и поставили диагноз. Состояние беженки оценивается как средней степени тяжести. Из-за травм женщина потеряла ребенка.Польша ввела чрезвычайное положение в приграничных с Белоруссией районах. С начала 2021 года здесь наблюдается наплыв мигрантов. По некоторым оценкам попытались попасть в ЕС около 25 тысяч человек. Для усиления контроля границы польская сторона усилила пограничников военнослужащими и полицией. На различных участках возводятся заборы из колючей проволоки.

https://radiosputnik.ria.ru/20211016/zabor-1754865336.html

https://ria.ru/20211014/migranty-1754585880.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, белоруссия, польша