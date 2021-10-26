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Старейшая российская байкерша Лия Клюйкова умерла в 90 лет
Старейшая российская байкерша Лия Клюйкова умерла в 90 лет - РИА Новости, 26.10.2021
Старейшая российская байкерша Лия Клюйкова умерла в 90 лет
Старейшая байкерша России Лия Клюйкова скончалась в Нижнем Новгороде на 91-м году жизни, сообщает мотоклуб "Ночные Валькирии". РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T17:30
2021-10-26T17:30
2021-10-26T17:39
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт – РИА Новости. Старейшая байкерша России Лия Клюйкова скончалась в Нижнем Новгороде на 91-м году жизни, сообщает мотоклуб "Ночные Валькирии"."Мотоклуб WMC "Ночные Валькирии" с прискорбием сообщает, что на 91-м году жизни, не стало легендарной, старейшей мотоциклистки России и мира Лии Яковлевны Клюйковой, почетного мембера мотоклуба WMC "Ночные Валькирии", красивой и активной женщины", - говорится в сообщении на станице мотоклуба в соцсети "ВКонтакте".Отмечается, что Лия Яковлевна была "примером жизнелюбия, стойкости и позитива". Клюйкова была председателем совета ветеранов мототуризма России, участвовала во всех крупных мотомероприятиях и "до последнего была в седле мотоцикла".Старейшую байкершу России похоронили во вторник на Бугровсокм кладбище в Нижнем Новгороде.
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общество, нижний новгород, россия
17:30 26.10.2021 (обновлено: 17:39 26.10.2021)
Старейшая российская байкерша Лия Клюйкова умерла в 90 лет
В Нижнем Новгороде на 91-м году жизни умерла старейшая российская байкерша Лия Клюйкова