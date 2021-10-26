https://ria.ru/20211026/baranovichi-1756258841.html

В Белоруссии назвали причину крушения самолета под Барановичами

В Белоруссии назвали причину крушения самолета под Барановичами - РИА Новости, 26.10.2021

В Белоруссии назвали причину крушения самолета под Барановичами

Следственный комитет Белоруссии сообщил, что завершил расследование крушения военного самолета Як-130 в мае под Барановичами в Брестской области, причина... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T11:02

2021-10-26T11:02

2021-10-26T11:02

в мире

белоруссия

брестская область

як-130

следственный комитет белоруссии

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МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что завершил расследование крушения военного самолета Як-130 в мае под Барановичами в Брестской области, причина катастрофы - отказ системы управления.В мае под Барановичами при выполнении учебно-тренировочного полета разбился военный самолет Як-130, оба летчика погибли. У самолета отказала система управления, пилоты, обнаружив техническую неисправность, смогли увести его от населенного пункта, в сторону которого начала клониться траектория самолета. С помощью резервной системы они до последнего корректировали траекторию, самолет упал на небольшом участке между жилыми домами. Разлетевшимися обломками были незначительно повреждены соседние дома, один житель госпитализирован с переломом предплечья. Иных жертв и разрушений не было."Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела по факту авиационной катастрофы самолета Як-130… Причина трагедии – отказ системы управления самолетом", - говорится в сообщении на сайте СК. Подчеркивается, что "предварительное расследование по уголовному делу прекращено в связи отсутствием в деянии состава преступления". В рамках расследования опрошены более 100 лиц, изучены эксплуатационная и техническая документации самолета, тщательно проанализированы переговоры летчиков и диспетчеров, видеозаписи произошедшего, проведены экспертизы.В ходе следствия установлено, что в процессе выполнения самолетом виража бортовой системой объективного контроля начали регистрироваться сигналы об отказах датчиков, вычислителей и приводов комплексной системы управления, а также стабилизатора воздушного судна. С этого момента прекратилось исправное управление самолетом. "В связи с возникшей угрозой жизни экипажу самолета неоднократно по радиосвязи были поданы команды на аварийное покидание воздушного судна. Вся ситуация развивалась в течение всего 40 секунд. Пилоты до последнего момента пытались увести самолет от города. Решение катапультироваться приняли за доли секунды до трагедии, убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов", - подчеркивается в сообщении."Достоверно установлено, что командиром экипажа самолета Як-130 Андреем Ничипорчиком, летчиком Никитой Куконенко, лицами из числа инженерно-технического состава, производившими обслуживание и подготовку самолета, а также лицами, ответственными за организацию, обеспечение и руководство полетами, нарушений правил полетов и подготовки к ним либо иных правил эксплуатации военных летательных аппаратов, состоящих в прямой причинной связи с наступившими последствиями, – авиационной катастрофой повлекшей смерть двух лиц и иные тяжкие последствия, - не допущено", - добавили в СК.

https://ria.ru/20210520/lukashenko-1733104671.html

https://ria.ru/20210519/baranovichi-1733014921.html

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в мире, белоруссия, брестская область, як-130, следственный комитет белоруссии