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В Белоруссии назвали причину крушения самолета под Барановичами
В Белоруссии назвали причину крушения самолета под Барановичами - РИА Новости, 26.10.2021
В Белоруссии назвали причину крушения самолета под Барановичами
Следственный комитет Белоруссии сообщил, что завершил расследование крушения военного самолета Як-130 в мае под Барановичами в Брестской области, причина... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T11:02
2021-10-26T11:02
в мире
белоруссия
брестская область
як-130
следственный комитет белоруссии
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МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что завершил расследование крушения военного самолета Як-130 в мае под Барановичами в Брестской области, причина катастрофы - отказ системы управления.В мае под Барановичами при выполнении учебно-тренировочного полета разбился военный самолет Як-130, оба летчика погибли. У самолета отказала система управления, пилоты, обнаружив техническую неисправность, смогли увести его от населенного пункта, в сторону которого начала клониться траектория самолета. С помощью резервной системы они до последнего корректировали траекторию, самолет упал на небольшом участке между жилыми домами. Разлетевшимися обломками были незначительно повреждены соседние дома, один житель госпитализирован с переломом предплечья. Иных жертв и разрушений не было."Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела по факту авиационной катастрофы самолета Як-130… Причина трагедии – отказ системы управления самолетом", - говорится в сообщении на сайте СК. Подчеркивается, что "предварительное расследование по уголовному делу прекращено в связи отсутствием в деянии состава преступления". В рамках расследования опрошены более 100 лиц, изучены эксплуатационная и техническая документации самолета, тщательно проанализированы переговоры летчиков и диспетчеров, видеозаписи произошедшего, проведены экспертизы.В ходе следствия установлено, что в процессе выполнения самолетом виража бортовой системой объективного контроля начали регистрироваться сигналы об отказах датчиков, вычислителей и приводов комплексной системы управления, а также стабилизатора воздушного судна. С этого момента прекратилось исправное управление самолетом. "В связи с возникшей угрозой жизни экипажу самолета неоднократно по радиосвязи были поданы команды на аварийное покидание воздушного судна. Вся ситуация развивалась в течение всего 40 секунд. Пилоты до последнего момента пытались увести самолет от города. Решение катапультироваться приняли за доли секунды до трагедии, убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов", - подчеркивается в сообщении."Достоверно установлено, что командиром экипажа самолета Як-130 Андреем Ничипорчиком, летчиком Никитой Куконенко, лицами из числа инженерно-технического состава, производившими обслуживание и подготовку самолета, а также лицами, ответственными за организацию, обеспечение и руководство полетами, нарушений правил полетов и подготовки к ним либо иных правил эксплуатации военных летательных аппаратов, состоящих в прямой причинной связи с наступившими последствиями, – авиационной катастрофой повлекшей смерть двух лиц и иные тяжкие последствия, - не допущено", - добавили в СК.
https://ria.ru/20210520/lukashenko-1733104671.html
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в мире, белоруссия, брестская область, як-130, следственный комитет белоруссии
11:02 26.10.2021
 
В Белоруссии назвали причину крушения самолета под Барановичами

СК Белоруссии: Як-130 разбился под Барановичами из-за отказа системы управления

© Sputnik / Виктор ТолочкоСотрудники Следственного комитета Республики Беларусь
Сотрудники Следственного комитета Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МИНСК, 26 окт – РИА Новости. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что завершил расследование крушения военного самолета Як-130 в мае под Барановичами в Брестской области, причина катастрофы - отказ системы управления.
В мае под Барановичами при выполнении учебно-тренировочного полета разбился военный самолет Як-130, оба летчика погибли. У самолета отказала система управления, пилоты, обнаружив техническую неисправность, смогли увести его от населенного пункта, в сторону которого начала клониться траектория самолета. С помощью резервной системы они до последнего корректировали траекторию, самолет упал на небольшом участке между жилыми домами. Разлетевшимися обломками были незначительно повреждены соседние дома, один житель госпитализирован с переломом предплечья. Иных жертв и разрушений не было.
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"Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела по факту авиационной катастрофы самолета Як-130… Причина трагедии – отказ системы управления самолетом", - говорится в сообщении на сайте СК. Подчеркивается, что "предварительное расследование по уголовному делу прекращено в связи отсутствием в деянии состава преступления". В рамках расследования опрошены более 100 лиц, изучены эксплуатационная и техническая документации самолета, тщательно проанализированы переговоры летчиков и диспетчеров, видеозаписи произошедшего, проведены экспертизы.
В ходе следствия установлено, что в процессе выполнения самолетом виража бортовой системой объективного контроля начали регистрироваться сигналы об отказах датчиков, вычислителей и приводов комплексной системы управления, а также стабилизатора воздушного судна. С этого момента прекратилось исправное управление самолетом. "В связи с возникшей угрозой жизни экипажу самолета неоднократно по радиосвязи были поданы команды на аварийное покидание воздушного судна. Вся ситуация развивалась в течение всего 40 секунд. Пилоты до последнего момента пытались увести самолет от города. Решение катапультироваться приняли за доли секунды до трагедии, убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов", - подчеркивается в сообщении.
"Достоверно установлено, что командиром экипажа самолета Як-130 Андреем Ничипорчиком, летчиком Никитой Куконенко, лицами из числа инженерно-технического состава, производившими обслуживание и подготовку самолета, а также лицами, ответственными за организацию, обеспечение и руководство полетами, нарушений правил полетов и подготовки к ним либо иных правил эксплуатации военных летательных аппаратов, состоящих в прямой причинной связи с наступившими последствиями, – авиационной катастрофой повлекшей смерть двух лиц и иные тяжкие последствия, - не допущено", - добавили в СК.
Место крушения военно-учебного самолета Як-130 белорусских ВВС на улице Розы Люксембург в городе Барановичи - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
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В миреБелоруссияБрестская областьЯк-130Следственный комитет Белоруссии
 
 
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