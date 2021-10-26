https://ria.ru/20211026/bankir-1756336079.html

Видео из квартиры убитого в Москве банкира Яхонтова

Появилось видео из квартиры убитого в Москве бывшего банкира - РИА Новости, 26.10.2021

Видео из квартиры убитого в Москве банкира Яхонтова

Следственный комитет показал кадры из квартиры в элитном жилом комплексе на Мосфильмовской улице в Москве, где ранее нашли тела бывшего топ-менеджера... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T16:09

2021-10-26T16:09

2021-10-26T18:05

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

смоленский банк

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Следственный комитет показал кадры из квартиры в элитном жилом комплексе на Мосфильмовской улице в Москве, где ранее нашли тела бывшего топ-менеджера Смоленского банка Михаила Яхонтова, его жены и восьмилетнего сына.На опубликованном ролике видна работа следователей в жилище.Об обнаружении тел мужчины, женщины и восьмилетнего ребенка в квартире на Мосфильмовской улице в Москве ранее сообщили в СК. По данным источника РИА Новости, у взрослых были ножевые ранения, у мальчика — травма шеи. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, на место происшествия выехал руководитель столичного главка Следственного комитета Андрей Стрижов.По данным СМИ, убитый был одним из топ-менеджеров московского филиала Смоленского банка. В 2016 году он стал фигурантом уголовного дела из-за преднамеренного банкротства. Банкира обвиняли в выводе на счета подконтрольных зарубежных компаний более 600 миллионов рублей.

https://ria.ru/20211026/mvd-1756292583.html

москва

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2021

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Квартира на Мосфильмовской улице, где нашли тела двоих взрослых и ребёнка. Кадры СК Одним из убитых на Мосфильмовской улице оказался бывший топ-менеджер московского филиала Смоленского банка Михаил Яхонтов, сообщил источник ТАСС. Он задолжал два миллиарда рублей по гражданскому иску. Ребенок и женщина, которых также нашли в квартире мертвыми, его сын и супруга. Убийство из-за денег — одна из версий, которую рассматривают следователи в качестве мотива преступления. 2021-10-26T16:09 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), смоленский банк