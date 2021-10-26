Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211026/bankir-1756336079.html
Видео из квартиры убитого в Москве банкира Яхонтова
Появилось видео из квартиры убитого в Москве бывшего банкира - РИА Новости, 26.10.2021
Видео из квартиры убитого в Москве банкира Яхонтова
Следственный комитет показал кадры из квартиры в элитном жилом комплексе на Мосфильмовской улице в Москве, где ранее нашли тела бывшего топ-менеджера... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T16:09
2021-10-26T18:05
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
смоленский банк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756342685_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7224fb9a0265145d59fee07370b5e8aa.jpg
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Следственный комитет показал кадры из квартиры в элитном жилом комплексе на Мосфильмовской улице в Москве, где ранее нашли тела бывшего топ-менеджера Смоленского банка Михаила Яхонтова, его жены и восьмилетнего сына.На опубликованном ролике видна работа следователей в жилище.Об обнаружении тел мужчины, женщины и восьмилетнего ребенка в квартире на Мосфильмовской улице в Москве ранее сообщили в СК. По данным источника РИА Новости, у взрослых были ножевые ранения, у мальчика — травма шеи. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, на место происшествия выехал руководитель столичного главка Следственного комитета Андрей Стрижов.По данным СМИ, убитый был одним из топ-менеджеров московского филиала Смоленского банка. В 2016 году он стал фигурантом уголовного дела из-за преднамеренного банкротства. Банкира обвиняли в выводе на счета подконтрольных зарубежных компаний более 600 миллионов рублей.
https://ria.ru/20211026/mvd-1756292583.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Квартира на Мосфильмовской улице, где нашли тела двоих взрослых и ребёнка. Кадры СК
Одним из убитых на Мосфильмовской улице оказался бывший топ-менеджер московского филиала Смоленского банка Михаил Яхонтов, сообщил источник ТАСС. Он задолжал два миллиарда рублей по гражданскому иску. Ребенок и женщина, которых также нашли в квартире мертвыми, его сын и супруга. Убийство из-за денег — одна из версий, которую рассматривают следователи в качестве мотива преступления.
2021-10-26T16:09
true
PT0M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756342685_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_c711f19711d1e5df26116f5717de3e1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), смоленский банк
16:09 26.10.2021 (обновлено: 18:05 26.10.2021)
 
Появилось видео из квартиры убитого в Москве бывшего банкира

Опубликовано видео из квартиры убитого бывшего топ-менеджера Смоленского банка Яхонтова

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Следственный комитет показал кадры из квартиры в элитном жилом комплексе на Мосфильмовской улице в Москве, где ранее нашли тела бывшего топ-менеджера Смоленского банка Михаила Яхонтова, его жены и восьмилетнего сына.
На опубликованном ролике видна работа следователей в жилище.
Об обнаружении тел мужчины, женщины и восьмилетнего ребенка в квартире на Мосфильмовской улице в Москве ранее сообщили в СК. По данным источника РИА Новости, у взрослых были ножевые ранения, у мальчика — травма шеи.
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц, на место происшествия выехал руководитель столичного главка Следственного комитета Андрей Стрижов.
По данным СМИ, убитый был одним из топ-менеджеров московского филиала Смоленского банка. В 2016 году он стал фигурантом уголовного дела из-за преднамеренного банкротства. Банкира обвиняли в выводе на счета подконтрольных зарубежных компаний более 600 миллионов рублей.
Полиция - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 13:20
Экс-замглавы управления МВД зарезали в Новой Москве, сообщил источник
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Смоленский банк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09Эксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоин
04:09Россиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годом
04:04Экс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с Меркель
03:40В Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президента
03:30Экс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в город
03:26Анджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть Таноса
03:21Гинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19
03:18Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских карт
03:15Россиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почек
03:05Глава РНКБ рассказал, где хранить сбережения
03:05Главу Союза украинцев Португалии возмутил памятник Гагарину
02:46На Камчатке расчеты С-400 провели тактические учения
02:35Госсекретарь США поговорил с освобожденным премьером Судана
02:35Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурму
02:24СМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защиту
02:24Украинские военные показали первое применение дрона Bayraktar в Донбассе
02:18В Крыму придумали, чем заполнить пустые витрины коллекции скифского золота
02:08Медик назвала уникальные свойства дрожжей
02:05Прокурор допустила уголовные обвинения в деле о гибели кинооператора в США
01:38В Воронеже ликвидировали пожар на территории промзоны
Лента новостейМолния
Эксперт раскрыл основные схемы мошенников, предлагающих вложиться в биткоинРоссиянам рассказали, как изменятся цены на продукты перед Новым годомЭкс-губернатор Томска рассказал, чем запомнилось его общение с МеркельВ Бразилии сенаторы одобрили обвинения против президентаЭкс-губернатор Томска рассказал, что ела Меркель во время визита в городАнджелина Джоли и Сальма Хайек рассказали, смогли бы Вечные одолеть ТаносаГинцбург анонсировал регистрацию детской вакцины от COVID-19Финансист предупредил о рисках дебетовых банковских картРоссиянам посоветовали лучшие продукты для здоровья почекГлава РНКБ рассказал, где хранить сбереженияГлаву Союза украинцев Португалии возмутил памятник ГагаринуНа Камчатке расчеты С-400 провели тактические ученияГоссекретарь США поговорил с освобожденным премьером СуданаНутрициолог рассказала, кому нельзя есть хурмуСМИ: Всемирный банк отклонил запрос директора МВФ на заседание в ее защитуУкраинские военные показали первое применение дрона Bayraktar в ДонбассеВ Крыму придумали, чем заполнить пустые витрины коллекции скифского золотаМедик назвала уникальные свойства дрожжейПрокурор допустила уголовные обвинения в деле о гибели кинооператора в СШАВ Воронеже ликвидировали пожар на территории промзоны