https://ria.ru/20211026/baltiysk-1756322291.html
"Стены затряслись": подробности взрыва газа в жилом доме в Балтийске
Очевидец рассказал подробности ЧП с газом в Балтийске - РИА Новости, 26.10.2021
"Стены затряслись": подробности взрыва газа в жилом доме в Балтийске
Житель Балтийска в беседе с порталом Калининград.Ru рассказал подробности о взрыве газа в жилом доме. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T15:10
2021-10-26T15:10
2021-10-26T15:50
происшествия
калининградская область
балтийск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Житель Балтийска в беседе с порталом Калининград.Ru рассказал подробности о взрыве газа в жилом доме.Мужчина добавил, что жители выпрыгивали из окон здания, чтобы спастись.О ЧП сообщили РИА Новости в региональном МЧС. Взрыв газовоздушной смеси произошел на втором этаже, в результате начался пожар на площади 50 квадратных метров. Прибывшие спасатели начали эвакуацию людей, открытое горение удалось потушить. Пострадал один человек.
https://realty.ria.ru/20211026/chelny-1756301208.html
калининградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, калининградская область, балтийск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:10 26.10.2021 (обновлено: 15:50 26.10.2021)
Очевидец рассказал подробности ЧП с газом в Балтийске
Очевидец рассказал подробности взрыва газа в жилом доме в Балтийске