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"Стены затряслись": подробности взрыва газа в жилом доме в Балтийске
Очевидец рассказал подробности ЧП с газом в Балтийске - РИА Новости, 26.10.2021
"Стены затряслись": подробности взрыва газа в жилом доме в Балтийске
Житель Балтийска в беседе с порталом Калининград.Ru рассказал подробности о взрыве газа в жилом доме. РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T15:10
2021-10-26T15:50
происшествия
калининградская область
балтийск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Житель Балтийска в беседе с порталом Калининград.Ru рассказал подробности о взрыве газа в жилом доме.Мужчина добавил, что жители выпрыгивали из окон здания, чтобы спастись.О ЧП сообщили РИА Новости в региональном МЧС. Взрыв газовоздушной смеси произошел на втором этаже, в результате начался пожар на площади 50 квадратных метров. Прибывшие спасатели начали эвакуацию людей, открытое горение удалось потушить. Пострадал один человек.
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калининградская область
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происшествия, калининградская область, балтийск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:10 26.10.2021 (обновлено: 15:50 26.10.2021)
 
Очевидец рассказал подробности ЧП с газом в Балтийске

Очевидец рассказал подробности взрыва газа в жилом доме в Балтийске

© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МВД РФ / Перейти в фотобанкНа месте взрыва бытового газа в жилом доме в Балтийске в Калининградской области
На месте взрыва бытового газа в жилом доме в Балтийске в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МВД РФ
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Житель Балтийска в беседе с порталом Калининград.Ru рассказал подробности о взрыве газа в жилом доме.

"Очень мощный удар, оконные рамы вылетели метров на десять, а в соседних домах затряслись стены", — объяснил очевидец.

Мужчина добавил, что жители выпрыгивали из окон здания, чтобы спастись.
О ЧП сообщили РИА Новости в региональном МЧС. Взрыв газовоздушной смеси произошел на втором этаже, в результате начался пожар на площади 50 квадратных метров. Прибывшие спасатели начали эвакуацию людей, открытое горение удалось потушить. Пострадал один человек.
Поврежденный из-за взрыва жилой дом в Набережных Челнах. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
Вчера, 13:55
Жительница дома в Челнах, где взорвался газ, боится жить в своей квартире
 
ПроисшествияКалининградская областьБалтийскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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