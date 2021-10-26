https://ria.ru/20211026/baltiysk-1756322291.html

"Стены затряслись": подробности взрыва газа в жилом доме в Балтийске

Очевидец рассказал подробности ЧП с газом в Балтийске - РИА Новости, 26.10.2021

"Стены затряслись": подробности взрыва газа в жилом доме в Балтийске

Житель Балтийска в беседе с порталом Калининград.Ru рассказал подробности о взрыве газа в жилом доме. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T15:10

2021-10-26T15:10

2021-10-26T15:50

происшествия

калининградская область

балтийск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Житель Балтийска в беседе с порталом Калининград.Ru рассказал подробности о взрыве газа в жилом доме.Мужчина добавил, что жители выпрыгивали из окон здания, чтобы спастись.О ЧП сообщили РИА Новости в региональном МЧС. Взрыв газовоздушной смеси произошел на втором этаже, в результате начался пожар на площади 50 квадратных метров. Прибывшие спасатели начали эвакуацию людей, открытое горение удалось потушить. Пострадал один человек.

https://realty.ria.ru/20211026/chelny-1756301208.html

калининградская область

балтийск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, калининградская область, балтийск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)