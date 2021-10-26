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В МИД Мьянмы опровергли бойкот саммита АСЕАН
В МИД Мьянмы опровергли бойкот саммита АСЕАН - РИА Новости, 26.10.2021
В МИД Мьянмы опровергли бойкот саммита АСЕАН
Отсутствие Мьянмы на саммитах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) не означает "протеста" или "бойкота" организации и связано с тем, что к участию... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T18:17
2021-10-26T18:17
в мире
филиппины
таиланд
мьянма
малайзия
экономическое сообщество асеан
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Отсутствие Мьянмы на саммитах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) не означает "протеста" или "бойкота" организации и связано с тем, что к участию был приглашен представитель страны, не представляющий власти, сообщается в заявлении министерства иностранных дел Мьянмы.АСЕАН - региональная межправительственная организация, в которую входят 10 стран: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины."Отсутствие Мьянмы на саммитах АСЕАН... не означает демонстрации протеста против АСЕАН или бойкота", - отмечено в сообщении, размещенном в Facebook министерства.Подчеркивается, что отсутствие представителя Мьянмы связано с тем, что стране было отказано в участии на таком уровне, как "уровень главы государства или главы правительства". Бруней, нынешний председатель АСЕАН, пригласил к участию "неполитического представителя" страны, отмечено в заявлении.Военные пришли к власти в Мьянме 1 февраля 2021 года, воспользовавшись конституционным механизмом введения режима чрезвычайного положения и арестовав гражданских лидеров страны. Также в день перехода власти военные не допустили открытия первой сессии нового состава парламента, избранного на всеобщих выборах в ноябре 2020 года, которые, по мнению военных, были подтасованы в пользу НЛД.В течение первых четырех месяцев после прихода военных к власти более тысячи гражданских лиц погибли в результате столкновений с полицией и военнослужащими, и более 9 тысяч человек были арестованы во время массовых протестов против военных властей.В последние пять месяцев антиправительственное движение Мьянмы перешло к тактике вооруженной борьбы с военным правительством, создав местные группы "самообороны", устраивающие взрывы самодельных взрывных устройств и нападающие на отдельных военнослужащих и воинские подразделения, а также совершившие десятки убийств гражданских администраторов, назначенных военными, и членов их семей.
https://ria.ru/20210901/vef-1748204311.html
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в мире, филиппины, таиланд, мьянма, малайзия, экономическое сообщество асеан
18:17 26.10.2021
 
В МИД Мьянмы опровергли бойкот саммита АСЕАН

Отсутствие Мьянмы на саммите АСЕАН не говорит о бойкоте организации, заявили в МИД страны

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкФлаг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) у Конгресс-центра в Сочи
Флаг Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) у Конгресс-центра в Сочи - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Отсутствие Мьянмы на саммитах Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) не означает "протеста" или "бойкота" организации и связано с тем, что к участию был приглашен представитель страны, не представляющий власти, сообщается в заявлении министерства иностранных дел Мьянмы.
АСЕАН - региональная межправительственная организация, в которую входят 10 стран: Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины.
"Отсутствие Мьянмы на саммитах АСЕАН... не означает демонстрации протеста против АСЕАН или бойкота", - отмечено в сообщении, размещенном в Facebook министерства.
Подчеркивается, что отсутствие представителя Мьянмы связано с тем, что стране было отказано в участии на таком уровне, как "уровень главы государства или главы правительства". Бруней, нынешний председатель АСЕАН, пригласил к участию "неполитического представителя" страны, отмечено в заявлении.
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Военные пришли к власти в Мьянме 1 февраля 2021 года, воспользовавшись конституционным механизмом введения режима чрезвычайного положения и арестовав гражданских лидеров страны. Также в день перехода власти военные не допустили открытия первой сессии нового состава парламента, избранного на всеобщих выборах в ноябре 2020 года, которые, по мнению военных, были подтасованы в пользу НЛД.
В течение первых четырех месяцев после прихода военных к власти более тысячи гражданских лиц погибли в результате столкновений с полицией и военнослужащими, и более 9 тысяч человек были арестованы во время массовых протестов против военных властей.
В последние пять месяцев антиправительственное движение Мьянмы перешло к тактике вооруженной борьбы с военным правительством, создав местные группы "самообороны", устраивающие взрывы самодельных взрывных устройств и нападающие на отдельных военнослужащих и воинские подразделения, а также совершившие десятки убийств гражданских администраторов, назначенных военными, и членов их семей.
 
В миреФилиппиныТаиландМьянмаМалайзияЭкономическое сообщество АСЕАН
 
 
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