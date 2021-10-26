https://ria.ru/20211026/ay42-1756231117.html
Эксперт Роспотребнадзора оценил возможность тестов выявлять вариант AY.4.2
Эксперт Роспотребнадзора оценил возможность тестов выявлять вариант AY.4.2 - РИА Новости, 26.10.2021
Эксперт Роспотребнадзора оценил возможность тестов выявлять вариант AY.4.2
Подавляющее большинство российских тест-систем на коронавирус способны выявлять новый вариант штамма "дельта" AY.4.2, заявил в беседе с РИА Новости руководитель РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T03:16
2021-10-26T03:16
2021-10-26T03:23
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729094418_0:41:3088:1778_1920x0_80_0_0_574dd754916f7bf91d2ccc2399d4be4d.jpg
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Подавляющее большинство российских тест-систем на коронавирус способны выявлять новый вариант штамма "дельта" AY.4.2, заявил в беседе с РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.Накануне стало известно, что три случая заражения новым вариантом AY.4.2 выявили в Москве и Подмосковье.Он отметил, что ученые постоянно проверяют, не появились ли новые мутации, неуловимые для тест-систем.Ранее британское Агентство по здравоохранению (UK Health Security Agency, UKHSA) заявило, что новый вариант штамма "дельта" коронавируса может отличаться более высокими темпами распространения по сравнению с "дельтой". Этот вариант штамма известен как AY.4.2, или VUI-21OCT-01.
https://ria.ru/20211020/delta-shtamm-1755489036.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729094418_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_c1aec1c43aa2eb2dc62826bb73aa4259.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, камиль хафизов
03:16 26.10.2021 (обновлено: 03:23 26.10.2021)
Эксперт Роспотребнадзора оценил возможность тестов выявлять вариант AY.4.2
Эксперт Роспотребнадзора Хафизов: большинство российских тестов выявляют вариант AY.4.2