https://ria.ru/20211026/ay42-1756231117.html

Эксперт Роспотребнадзора оценил возможность тестов выявлять вариант AY.4.2

Эксперт Роспотребнадзора оценил возможность тестов выявлять вариант AY.4.2 - РИА Новости, 26.10.2021

Эксперт Роспотребнадзора оценил возможность тестов выявлять вариант AY.4.2

Подавляющее большинство российских тест-систем на коронавирус способны выявлять новый вариант штамма "дельта" AY.4.2, заявил в беседе с РИА Новости руководитель РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T03:16

2021-10-26T03:16

2021-10-26T03:23

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Подавляющее большинство российских тест-систем на коронавирус способны выявлять новый вариант штамма "дельта" AY.4.2, заявил в беседе с РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.Накануне стало известно, что три случая заражения новым вариантом AY.4.2 выявили в Москве и Подмосковье.Он отметил, что ученые постоянно проверяют, не появились ли новые мутации, неуловимые для тест-систем.Ранее британское Агентство по здравоохранению (UK Health Security Agency, UKHSA) заявило, что новый вариант штамма "дельта" коронавируса может отличаться более высокими темпами распространения по сравнению с "дельтой". Этот вариант штамма известен как AY.4.2, или VUI-21OCT-01.

https://ria.ru/20211020/delta-shtamm-1755489036.html

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общество, московская область (подмосковье), москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, камиль хафизов