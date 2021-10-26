https://ria.ru/20211026/avtomobil-1756270413.html

Китайская XPeng представила прототип летающего автомобиля

Китайская XPeng представила прототип летающего автомобиля - РИА Новости, 26.10.2021

Китайская XPeng представила прототип летающего автомобиля

Китайская компания XPeng представила прототип автомобиля, который способен не только ездить, но и летать. РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T12:13

2021-10-26T12:13

2021-10-26T12:13

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МОСКВА, 26 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайская компания XPeng представила прототип автомобиля, который способен не только ездить, но и летать.Устройство внешне напоминает седан, имеет три двери, два посадочных места, электрический двигатель и винты для взлета. Автомобиль получил название HT Aero, его разрабатывает дочерняя компания XPeng. Об этом пишет портал News.ru.Устройство оснащено системой автопилота, которая может оценивать окружающую обстановку на дорогах и в воздухе. HT Aero рассчитан на полёты на небольшой высоте. Кроме руля, в салоне присутствует похожая на джойстик ручка управления для перемещения в воздухе.Длина автомобиля составляет 5,5 метра. В воздухе он может разгоняться до 130 км/ч, время полёта ограничено 30 минутами.Массовое производство HT Aero может начаться уже в 2024 году. Новый автомобиль оценивается примерно в 1 миллион юаней (около 11 миллионов рублей).

https://ria.ru/20211012/transport-1754224457.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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