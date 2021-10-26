"Репортеры без границ" призвали закрыть дело против Ассанжа
"Репортеры без границ" призвали закрыть дело против Ассанжа и освободить его
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Международная организация "Репортеры без границ" (RSF) заявила о необходимости закрыть дело в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и немедленно освободить его в преддверии рассмотрения в суде Лондона апелляции США.
В начале июля Высокий суд Лондона разрешил обжаловать решение британского суда, запрещающее экстрадицию Ассанжа в США. Суд Лондона рассмотрит апелляцию США 27-28 октября.
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"Так как мы возвращаемся в суд для дальнейших судебных разбирательств в непрекращающейся судебной тяжбе США против Джулиана Ассанжа, мы вновь подчеркиваем свою позицию, что Ассанж стал объектом преследования за свой вклад в журналистику, что его экстрадиция и судебное преследование будут иметь суровые и длительные последствия для журналистики и свободы СМИ во всем мире, и что дело должно быть закрыто, а он должен быть немедленно освобожден", - приводятся на сайте организации слова ее генерального секретаря Кристофа Делуара.
В организации также отметили, что по распространенным сообщениям накануне слушаний многие наблюдатели и журналисты все еще ждут аккредитации от суда для того, что присутствовать на слушаниях лично или наблюдать за происходящим по видеотрансляции.
"Мы столкнулись с большими трудностями для получения доступа к разбирательствам по делу Джулиана Ассанжа, чем по любому другому делу в любой другой стране. Мы крайне разочарованы препятствиями для доступа, с которыми мы продолжаем сталкиваться накануне самого важного на сегодняшний день слушания по этому делу...Мы искренне надеемся, что Высокий суд будет действовать в интересах открытого правосудия и права на справедливый суд и позволит нам выполнять свою работу, предоставив нам аккредитацию для наблюдения за слушанием по апелляции", - подчеркивается в заявлении директора RSF по международным кампаниям Ребекки Венсан.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. С этого времени Ассанж содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая 2019 года. Вскоре после этого власти США объявили, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
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