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Мосгорсуд утвердил ограничение свободы участнице Pussy Riot Алехиной
Мосгорсуд утвердил ограничение свободы участнице Pussy Riot Алехиной - РИА Новости, 26.10.2021
Мосгорсуд утвердил ограничение свободы участнице Pussy Riot Алехиной
Мосгорсуд признал законным приговор, по которому участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной назначено ограничение свободы, по делу о подстрекательстве к... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T11:50
2021-10-26T11:50
москва
мария алехина
pussy riot
россия
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор, по которому участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной назначено ограничение свободы, по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции, сообщил РИА Новости Даниил Берман.Преображенский суд Москвы в сентябре приговорил Алехину к одному году ограничения свободы. Ей запретили выходить из дома с десяти вечера до шести ура, выезжать за пределы Москвы, участвовать в массовых мероприятиях, а также обязали два раза в месяц отмечаться в инспекции."Мосгорсуд оставил без изменения приговор в отношении Марии Алехиной", - сказал Берман.Как утверждает следствие, из-за призывов Алехиной и других обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".Всем фигурантам дела приговоры уже вынесены. Экс-юрист "Фонда борьбы с коррупцией"* Любовь Соболь, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш и мундеп района Северное Измайлово Дмитрий Барановский получили по 1,5 года ограничения свободы. Алехина, мундеп Басманного района Людмила Штейн, глава профсоюза "Альянс врачей"** Анастасия Васильева и соратник Навального Николай Ляскин приговорены к одному году ограничения свободы. Брат Навального Олег, у которого уже есть судимость по делу "Ив Роше", осуждён условно на год.Ранее уже вступили в силу приговоры в отношении Соболь, Ляскина (ему наказание снизили до 10 месяцев), Навального и Ярмыш.Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел о нападениях на силовиков, хулиганстве и других статьям.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.** Организация, признанная в России иноагентом.
https://ria.ru/20211021/premiya-1755552864.html
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москва, мария алехина, pussy riot, россия
11:50 26.10.2021
 
Мосгорсуд утвердил ограничение свободы участнице Pussy Riot Алехиной

Мосгорсуд утвердил ограничение свободы по санитарному делу участнице Pussy Riot Алехиной

© Фото : пресс-служба Преображенского судаУчастница группы Pussy Riot Мария Алехина в Преображенском суде Москвы
Участница группы Pussy Riot Мария Алехина в Преображенском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© Фото : пресс-служба Преображенского суда
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор, по которому участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной назначено ограничение свободы, по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции, сообщил РИА Новости Даниил Берман.
Преображенский суд Москвы в сентябре приговорил Алехину к одному году ограничения свободы. Ей запретили выходить из дома с десяти вечера до шести ура, выезжать за пределы Москвы, участвовать в массовых мероприятиях, а также обязали два раза в месяц отмечаться в инспекции.
"Мосгорсуд оставил без изменения приговор в отношении Марии Алехиной", - сказал Берман.
Как утверждает следствие, из-за призывов Алехиной и других обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.10.2021
21 октября, 12:16
Песков прокомментировал присуждение Навальному премии Сахарова
Всем фигурантам дела приговоры уже вынесены. Экс-юрист "Фонда борьбы с коррупцией"* Любовь Соболь, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш и мундеп района Северное Измайлово Дмитрий Барановский получили по 1,5 года ограничения свободы. Алехина, мундеп Басманного района Людмила Штейн, глава профсоюза "Альянс врачей"** Анастасия Васильева и соратник Навального Николай Ляскин приговорены к одному году ограничения свободы. Брат Навального Олег, у которого уже есть судимость по делу "Ив Роше", осуждён условно на год.
Ранее уже вступили в силу приговоры в отношении Соболь, Ляскина (ему наказание снизили до 10 месяцев), Навального и Ярмыш.
Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел о нападениях на силовиков, хулиганстве и других статьям.
* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.
** Организация, признанная в России иноагентом.
Любовь Соболь у здания Преображенского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 22:25
Любовь Соболь объявили в розыск
 
МоскваМария АлехинаPussy RiotРоссия
 
 
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