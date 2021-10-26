https://ria.ru/20211026/alekhina-1756268787.html

Мосгорсуд утвердил ограничение свободы участнице Pussy Riot Алехиной

Мосгорсуд утвердил ограничение свободы участнице Pussy Riot Алехиной - РИА Новости, 26.10.2021

Мосгорсуд утвердил ограничение свободы участнице Pussy Riot Алехиной

Мосгорсуд признал законным приговор, по которому участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной назначено ограничение свободы, по делу о подстрекательстве к... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T11:50

2021-10-26T11:50

2021-10-26T11:50

москва

мария алехина

pussy riot

россия

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор, по которому участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной назначено ограничение свободы, по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной акции, сообщил РИА Новости Даниил Берман.Преображенский суд Москвы в сентябре приговорил Алехину к одному году ограничения свободы. Ей запретили выходить из дома с десяти вечера до шести ура, выезжать за пределы Москвы, участвовать в массовых мероприятиях, а также обязали два раза в месяц отмечаться в инспекции."Мосгорсуд оставил без изменения приговор в отношении Марии Алехиной", - сказал Берман.Как утверждает следствие, из-за призывов Алехиной и других обвиняемых люди, в том числе больные COVID-19, пришли на несогласованную акцию 23 января, "создав угрозу массового заболевания".Всем фигурантам дела приговоры уже вынесены. Экс-юрист "Фонда борьбы с коррупцией"* Любовь Соболь, пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш и мундеп района Северное Измайлово Дмитрий Барановский получили по 1,5 года ограничения свободы. Алехина, мундеп Басманного района Людмила Штейн, глава профсоюза "Альянс врачей"** Анастасия Васильева и соратник Навального Николай Ляскин приговорены к одному году ограничения свободы. Брат Навального Олег, у которого уже есть судимость по делу "Ив Роше", осуждён условно на год.Ранее уже вступили в силу приговоры в отношении Соболь, Ляскина (ему наказание снизили до 10 месяцев), Навального и Ярмыш.Несогласованные протестные акции в поддержку Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля. Возбужден ряд уголовных дел о нападениях на силовиков, хулиганстве и других статьям.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.** Организация, признанная в России иноагентом.

https://ria.ru/20211021/premiya-1755552864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, мария алехина, pussy riot, россия