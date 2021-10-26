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Число пострадавших при массовом отравлении в Албании достигло 300 человек
Число пострадавших при массовом отравлении в Албании достигло 300 человек - РИА Новости, 26.10.2021
Число пострадавших при массовом отравлении в Албании достигло 300 человек
Число жителей албанского города Круя которые с симптомами отравления обратились в городскую больницу, достигло 300 человек, передает во вторник портал издания... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T13:46
2021-10-26T14:18
распространение коронавируса
происшествия
албания
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БЕЛГРАД, 26 окт – РИА Новости. Число жителей албанского города Круя которые с симптомами отравления обратились в городскую больницу, достигло 300 человек, передает во вторник портал издания Albanian Daily news.Ранее сообщалось, что около 40 граждан обратились в скорую помощь с симптомами острого отравления. Полиция города Круя создала следственную группу, которая направлена в больницу и работает над выяснением обстоятельств. Так как предполагается, что отравление произошло питьевой водой, образцы направлены в Институт общественного здоровья в Тиране на экспертизу."Около 300 граждан обратились в больницу с симптомами отравления, среди которых рвота, диарея, боли в животе и высокая температура. Часть из них была отправлена на домашнее лечение, после оказания медицинской помощи", - сообщило издание.В Крую во вторник прибыли министр здравоохранения Огерта Манастирлиу и глава инспекции здравоохранения Вьелца Брахо. Президент Албании Илир Мета в соцсетях призвал компетентные органы немедленно выяснить причины отравления.
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происшествия, албания
13:46 26.10.2021 (обновлено: 14:18 26.10.2021)
 
Число пострадавших при массовом отравлении в Албании достигло 300 человек

Число пострадавших при массовом отравлении в албанском городе Круя достигло 300 человек

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БЕЛГРАД, 26 окт – РИА Новости. Число жителей албанского города Круя которые с симптомами отравления обратились в городскую больницу, достигло 300 человек, передает во вторник портал издания Albanian Daily news.
Ранее сообщалось, что около 40 граждан обратились в скорую помощь с симптомами острого отравления. Полиция города Круя создала следственную группу, которая направлена в больницу и работает над выяснением обстоятельств. Так как предполагается, что отравление произошло питьевой водой, образцы направлены в Институт общественного здоровья в Тиране на экспертизу.
"Около 300 граждан обратились в больницу с симптомами отравления, среди которых рвота, диарея, боли в животе и высокая температура. Часть из них была отправлена на домашнее лечение, после оказания медицинской помощи", - сообщило издание.
В Крую во вторник прибыли министр здравоохранения Огерта Манастирлиу и глава инспекции здравоохранения Вьелца Брахо. Президент Албании Илир Мета в соцсетях призвал компетентные органы немедленно выяснить причины отравления.
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