https://ria.ru/20211026/albaniya-1756298480.html
Число пострадавших при массовом отравлении в Албании достигло 300 человек
Число пострадавших при массовом отравлении в Албании достигло 300 человек - РИА Новости, 26.10.2021
Число пострадавших при массовом отравлении в Албании достигло 300 человек
Число жителей албанского города Круя которые с симптомами отравления обратились в городскую больницу, достигло 300 человек, передает во вторник портал издания... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T13:46
2021-10-26T13:46
2021-10-26T14:18
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БЕЛГРАД, 26 окт – РИА Новости. Число жителей албанского города Круя которые с симптомами отравления обратились в городскую больницу, достигло 300 человек, передает во вторник портал издания Albanian Daily news.Ранее сообщалось, что около 40 граждан обратились в скорую помощь с симптомами острого отравления. Полиция города Круя создала следственную группу, которая направлена в больницу и работает над выяснением обстоятельств. Так как предполагается, что отравление произошло питьевой водой, образцы направлены в Институт общественного здоровья в Тиране на экспертизу."Около 300 граждан обратились в больницу с симптомами отравления, среди которых рвота, диарея, боли в животе и высокая температура. Часть из них была отправлена на домашнее лечение, после оказания медицинской помощи", - сообщило издание.В Крую во вторник прибыли министр здравоохранения Огерта Манастирлиу и глава инспекции здравоохранения Вьелца Брахо. Президент Албании Илир Мета в соцсетях призвал компетентные органы немедленно выяснить причины отравления.
https://ria.ru/20211017/gibel-1754897442.html
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происшествия, албания
13:46 26.10.2021 (обновлено: 14:18 26.10.2021)
Число пострадавших при массовом отравлении в Албании достигло 300 человек
Число пострадавших при массовом отравлении в албанском городе Круя достигло 300 человек