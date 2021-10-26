https://ria.ru/20211026/afganistan-1756359563.html

Министр обороны Великобритании прокомментировал приход талибов к власти

Министр обороны Великобритании прокомментировал приход талибов к власти - РИА Новости, 26.10.2021

Министр обороны Великобритании прокомментировал приход талибов к власти

Приход к власти в Афганистане террористического движения "Талибан"* стал результатом подписанной в Дохе сделки между США и талибами без участия афганских... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T17:53

2021-10-26T17:53

2021-10-26T17:53

в мире

сша

оон

талибан

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749312934_0:5:2911:1642_1920x0_80_0_0_81d554b743364e87152b5387da79cb8d.jpg

ЛОНДОН, 26 окт – РИА Новости. Приход к власти в Афганистане террористического движения "Талибан"* стал результатом подписанной в Дохе сделки между США и талибами без участия афганских властей, заявил во вторник министр обороны Великобритании Бен Уоллес.В 2020 году в Катаре США и "Талибан"* подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривало вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными."Я не хочу говорить от имени американских коллег или спекулировать на эту тему. Все, что я хочу сказать, - это то, что приход к власти "Талибана"* в Афганистане стал результатом подписания сделки в Дохе", - заявил Уоллес, отвечая на вопросы в парламенте.Он отметил, что сделки без участия правительства Афганистана был предупреждением и четким сигналом, что "нет веры в это правительство". При этом британский министр оговорился, что не в курсе относительно возможных частных контактов между властями США и правительством Афганистана в этом время.По словам Уоллеса, сделка устранила препятствие, которое сдерживало талибов.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Движение признано террористическим и запрещено в России

https://ria.ru/20211020/lider-1755442283.html

сша

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, оон, талибан, великобритания