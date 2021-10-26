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Министр обороны Великобритании прокомментировал приход талибов к власти
Министр обороны Великобритании прокомментировал приход талибов к власти - РИА Новости, 26.10.2021
Министр обороны Великобритании прокомментировал приход талибов к власти
Приход к власти в Афганистане террористического движения "Талибан"* стал результатом подписанной в Дохе сделки между США и талибами без участия афганских... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T17:53
2021-10-26T17:53
в мире
сша
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талибан
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ЛОНДОН, 26 окт – РИА Новости. Приход к власти в Афганистане террористического движения "Талибан"* стал результатом подписанной в Дохе сделки между США и талибами без участия афганских властей, заявил во вторник министр обороны Великобритании Бен Уоллес.В 2020 году в Катаре США и "Талибан"* подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривало вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными."Я не хочу говорить от имени американских коллег или спекулировать на эту тему. Все, что я хочу сказать, - это то, что приход к власти "Талибана"* в Афганистане стал результатом подписания сделки в Дохе", - заявил Уоллес, отвечая на вопросы в парламенте.Он отметил, что сделки без участия правительства Афганистана был предупреждением и четким сигналом, что "нет веры в это правительство". При этом британский министр оговорился, что не в курсе относительно возможных частных контактов между властями США и правительством Афганистана в этом время.По словам Уоллеса, сделка устранила препятствие, которое сдерживало талибов.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Движение признано террористическим и запрещено в России
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в мире, сша, оон, талибан, великобритания
17:53 26.10.2021
 
Министр обороны Великобритании прокомментировал приход талибов к власти

Минобороны Британии: приход талибов к власти - результат сделки с США

© AP Photo / Mohammad Asif KhanТалибы* в провинции Панджшер
Талибы* в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© AP Photo / Mohammad Asif Khan
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 26 окт – РИА Новости. Приход к власти в Афганистане террористического движения "Талибан"* стал результатом подписанной в Дохе сделки между США и талибами без участия афганских властей, заявил во вторник министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
В 2020 году в Катаре США и "Талибан"* подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривало вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.
"Я не хочу говорить от имени американских коллег или спекулировать на эту тему. Все, что я хочу сказать, - это то, что приход к власти "Талибана"* в Афганистане стал результатом подписания сделки в Дохе", - заявил Уоллес, отвечая на вопросы в парламенте.
Он отметил, что сделки без участия правительства Афганистана был предупреждением и четким сигналом, что "нет веры в это правительство". При этом британский министр оговорился, что не в курсе относительно возможных частных контактов между властями США и правительством Афганистана в этом время.
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20 октября, 17:04Захват власти в Афганистане талибами
Талибы заявили, что лидер движения не выходит на публику из-за дронов США
По словам Уоллеса, сделка устранила препятствие, которое сдерживало талибов.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Движение признано террористическим и запрещено в России
 
В миреСШАООНТалибанВеликобритания
 
 
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