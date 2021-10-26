https://ria.ru/20211026/afganistan-1756349290.html

Ректора Кабульского университета уволили из-за недовольства преподавателей

Ректора Кабульского университета уволили из-за недовольства преподавателей - РИА Новости, 26.10.2021

Ректора Кабульского университета уволили из-за недовольства преподавателей

Движение "Талибан"*) уволило назначенного ими ректора Кабульского университета Мохаммада Ашрафа Гайрата, у которого есть только степень бакалавра, сообщил РИА... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T17:05

2021-10-26T17:05

2021-10-26T17:05

в мире

кабул (город)

оон

талибан

афганистан

кабульский университет

россия

мохаммад хасан ахунд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/21905/71/219057193_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_c8c02e66730573472ebcdf1111412ef1.jpg

КАБУЛ, 26 окт - РИА Новости. Движение "Талибан"*) уволило назначенного ими ректора Кабульского университета Мохаммада Ашрафа Гайрата, у которого есть только степень бакалавра, сообщил РИА Новости источник в университете.В сентябре талибы назначили Гайрата, имеющего только диплом бакалавра, на пост ректора. Это решение вызвало недовольство в университете, многие преподаватели начали подавать прошения об увольнении.Согласно источнику, новым ректором университета стал Усама Азиз, являющийся доктором наук в области исламского права.В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20211026/kabul-1756273964.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211024/taliby-1756028901.html

кабул (город)

афганистан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, кабульский университет, россия, мохаммад хасан ахунд