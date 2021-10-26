https://ria.ru/20211026/afganistan-1756349290.html
Ректора Кабульского университета уволили из-за недовольства преподавателей
Ректора Кабульского университета уволили из-за недовольства преподавателей - РИА Новости, 26.10.2021
Ректора Кабульского университета уволили из-за недовольства преподавателей
Движение "Талибан"*) уволило назначенного ими ректора Кабульского университета Мохаммада Ашрафа Гайрата, у которого есть только степень бакалавра, сообщил РИА... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T17:05
2021-10-26T17:05
2021-10-26T17:05
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КАБУЛ, 26 окт - РИА Новости. Движение "Талибан"*) уволило назначенного ими ректора Кабульского университета Мохаммада Ашрафа Гайрата, у которого есть только степень бакалавра, сообщил РИА Новости источник в университете.В сентябре талибы назначили Гайрата, имеющего только диплом бакалавра, на пост ректора. Это решение вызвало недовольство в университете, многие преподаватели начали подавать прошения об увольнении.Согласно источнику, новым ректором университета стал Усама Азиз, являющийся доктором наук в области исламского права.В начале августа талибы (движение "Талибан"*) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20211026/kabul-1756273964.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211024/taliby-1756028901.html
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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, кабульский университет, россия, мохаммад хасан ахунд
Ректора Кабульского университета уволили из-за недовольства преподавателей
Талибы уволили ректора Кабульского университета, имеющего степень бакалавра