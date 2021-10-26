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Алиев и Эрдоган открыли новый аэропорт в Карабахе
Алиев и Эрдоган открыли новый аэропорт в Карабахе - РИА Новости, 26.10.2021
Алиев и Эрдоган открыли новый аэропорт в Карабахе
Главы Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган ввели в эксплуатацию международный физулинский аэропорт в Карабахе, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 26.10.2021
2021-10-26T12:32
2021-10-26T15:11
азербайджан
турция
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БАКУ, 26 окт — РИА Новости. Главы Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган ввели в эксплуатацию международный физулинский аэропорт в Карабахе, передает корреспондент РИА Новости.Самолет турецкого лидера приземлился в Физули во вторник. Его встретил президент Азербайджана, вместе они перерезали ленту, символизирующую открытие воздушной гавани.Алиев проинформировал Эрдогана о ходе строительных работ, в которых принимали участие и турки.Аэропорт, фундамент которого заложили 14 января 2021 года, стал принимать рейсы за восемь месяцев до официального открытия. Первый испытательный полет состоялся 22 августа. Взлетно-посадочная полоса насчитывает три тысячи метров в длину и 60 — в ширину. Терминал способен обслуживать 200 пассажиров в час.Город Физули перешел под контроль Азербайджана во время последнего вооруженного конфликта в регионе, в составе непризнанной НКР он назывался Варанда.В прошлом году очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. Подписание документа спровоцировало политический кризис в Ереване.
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азербайджан, турция
12:32 26.10.2021 (обновлено: 15:11 26.10.2021)
 
Алиев и Эрдоган открыли новый аэропорт в Карабахе

Алиев и Эрдоган открыли международный аэропорт в карабахском городе Физули

© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия международного аэропорта в карабахском городе Физули
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия международного аэропорта в карабахском городе Физули - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана
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БАКУ, 26 окт — РИА Новости. Главы Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган ввели в эксплуатацию международный физулинский аэропорт в Карабахе, передает корреспондент РИА Новости.
Самолет турецкого лидера приземлился в Физули во вторник. Его встретил президент Азербайджана, вместе они перерезали ленту, символизирующую открытие воздушной гавани.
Алиев проинформировал Эрдогана о ходе строительных работ, в которых принимали участие и турки.
Аэропорт, фундамент которого заложили 14 января 2021 года, стал принимать рейсы за восемь месяцев до официального открытия. Первый испытательный полет состоялся 22 августа. Взлетно-посадочная полоса насчитывает три тысячи метров в длину и 60 — в ширину. Терминал способен обслуживать 200 пассажиров в час.
Город Физули перешел под контроль Азербайджана во время последнего вооруженного конфликта в регионе, в составе непризнанной НКР он назывался Варанда.
В прошлом году очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. Подписание документа спровоцировало политический кризис в Ереване.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
10 ноября 2020, 13:57Инфографика
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