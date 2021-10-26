https://ria.ru/20211026/aeroport-1756279120.html

Алиев и Эрдоган открыли новый аэропорт в Карабахе

Алиев и Эрдоган открыли новый аэропорт в Карабахе - РИА Новости, 26.10.2021

Алиев и Эрдоган открыли новый аэропорт в Карабахе

Главы Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган ввели в эксплуатацию международный физулинский аэропорт в Карабахе, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 26.10.2021

2021-10-26T12:32

2021-10-26T12:32

2021-10-26T15:11

азербайджан

турция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1a/1756323583_0:215:2878:1834_1920x0_80_0_0_f0b3c220fcce780b282aabbfd5749d5a.jpg

БАКУ, 26 окт — РИА Новости. Главы Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган ввели в эксплуатацию международный физулинский аэропорт в Карабахе, передает корреспондент РИА Новости.Самолет турецкого лидера приземлился в Физули во вторник. Его встретил президент Азербайджана, вместе они перерезали ленту, символизирующую открытие воздушной гавани.Алиев проинформировал Эрдогана о ходе строительных работ, в которых принимали участие и турки.Аэропорт, фундамент которого заложили 14 января 2021 года, стал принимать рейсы за восемь месяцев до официального открытия. Первый испытательный полет состоялся 22 августа. Взлетно-посадочная полоса насчитывает три тысячи метров в длину и 60 — в ширину. Терминал способен обслуживать 200 пассажиров в час.Город Физули перешел под контроль Азербайджана во время последнего вооруженного конфликта в регионе, в составе непризнанной НКР он назывался Варанда.В прошлом году очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. Подписание документа спровоцировало политический кризис в Ереване.

азербайджан

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азербайджан, турция