https://ria.ru/20211025/zarplata-1756072586.html

В России выросли зарплаты

СМИ: в России выросла медианная зарплата - РИА Новости, 25.10.2021

В России выросли зарплаты

Медианная заработная плата в России по итогам третьего квартала 2021 года выросла на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет РБК... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T09:24

2021-10-25T09:24

2021-10-25T09:56

экономика

россия

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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Медианная заработная плата в России по итогам третьего квартала 2021 года выросла на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование "СберИндекса" и "Работы.ру".Медианная зарплата — это показатель, при котором 50% россиян получают меньше указанного значения, а другая половина — больше. Таким образом этот параметр означает доход среднестатистического работника.По данным исследования, наибольший рост продемонстрировали сферы информационных технологий и связи (13,5%), финансов и страхования (13,1%), а также торговли (12,9%).Более скромные значения оказались в области образования и здравоохранения — 6,4% и минус 0,9% соответственно. Авторы исследования связывают это с общим увеличением доходов в период пандемии в этих отраслях, поэтому сравнение с третьим кварталом 2020 года не выглядит убедительно.Также аналитики отметили, что затраты на оплату труда персонала (включая командировки, премии и другие выплаты) выросли на 13,8% за этот период.Ранее исследование РИА Новости показало, что россияне в месяц зарабатывают сумму, в 2,6 раза превышающую стоимость стандартного потребительского набора. Как отмечают эксперты, уровень зарплат в России сильно отличается и от отрасли к отрасли, и в региональном разрезе.Среди городов по медианной заработной плате лидируют Салехард, Анадырь и Москва. В аутсайдерах рейтинга оказались Элиста, Нальчик и Грозный.

https://ria.ru/20211008/vakansii-1753609295.html

https://ria.ru/20211006/zarplata-1753273221.html

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экономика, россия