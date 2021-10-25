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В России выросли зарплаты
СМИ: в России выросла медианная зарплата - РИА Новости, 25.10.2021
В России выросли зарплаты
Медианная заработная плата в России по итогам третьего квартала 2021 года выросла на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет РБК... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T09:24
2021-10-25T09:56
экономика
россия
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Медианная заработная плата в России по итогам третьего квартала 2021 года выросла на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование "СберИндекса" и "Работы.ру".Медианная зарплата — это показатель, при котором 50% россиян получают меньше указанного значения, а другая половина — больше. Таким образом этот параметр означает доход среднестатистического работника.По данным исследования, наибольший рост продемонстрировали сферы информационных технологий и связи (13,5%), финансов и страхования (13,1%), а также торговли (12,9%).Более скромные значения оказались в области образования и здравоохранения — 6,4% и минус 0,9% соответственно. Авторы исследования связывают это с общим увеличением доходов в период пандемии в этих отраслях, поэтому сравнение с третьим кварталом 2020 года не выглядит убедительно.Также аналитики отметили, что затраты на оплату труда персонала (включая командировки, премии и другие выплаты) выросли на 13,8% за этот период.Ранее исследование РИА Новости показало, что россияне в месяц зарабатывают сумму, в 2,6 раза превышающую стоимость стандартного потребительского набора. Как отмечают эксперты, уровень зарплат в России сильно отличается и от отрасли к отрасли, и в региональном разрезе.Среди городов по медианной заработной плате лидируют Салехард, Анадырь и Москва. В аутсайдерах рейтинга оказались Элиста, Нальчик и Грозный.
https://ria.ru/20211008/vakansii-1753609295.html
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экономика, россия
09:24 25.10.2021 (обновлено: 09:56 25.10.2021)
 
СМИ: в России выросла медианная зарплата

Медианная зарплата в России выросла на десять процентов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкБанкомат
Банкомат - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Медианная заработная плата в России по итогам третьего квартала 2021 года выросла на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование "СберИндекса" и "Работы.ру".
Медианная зарплата — это показатель, при котором 50% россиян получают меньше указанного значения, а другая половина — больше. Таким образом этот параметр означает доход среднестатистического работника.
По данным исследования, наибольший рост продемонстрировали сферы информационных технологий и связи (13,5%), финансов и страхования (13,1%), а также торговли (12,9%).
Более скромные значения оказались в области образования и здравоохранения — 6,4% и минус 0,9% соответственно. Авторы исследования связывают это с общим увеличением доходов в период пандемии в этих отраслях, поэтому сравнение с третьим кварталом 2020 года не выглядит убедительно.
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Также аналитики отметили, что затраты на оплату труда персонала (включая командировки, премии и другие выплаты) выросли на 13,8% за этот период.
Ранее исследование РИА Новости показало, что россияне в месяц зарабатывают сумму, в 2,6 раза превышающую стоимость стандартного потребительского набора. Как отмечают эксперты, уровень зарплат в России сильно отличается и от отрасли к отрасли, и в региональном разрезе.
Среди городов по медианной заработной плате лидируют Салехард, Анадырь и Москва. В аутсайдерах рейтинга оказались Элиста, Нальчик и Грозный.
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