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Липецкая область
https://ria.ru/20211025/zapret-1756125362.html
Липецкие власти ввели запрет на посещение ТЦ детей до 18 лет
Липецкие власти ввели запрет на посещение ТЦ детей до 18 лет - РИА Новости, 25.10.2021
Липецкие власти ввели запрет на посещение ТЦ детей до 18 лет
Власти Липецкой области с понедельника запретили детям, не достигшим 18 лет самостоятельно посещать торговые центры, посещение разрешено только в сопровождении... РИА Новости, 25.10.2021
2021-10-25T13:47
2021-10-25T13:47
липецкая область
игорь артамонов
коронавирус в россии
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ЛИПЕЦК, 25 окт – РИА Новости. Власти Липецкой области с понедельника запретили детям, не достигшим 18 лет самостоятельно посещать торговые центры, посещение разрешено только в сопровождении взрослых с QR-кодом о наличии прививки от COVID-19 или справки о перенесённой болезни не более шести месяцев назад, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Глава региона уточнил, что соответствующие изменение внесены в постановление администрации региона "О дополнительных мерах по защите населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области".Артамонов добавил, что с понедельника новые "защитные" меры коснутся и взрослое население региона. Предъявление QR-кодов будет обязательным для всех граждан не только в крупных торгово-развлекательных центрах, но и во всех непродовольственных магазинах. Ограничение на посещение коснется ресторанов и кафе, салонов красоты, бань, бассейнов, спортивных центров, учреждений культуры. Спортивные и культурные мероприятия в закрытых помещениях будут проводиться при условии заполнения не более, чем на 70%. Их посещение также будет возможно только по QR-коду. Исключения сделаны для сферы общественного питания. При обслуживании в кафе навынос, доставке заказов и самовывоза еды без посещения помещений общепита QR-код не потребуется.По мнению региональных властей подобная тактика позволит остановить распространение коронавирусной инфекции на территории Липецкой области.Он отметил, что значительно выросло число желающих сделать прививку от COVID-19. В сутки вакцинируется более двух тысяч граждан, при том, что уже сейчас план по прививкам в области выполнен на 63%.
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игорь артамонов, коронавирус в россии
13:47 25.10.2021
 

Липецкие власти ввели запрет на посещение ТЦ детей до 18 лет

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 25 окт – РИА Новости. Власти Липецкой области с понедельника запретили детям, не достигшим 18 лет самостоятельно посещать торговые центры, посещение разрешено только в сопровождении взрослых с QR-кодом о наличии прививки от COVID-19 или справки о перенесённой болезни не более шести месяцев назад, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Глава региона уточнил, что соответствующие изменение внесены в постановление администрации региона "О дополнительных мерах по защите населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области".
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Артамонов добавил, что с понедельника новые "защитные" меры коснутся и взрослое население региона. Предъявление QR-кодов будет обязательным для всех граждан не только в крупных торгово-развлекательных центрах, но и во всех непродовольственных магазинах. Ограничение на посещение коснется ресторанов и кафе, салонов красоты, бань, бассейнов, спортивных центров, учреждений культуры. Спортивные и культурные мероприятия в закрытых помещениях будут проводиться при условии заполнения не более, чем на 70%. Их посещение также будет возможно только по QR-коду. Исключения сделаны для сферы общественного питания. При обслуживании в кафе навынос, доставке заказов и самовывоза еды без посещения помещений общепита QR-код не потребуется.
По мнению региональных властей подобная тактика позволит остановить распространение коронавирусной инфекции на территории Липецкой области.
"Мы не планируем вводить локдаун, учитывая, что принимаем такие жесткие меры защиты наших граждан от вируса. Кроме этого, мы увеличили штат медиков, количество необходимой техники и госпиталей для заболевших", - заявил глава региона.
Он отметил, что значительно выросло число желающих сделать прививку от COVID-19. В сутки вакцинируется более двух тысяч граждан, при том, что уже сейчас план по прививкам в области выполнен на 63%.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновКоронавирус в России
 
 
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