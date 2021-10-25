https://ria.ru/20211025/zapret-1756125362.html

Липецкие власти ввели запрет на посещение ТЦ детей до 18 лет

Липецкие власти ввели запрет на посещение ТЦ детей до 18 лет - РИА Новости, 25.10.2021

Липецкие власти ввели запрет на посещение ТЦ детей до 18 лет

Власти Липецкой области с понедельника запретили детям, не достигшим 18 лет самостоятельно посещать торговые центры, посещение разрешено только в сопровождении... РИА Новости, 25.10.2021

2021-10-25T13:47

2021-10-25T13:47

2021-10-25T13:47

липецкая область

игорь артамонов

коронавирус в россии

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ЛИПЕЦК, 25 окт – РИА Новости. Власти Липецкой области с понедельника запретили детям, не достигшим 18 лет самостоятельно посещать торговые центры, посещение разрешено только в сопровождении взрослых с QR-кодом о наличии прививки от COVID-19 или справки о перенесённой болезни не более шести месяцев назад, сообщил губернатор Игорь Артамонов.Глава региона уточнил, что соответствующие изменение внесены в постановление администрации региона "О дополнительных мерах по защите населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Липецкой области".Артамонов добавил, что с понедельника новые "защитные" меры коснутся и взрослое население региона. Предъявление QR-кодов будет обязательным для всех граждан не только в крупных торгово-развлекательных центрах, но и во всех непродовольственных магазинах. Ограничение на посещение коснется ресторанов и кафе, салонов красоты, бань, бассейнов, спортивных центров, учреждений культуры. Спортивные и культурные мероприятия в закрытых помещениях будут проводиться при условии заполнения не более, чем на 70%. Их посещение также будет возможно только по QR-коду. Исключения сделаны для сферы общественного питания. При обслуживании в кафе навынос, доставке заказов и самовывоза еды без посещения помещений общепита QR-код не потребуется.По мнению региональных властей подобная тактика позволит остановить распространение коронавирусной инфекции на территории Липецкой области.Он отметил, что значительно выросло число желающих сделать прививку от COVID-19. В сутки вакцинируется более двух тысяч граждан, при том, что уже сейчас план по прививкам в области выполнен на 63%.

https://ria.ru/20211022/qr-kody-1755779848.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, коронавирус в россии